https://ria.ru/20230520/prestupleniya-1873142258.html

ВСУ намеренно размещали технику возле жилых домов в Артемовске, выяснил СК

ВСУ намеренно размещали технику возле жилых домов в Артемовске, выяснил СК - РИА Новости, 20.05.2023

ВСУ намеренно размещали технику возле жилых домов в Артемовске, выяснил СК

Украинские подразделения специально размещали вооружение и огневые позиции возле жилых домов в Артемовске, чтобы погибли как можно больше мирных жителей,... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T17:55

2023-05-20T17:55

2023-05-20T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

следственный комитет россии (ск рф)

донбасс

горловка

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865914473_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_17fb5319ac49689a3b8deb6569af7048.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские подразделения специально размещали вооружение и огневые позиции возле жилых домов в Артемовске, чтобы погибли как можно больше мирных жителей, сообщается в телеграм-канале СК России. Ранее эвакуированные из Артемовска беженцы рассказали корреспонденту РИА Новости, что украинские снайперы намеренно и массово вели огонь по мирным жителям города. Кроме того, украинские полицейские и военные задерживали и забирали людей читающих российские СМИ, социальные сети и телеграм-каналы. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html

артемовск

донбасс

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, горловка, вооруженные силы украины