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СМИ: Байден на саммите G7 объявит о новом пакете военной помощи Киеву - РИА Новости, 20.05.2023
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02:42 20.05.2023 (обновлено: 02:48 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/pomosch-1873063139.html
СМИ: Байден на саммите G7 объявит о новом пакете военной помощи Киеву
СМИ: Байден на саммите G7 объявит о новом пакете военной помощи Киеву - РИА Новости, 20.05.2023
СМИ: Байден на саммите G7 объявит о новом пакете военной помощи Киеву
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме намерен объявить о выделении нового пакета помощи Украине на сумму порядка 375 миллионов долларов, пишет в... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T02:42
2023-05-20T02:48
киев
в мире
украина
россия
сша
джо байден
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме намерен объявить о выделении нового пакета помощи Украине на сумму порядка 375 миллионов долларов, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц.По его информации, новый пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые вооружения, "то есть все те же вооружения и оборудование, которые уже поставлялись Киеву".Ранее днем Байден сообщил лидерам G7, что США поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. По данным газеты Politico, обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230520/oruzhie-1873058163.html
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киев, в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато, g7, f-16
Киев, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, G7, F-16
СМИ: Байден на саммите G7 объявит о новом пакете военной помощи Киеву

Politico: Байден на саммите G7 в Хиросиме объявит о выделении пакета военной помощи Киеву

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме намерен объявить о выделении нового пакета помощи Украине на сумму порядка 375 миллионов долларов, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц.
По его информации, новый пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые вооружения, "то есть все те же вооружения и оборудование, которые уже поставлялись Киеву".
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Ранее днем Байден сообщил лидерам G7, что США поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. По данным газеты Politico, обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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КиевВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденСергей ЛавровНАТОG7F-16
 
 
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