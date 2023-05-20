https://ria.ru/20230520/pomosch-1873063139.html

СМИ: Байден на саммите G7 объявит о новом пакете военной помощи Киеву

СМИ: Байден на саммите G7 объявит о новом пакете военной помощи Киеву - РИА Новости, 20.05.2023

СМИ: Байден на саммите G7 объявит о новом пакете военной помощи Киеву

Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме намерен объявить о выделении нового пакета помощи Украине на сумму порядка 375 миллионов долларов, пишет в... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T02:42

2023-05-20T02:42

2023-05-20T02:48

киев

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме намерен объявить о выделении нового пакета помощи Украине на сумму порядка 375 миллионов долларов, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц.По его информации, новый пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые вооружения, "то есть все те же вооружения и оборудование, которые уже поставлялись Киеву".Ранее днем Байден сообщил лидерам G7, что США поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. По данным газеты Politico, обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230520/oruzhie-1873058163.html

https://ria.ru/20230520/nato-1873060055.html

киев

украина

россия

сша

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