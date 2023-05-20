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Эксперт из КНДР посоветовал миру готовиться к победе России на Украине
Эксперт из КНДР посоветовал миру готовиться к победе России на Украине - РИА Новости, 20.05.2023
Эксперт из КНДР посоветовал миру готовиться к победе России на Украине
Международному сообществу нужно подготовиться к победе России в вооруженном конфликте с Украиной, а США "с их вассальными силами" необходимо помнить, что они... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T20:28
2023-05-20T20:28
2023-05-20T20:28
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сша
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владимир зеленский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Международному сообществу нужно подготовиться к победе России в вооруженном конфликте с Украиной, а США "с их вассальными силами" необходимо помнить, что они сражаются против мужественной и героической российской армии и народа, пишет комментатор ЦТАК по международной политике Ким Мён Чхоль. По его мнению, Украина сейчас превращается в полигон для испытаний смертоносного оружия. Поддержка Западом Украины, с точки зрения эксперта, "это не что иное, как отчаянные усилия тех, кто приближается к своим последним мгновениям". "Справедливому международному сообществу давно пора настроиться на победу России", - подчеркивает Чхоль. В то же время, как пишет Чхоль, Владимир Зеленский, его клика, а также "марионетки, наиболее преданные США" отдали судьбу украинского народа "в окровавленные руки иностранных сил". Эксперт отметил, что они уже потерпели поражение и приговорены к "жалкой участи". При этом, подчеркнул Чхоль, на фоне поддержки Западом Киева преступления США и других западных стран, которые на протяжении десятилетий систематически посягали на законные интересы безопасности суверенного государства в попытке сохранить свое превосходство, были охарактеризованы как "справедливые" действия.
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html
https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский
Эксперт из КНДР посоветовал миру готовиться к победе России на Украине
Эксперт из КНДР: международному сообществу нужно подготовиться к победе России на Украине
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Международному сообществу нужно подготовиться к победе России в вооруженном конфликте с Украиной, а США "с их вассальными силами" необходимо помнить, что они сражаются против мужественной и героической российской армии и народа, пишет комментатор ЦТАК по международной политике Ким Мён Чхоль.
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"США и их вассальным силам было бы разумно всегда помнить, что они сражаются против мужественной и героической российской армии и народа, рядом с которыми всегда стоят праведные и могущественные дружественные государства, стремящиеся к миру и истине", - отметил в своей статье Чхоль.
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По его мнению, Украина сейчас превращается в полигон для испытаний смертоносного оружия. Поддержка Западом Украины, с точки зрения эксперта, "это не что иное, как отчаянные усилия тех, кто приближается к своим последним мгновениям".
"Справедливому международному сообществу давно пора настроиться на победу России", - подчеркивает Чхоль.
В то же время, как пишет Чхоль, Владимир Зеленский
, его клика, а также "марионетки, наиболее преданные США" отдали судьбу украинского народа "в окровавленные руки иностранных сил". Эксперт отметил, что они уже потерпели поражение и приговорены к "жалкой участи".
При этом, подчеркнул Чхоль, на фоне поддержки Западом Киева
преступления США и других западных стран, которые на протяжении десятилетий систематически посягали на законные интересы безопасности суверенного государства в попытке сохранить свое превосходство, были охарактеризованы как "справедливые" действия.
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