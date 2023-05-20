https://ria.ru/20230520/pamyatnik-1873084243.html

США вернут Мексике каменный памятник ольмеков

США вернут Мексике каменный памятник ольмеков - РИА Новости, 20.05.2023

США вернут Мексике каменный памятник ольмеков

США возвращают Мексике скульптуру ольмеков, возраст этого сооружения составляет минимум 2500 лет, сообщает мексиканское министерство иностранных дел. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:14

2023-05-20T10:14

2023-05-20T10:14

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. США возвращают Мексике скульптуру ольмеков, возраст этого сооружения составляет минимум 2500 лет, сообщает мексиканское министерство иностранных дел. "Памятник был выслан сегодня рейсом мексиканских ВВС из Денвера (США - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Мексики. Как отмечается в заявлении МИД Мексики, скульптура была украдена более 50 лет назад. "Памятник возрастом 2500 лет на протяжении десятилетий был приоритетом номер один для мексиканских властей с точки зрения возвращения исторического наследия", - отмечается в заявлении. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что этот памятник имеет огромное значение для мексиканцев. "Это возвращает нам нечто, что объясняет, откуда мы родом, и что является частью наследия народа Мексики", - приводятся в заявлении слова главы МИД.

https://ria.ru/20221020/egipet-1825379791.html

https://ria.ru/20210612/akropol-1736722225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мексика, сша, денвер, в мире