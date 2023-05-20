https://ria.ru/20230520/pobeda-1873161329.html

Эксперт из КНДР посоветовал миру готовиться к победе России на Украине

Эксперт из КНДР посоветовал миру готовиться к победе России на Украине - РИА Новости, 20.05.2023

Эксперт из КНДР посоветовал миру готовиться к победе России на Украине

Международному сообществу нужно подготовиться к победе России в вооруженном конфликте с Украиной, а США "с их вассальными силами" необходимо помнить, что они... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T20:28

2023-05-20T20:28

2023-05-20T20:28

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Международному сообществу нужно подготовиться к победе России в вооруженном конфликте с Украиной, а США "с их вассальными силами" необходимо помнить, что они сражаются против мужественной и героической российской армии и народа, пишет комментатор ЦТАК по международной политике Ким Мён Чхоль. По его мнению, Украина сейчас превращается в полигон для испытаний смертоносного оружия. Поддержка Западом Украины, с точки зрения эксперта, "это не что иное, как отчаянные усилия тех, кто приближается к своим последним мгновениям". "Справедливому международному сообществу давно пора настроиться на победу России", - подчеркивает Чхоль. В то же время, как пишет Чхоль, Владимир Зеленский, его клика, а также "марионетки, наиболее преданные США" отдали судьбу украинского народа "в окровавленные руки иностранных сил". Эксперт отметил, что они уже потерпели поражение и приговорены к "жалкой участи". При этом, подчеркнул Чхоль, на фоне поддержки Западом Киева преступления США и других западных стран, которые на протяжении десятилетий систематически посягали на законные интересы безопасности суверенного государства в попытке сохранить свое превосходство, были охарактеризованы как "справедливые" действия.

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

украина

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский