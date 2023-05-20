https://ria.ru/20230520/pogoda-1873082102.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 20.05.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:53
2023-05-20T09:53
2023-05-20T09:53
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет определять малоподвижный высотный циклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, максимальная температура воздуха в Москве плюс 15 - плюс 17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла. Это на пару градусов ниже, чем должно быть в эти дни мая", - сказал Леус. По его словам, ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно выше нормы, барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями и до плюс 17 градусов