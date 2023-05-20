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В польских аэропортах тестируют систему перехвата дронов - РИА Новости, 20.05.2023
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00:19 20.05.2023 (обновлено: 00:26 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/polsha-1873055843.html
В польских аэропортах тестируют систему перехвата дронов
В польских аэропортах тестируют систему перехвата дронов - РИА Новости, 20.05.2023
В польских аэропортах тестируют систему перехвата дронов
Польские аэропорты тестируют систему перехвата дронов, сообщил в пятницу в сейме страны директор Управления гражданской авиации Петр Самсон. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T00:19
2023-05-20T00:26
варшава
lot
польша
в мире
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ВАРШАВА, 20 мая - РИА Новости. Польские аэропорты тестируют систему перехвата дронов, сообщил в пятницу в сейме страны директор Управления гражданской авиации Петр Самсон. Ранее сообщалось, что в минувшую субботу беспилотник длиной около трех метров появился в 30 метрах от приземляющегося в Варшаве самолета LOT. Два дня спустя неизвестный беспилотник был замечен в районе взлетной полосы в аэропорту Катовиц. "В двух польских аэропортах проходят испытания системы защиты от беспилотников, которая перехватывает нежелательные объекты, летящие вблизи приземляющихся самолетов", - цитирует Самсона радиостанция RMF FM. "У нас должна быть стопроцентная гарантия того, что система, во - первых, будет работать, а во-вторых, не будет создавать помех другим системам аэронавигации для самолетов", - отметил директор управления. Он добавил, что тестируемая система разработана в Польше.
https://ria.ru/20230516/proverka-1872169825.html
https://ria.ru/20230307/bespilotnik-1856408316.html
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варшава, lot , польша, в мире
Варшава, LOT , Польша, В мире
В польских аэропортах тестируют систему перехвата дронов

Глава УГА Польши Самсон заявил о тестировании в аэропортах системы перехвата БПЛА

© AP Photo / Alik KepliczСамолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы
Самолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Самолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 мая - РИА Новости. Польские аэропорты тестируют систему перехвата дронов, сообщил в пятницу в сейме страны директор Управления гражданской авиации Петр Самсон.
Ранее сообщалось, что в минувшую субботу беспилотник длиной около трех метров появился в 30 метрах от приземляющегося в Варшаве самолета LOT. Два дня спустя неизвестный беспилотник был замечен в районе взлетной полосы в аэропорту Катовиц.
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"В двух польских аэропортах проходят испытания системы защиты от беспилотников, которая перехватывает нежелательные объекты, летящие вблизи приземляющихся самолетов", - цитирует Самсона радиостанция RMF FM.
"У нас должна быть стопроцентная гарантия того, что система, во - первых, будет работать, а во-вторых, не будет создавать помех другим системам аэронавигации для самолетов", - отметил директор управления.
Он добавил, что тестируемая система разработана в Польше.
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