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ВСУ намеренно размещали технику возле жилых домов в Артемовске, выяснил СК - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/prestupleniya-1873142258.html
ВСУ намеренно размещали технику возле жилых домов в Артемовске, выяснил СК
ВСУ намеренно размещали технику возле жилых домов в Артемовске, выяснил СК - РИА Новости, 20.05.2023
ВСУ намеренно размещали технику возле жилых домов в Артемовске, выяснил СК
Украинские подразделения специально размещали вооружение и огневые позиции возле жилых домов в Артемовске, чтобы погибли как можно больше мирных жителей,... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T17:55
2023-05-20T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
горловка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские подразделения специально размещали вооружение и огневые позиции возле жилых домов в Артемовске, чтобы погибли как можно больше мирных жителей, сообщается в телеграм-канале СК России. Ранее эвакуированные из Артемовска беженцы рассказали корреспонденту РИА Новости, что украинские снайперы намеренно и массово вели огонь по мирным жителям города. Кроме того, украинские полицейские и военные задерживали и забирали людей читающих российские СМИ, социальные сети и телеграм-каналы. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html
артемовск
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в мире, артемовск, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Следственный комитет России (СК РФ), Донбасс, Горловка, Вооруженные силы Украины
ВСУ намеренно размещали технику возле жилых домов в Артемовске, выяснил СК

СК выяснил, что ВСУ намеренно размещали военную технику возле жилых домов в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в центре Артемовска
Разрушенные дома в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенные дома в центре Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские подразделения специально размещали вооружение и огневые позиции возле жилых домов в Артемовске, чтобы погибли как можно больше мирных жителей, сообщается в телеграм-канале СК России.
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"Подразделения ВСУ в Артемовске намеренно размещали военную технику и оборудовали огневые позиции у жилых домов и убежищ, чтобы провоцировать максимум жертв среди гражданских. Также украинские военные занимались мародерством и машинами вывозили из города награбленное, в том числе электронику и бытовую технику", - говорится в сообщении.
Ранее эвакуированные из Артемовска беженцы рассказали корреспонденту РИА Новости, что украинские снайперы намеренно и массово вели огонь по мирным жителям города. Кроме того, украинские полицейские и военные задерживали и забирали людей читающих российские СМИ, социальные сети и телеграм-каналы.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскСледственный комитет России (СК РФ)ДонбассГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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