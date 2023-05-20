https://ria.ru/20230520/peremirie-1873177122.html

СМИ: стороны конфликта в Судане подписали соглашение о перемирии на неделю

СМИ: стороны конфликта в Судане подписали соглашение о перемирии на неделю - РИА Новости, 20.05.2023

СМИ: стороны конфликта в Судане подписали соглашение о перемирии на неделю

Делегации сторон вооруженного конфликта в Судане подписали в саудовской Джидде второе соглашение о прекращении огня на неделю, начиная с субботы, сообщил... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T23:26

2023-05-20T23:26

2023-05-20T23:26

в мире

судан

джидда

саудовская аравия

столкновения в хартуме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_131775264f3d43a43f76461f89b93199.jpg

ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Делегации сторон вооруженного конфликта в Судане подписали в саудовской Джидде второе соглашение о прекращении огня на неделю, начиная с субботы, сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира". По его информации, в Джидде состоялось "подписание соглашения о прекращении огня в Судане и гуманитарном перемирии сроком на семь дней, начиная с сегодняшнего дня, которое может быть продлено".

https://ria.ru/20230519/sudan-1872875468.html

судан

джидда

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, джидда, саудовская аравия, столкновения в хартуме