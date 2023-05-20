https://ria.ru/20230520/pogoda-1873082102.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 20.05.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T09:53

2023-05-20T09:53

2023-05-20T09:53

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет определять малоподвижный высотный циклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, максимальная температура воздуха в Москве плюс 15 - плюс 17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла. Это на пару градусов ниже, чем должно быть в эти дни мая", - сказал Леус. По его словам, ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно выше нормы, барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230518/leto-1872686592.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)