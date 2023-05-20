https://ria.ru/20230520/prilepin-1873150481.html

В пресс-службе Прилепина рассказали о восстановлении писателя

В пресс-службе Прилепина рассказали о восстановлении писателя - РИА Новости, 20.05.2023

В пресс-службе Прилепина рассказали о восстановлении писателя

Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин после операции стал присаживаться при помощи врачей, его состояние позволяет в скором... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T18:50

2023-05-20T18:50

2023-05-20T18:50

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870141033_0:168:3077:1898_1920x0_80_0_0_96a045b1ceed54209d1fe09e0db7b366.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин после операции стал присаживаться при помощи врачей, его состояние позволяет в скором времени приступить к первому этапу реабилитации, рассказали в пресс-службе Прилепина. Состояние Прилепина стабильное, он остается в палате интенсивной терапии. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног.

https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина