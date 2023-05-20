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В Белом доме не готовы подтвердить выделение новой военной помощи Киеву

В Белом доме не готовы подтвердить выделение новой военной помощи Киеву - РИА Новости, 20.05.2023

В Белом доме не готовы подтвердить выделение новой военной помощи Киеву

Администрация США не готова подтвердить выделение нового пакета военной помощи Киеву на сумму порядка 375 миллионов долларов, однако считает, что такое развитие РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T23:31

2023-05-20T23:31

2023-05-20T23:31

в мире

украина

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Администрация США не готова подтвердить выделение нового пакета военной помощи Киеву на сумму порядка 375 миллионов долларов, однако считает, что такое развитие событие "не стало бы сюрпризом" для кого-либо, заявил в субботу высокопоставленный представитель администрации США. Накануне газета Politico сообщила, что президент Джо Байден, находясь на саммите стран G7 в Хиросиме, намерен объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в объеме 375 миллионов долларов. В него, как ожидается, войдут артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые вооружения. Он добавил, что эти поставки будут осуществляться "в соответствии с обязательством США" поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

https://ria.ru/20230519/ukraina-1872800077.html

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в мире, украина, g7, джо байден, сша