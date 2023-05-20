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В Москве с начала года отремонтировали более двух тысяч подъездов - РИА Новости, 20.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:24 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/podezd-1873091858.html
В Москве с начала года отремонтировали более двух тысяч подъездов
В Москве с начала года отремонтировали более двух тысяч подъездов - РИА Новости, 20.05.2023
В Москве с начала года отремонтировали более двух тысяч подъездов
Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы отремонтировали с начала этого года более 2 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:24
2023-05-20T11:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы отремонтировали с начала этого года более 2 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в почти 14 тысячах подъездах, из них более 2 тысяч уже отремонтированы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве с начала года отремонтировали более двух тысяч подъездов

В Москве с начала года отремонтировали более двух тысяч подъездов жилых домов

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкДомофон в жилом доме
Домофон в жилом доме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
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Домофон в жилом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы отремонтировали с начала этого года более 2 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в почти 14 тысячах подъездах, из них более 2 тысяч уже отремонтированы", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.
"При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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