Рейтинг@Mail.ru
В пресс-службе Прилепина рассказали о восстановлении писателя - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/prilepin-1873150481.html
В пресс-службе Прилепина рассказали о восстановлении писателя
В пресс-службе Прилепина рассказали о восстановлении писателя - РИА Новости, 20.05.2023
В пресс-службе Прилепина рассказали о восстановлении писателя
Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин после операции стал присаживаться при помощи врачей, его состояние позволяет в скором... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T18:50
2023-05-20T18:50
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870141033_0:168:3077:1898_1920x0_80_0_0_96a045b1ceed54209d1fe09e0db7b366.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин после операции стал присаживаться при помощи врачей, его состояние позволяет в скором времени приступить к первому этапу реабилитации, рассказали в пресс-службе Прилепина. Состояние Прилепина стабильное, он остается в палате интенсивной терапии. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног.
https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870141033_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_4225418a8313f10ee4b0173c0f032f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
В пресс-службе Прилепина рассказали о восстановлении писателя

Пресс-служба Прилепина: писатель после операции начал присаживаться при помощи врачей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин после операции стал присаживаться при помощи врачей, его состояние позволяет в скором времени приступить к первому этапу реабилитации, рассказали в пресс-службе Прилепина.
«
"После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей. Его состояние позволяет уже в скором времени приступить к первому этапу реабилитации", — отметили в пресс-службе.
Состояние Прилепина стабильное, он остается в палате интенсивной терапии.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног.
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Патрушев: США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина
19 мая, 13:03
 
Захар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала