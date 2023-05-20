https://ria.ru/20230520/podezd-1873091858.html

В Москве с начала года отремонтировали более двух тысяч подъездов

В Москве с начала года отремонтировали более двух тысяч подъездов - РИА Новости, 20.05.2023

В Москве с начала года отремонтировали более двух тысяч подъездов

Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы отремонтировали с начала этого года более 2 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:24

2023-05-20T11:24

2023-05-20T11:24

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы отремонтировали с начала этого года более 2 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в почти 14 тысячах подъездах, из них более 2 тысяч уже отремонтированы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.

https://ria.ru/20230520/metro-1873055703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы