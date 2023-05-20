СМИ: Байден на саммите G7 объявит о новом пакете военной помощи Киеву
Politico: Байден на саммите G7 в Хиросиме объявит о выделении пакета военной помощи Киеву
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме намерен объявить о выделении нового пакета помощи Украине на сумму порядка 375 миллионов долларов, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц.
По его информации, новый пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые вооружения, "то есть все те же вооружения и оборудование, которые уже поставлялись Киеву".
Ранее днем Байден сообщил лидерам G7, что США поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. По данным газеты Politico, обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".