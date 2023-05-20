https://ria.ru/20230520/prilepin-1873150481.html
В пресс-службе Прилепина рассказали о восстановлении писателя
В пресс-службе Прилепина рассказали о восстановлении писателя - РИА Новости, 20.05.2023
В пресс-службе Прилепина рассказали о восстановлении писателя
Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин после операции стал присаживаться при помощи врачей, его состояние позволяет в скором... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T18:50
2023-05-20T18:50
2023-05-20T18:50
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин после операции стал присаживаться при помощи врачей, его состояние позволяет в скором времени приступить к первому этапу реабилитации, рассказали в пресс-службе Прилепина. Состояние Прилепина стабильное, он остается в палате интенсивной терапии. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног.
https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html
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захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
В пресс-службе Прилепина рассказали о восстановлении писателя
Пресс-служба Прилепина: писатель после операции начал присаживаться при помощи врачей