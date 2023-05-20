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США вернут Мексике каменный памятник ольмеков - РИА Новости, 20.05.2023
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10:14 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/pamyatnik-1873084243.html
США вернут Мексике каменный памятник ольмеков
США вернут Мексике каменный памятник ольмеков - РИА Новости, 20.05.2023
США вернут Мексике каменный памятник ольмеков
США возвращают Мексике скульптуру ольмеков, возраст этого сооружения составляет минимум 2500 лет, сообщает мексиканское министерство иностранных дел. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:14
2023-05-20T10:14
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. США возвращают Мексике скульптуру ольмеков, возраст этого сооружения составляет минимум 2500 лет, сообщает мексиканское министерство иностранных дел. "Памятник был выслан сегодня рейсом мексиканских ВВС из Денвера (США - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Мексики. Как отмечается в заявлении МИД Мексики, скульптура была украдена более 50 лет назад. "Памятник возрастом 2500 лет на протяжении десятилетий был приоритетом номер один для мексиканских властей с точки зрения возвращения исторического наследия", - отмечается в заявлении. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что этот памятник имеет огромное значение для мексиканцев. "Это возвращает нам нечто, что объясняет, откуда мы родом, и что является частью наследия народа Мексики", - приводятся в заявлении слова главы МИД.
https://ria.ru/20221020/egipet-1825379791.html
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Мексика, США, Денвер, В мире
США вернут Мексике каменный памятник ольмеков

США возвращают Мексике каменный памятник ольмеков возрастом 2500 лет

© Фото : SECRETARÍA DE CULTURAСкульптура ольмеков Monstruo de la Tierra
Скульптура ольмеков Monstruo de la Tierra - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : SECRETARÍA DE CULTURA
Скульптура ольмеков Monstruo de la Tierra . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. США возвращают Мексике скульптуру ольмеков, возраст этого сооружения составляет минимум 2500 лет, сообщает мексиканское министерство иностранных дел.
"Памятник был выслан сегодня рейсом мексиканских ВВС из Денвера (США - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Мексики.
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Как отмечается в заявлении МИД Мексики, скульптура была украдена более 50 лет назад.
"Памятник возрастом 2500 лет на протяжении десятилетий был приоритетом номер один для мексиканских властей с точки зрения возвращения исторического наследия", - отмечается в заявлении.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что этот памятник имеет огромное значение для мексиканцев.
"Это возвращает нам нечто, что объясняет, откуда мы родом, и что является частью наследия народа Мексики", - приводятся в заявлении слова главы МИД.
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