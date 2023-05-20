В Белом доме не готовы подтвердить выделение новой военной помощи Киеву
Белый дом не готов подтвердить выделение новой помощи Киеву на 375 миллионов долларов
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Администрация США не готова подтвердить выделение нового пакета военной помощи Киеву на сумму порядка 375 миллионов долларов, однако считает, что такое развитие событие "не стало бы сюрпризом" для кого-либо, заявил в субботу высокопоставленный представитель администрации США.
Накануне газета Politico сообщила, что президент Джо Байден, находясь на саммите стран G7 в Хиросиме, намерен объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в объеме 375 миллионов долларов. В него, как ожидается, войдут артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые вооружения.
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"Мне нечего вам подтвердить. Я видел сообщения в прессе об очередном пакете военной помощи для Украины, но не в состоянии их подтвердить. Единственное, я бы хотел сказать, что последний пакет был выделен не далее как две недели назад, и ни для кого не должно стать сюрпризом, что такая помощь продолжит поступать на Украину и далее", - сказал представитель администрации США.
Он добавил, что эти поставки будут осуществляться "в соответствии с обязательством США" поддерживать Украину столько, сколько потребуется.