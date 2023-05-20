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ВСУ намеренно размещали технику возле жилых домов в Артемовске, выяснил СК
ВСУ намеренно размещали технику возле жилых домов в Артемовске, выяснил СК - РИА Новости, 20.05.2023
ВСУ намеренно размещали технику возле жилых домов в Артемовске, выяснил СК
Украинские подразделения специально размещали вооружение и огневые позиции возле жилых домов в Артемовске, чтобы погибли как можно больше мирных жителей,... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T17:55
2023-05-20T17:55
2023-05-20T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
горловка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские подразделения специально размещали вооружение и огневые позиции возле жилых домов в Артемовске, чтобы погибли как можно больше мирных жителей, сообщается в телеграм-канале СК России. Ранее эвакуированные из Артемовска беженцы рассказали корреспонденту РИА Новости, что украинские снайперы намеренно и массово вели огонь по мирным жителям города. Кроме того, украинские полицейские и военные задерживали и забирали людей читающих российские СМИ, социальные сети и телеграм-каналы. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html
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в мире, артемовск, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Следственный комитет России (СК РФ), Донбасс, Горловка, Вооруженные силы Украины
ВСУ намеренно размещали технику возле жилых домов в Артемовске, выяснил СК
СК выяснил, что ВСУ намеренно размещали военную технику возле жилых домов в Артемовске