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Подготовка к вылету рейса из Тбилиси в Москву проходит спокойно
Подготовка к вылету рейса из Тбилиси в Москву проходит спокойно - РИА Новости, 20.05.2023
Подготовка к вылету рейса из Тбилиси в Москву проходит спокойно
Подготовка к вылету первого за 4 года рейса грузинской авиакомпании Georgian Airways из Тбилиси в Москву проходит спокойно, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T07:16
2023-05-20T07:16
2023-05-20T07:23
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ТБИЛИСИ, 20 мая – РИА Новости. Подготовка к вылету первого за 4 года рейса грузинской авиакомпании Georgian Airways из Тбилиси в Москву проходит спокойно, передает корреспондент РИА Новости.Во время регистрации на рейс некоторых пассажиров, которые заявляли, что рады возобновлению авиасообщения между Россией и Грузией, сразу обступали грузинские СМИ. Днем ранее зарубежная пресса идентично вела себя с пассажирами рейса из Москвы в Тбилиси.В пятницу представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники устроили акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, куда прибыл российский самолет. Они пытались прорвать полицейский кордон и войти в здание аэропорта, однако полиция их остановила. Сотрудник патрульной полиции сообщил РИА Новости, что на акции были задержаны шесть человек.Президент РФ Владимир Путин 10 мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
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georgian airways, москва, тбилиси, владимир путин, россия, грузия
Georgian Airways, Москва, Тбилиси, Владимир Путин, Россия, Грузия
Подготовка к вылету рейса из Тбилиси в Москву проходит спокойно
Подготовка к вылету первого за четыре года рейса из Тбилиси в Москву проходит спокойно
ТБИЛИСИ, 20 мая – РИА Новости. Подготовка к вылету первого за 4 года рейса грузинской авиакомпании Georgian Airways из Тбилиси в Москву проходит спокойно, передает корреспондент РИА Новости.
Во время регистрации на рейс некоторых пассажиров, которые заявляли, что рады возобновлению авиасообщения между Россией и Грузией, сразу обступали грузинские СМИ. Днем ранее зарубежная пресса идентично вела себя с пассажирами рейса из Москвы в Тбилиси.
В пятницу представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники устроили акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, куда прибыл российский самолет. Они пытались прорвать полицейский кордон и войти в здание аэропорта, однако полиция их остановила. Сотрудник патрульной полиции сообщил РИА Новости, что на акции были задержаны шесть человек.
Президент РФ Владимир Путин
10 мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией
, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси
и обратно на отечественных самолетах.
Ажиотажного спроса на туры в Грузию из России нет, заявили эксперты