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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 20.05.2023
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09:53 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/pogoda-1873082102.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 20.05.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:53
2023-05-20T09:53
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет определять малоподвижный высотный циклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, максимальная температура воздуха в Москве плюс 15 - плюс 17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла. Это на пару градусов ниже, чем должно быть в эти дни мая", - сказал Леус. По его словам, ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно выше нормы, барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба.
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погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями и до плюс 17 градусов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Здание Государственного исторического музея в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять малоподвижный высотный циклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, максимальная температура воздуха в Москве плюс 15 - плюс 17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла. Это на пару градусов ниже, чем должно быть в эти дни мая", - сказал Леус.
По его словам, ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно выше нормы, барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба.
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