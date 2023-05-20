Спасенная на Таймыре самочка овцебыка доставлена в красноярский зоопарк
Сотрудники парка "Роев ручей" доставили в зоопарк спасенную на Таймыре самку овцебыка
КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Сотрудники красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" встретили в аэропорту и доставили в зоопарк спасенную на Таймыре осиротевшую самочку овцебыка, сообщает пресс-служба зоопарка.
По ее данным, детеныша нашли на севере полуострова Таймыр сотрудники АО "Алмазы Анабара". Оттуда ее доставили в Хатангу и самолетом переправили в Красноярск. Самочку назвали Алана.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗоолог отдела копытных Евгения Волкова кормит молочной смесью трехнедельную самку овцебыка в карантинном вольере Парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске
Зоолог отдела копытных Евгения Волкова кормит молочной смесью трехнедельную самку овцебыка в карантинном вольере Парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске
"Сообщаем первую информацию: ребенок весел, игрив, исследует карантинный вольер, в котором сотрудники парка заботливо разместили помимо сена – соломы еще и игрушки. Сейчас ей предстоит обследование и период реабилитации, с учетом того, что у малышки полностью отсутствует материнский иммунитет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно условиям карантирования, увидеть малышку Алану можно будет не раньше, чем через месяц.