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СМИ: стороны конфликта в Судане подписали соглашение о перемирии на неделю
СМИ: стороны конфликта в Судане подписали соглашение о перемирии на неделю - РИА Новости, 20.05.2023
СМИ: стороны конфликта в Судане подписали соглашение о перемирии на неделю
Делегации сторон вооруженного конфликта в Судане подписали в саудовской Джидде второе соглашение о прекращении огня на неделю, начиная с субботы, сообщил... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T23:26
2023-05-20T23:26
2023-05-20T23:26
в мире
судан
джидда
саудовская аравия
столкновения в хартуме
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ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Делегации сторон вооруженного конфликта в Судане подписали в саудовской Джидде второе соглашение о прекращении огня на неделю, начиная с субботы, сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира". По его информации, в Джидде состоялось "подписание соглашения о прекращении огня в Судане и гуманитарном перемирии сроком на семь дней, начиная с сегодняшнего дня, которое может быть продлено".
https://ria.ru/20230519/sudan-1872875468.html
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в мире, судан, джидда, саудовская аравия, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Джидда, Саудовская Аравия, Столкновения в Хартуме
СМИ: стороны конфликта в Судане подписали соглашение о перемирии на неделю
Al Jazeera: стороны конфликта в Судане подписали соглашение о прекращении огня на неделю