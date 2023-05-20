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Спасенная на Таймыре самочка овцебыка доставлена в красноярский зоопарк - РИА Новости, 20.05.2023
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12:59 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/ovtsebyk-1873105651.html
Спасенная на Таймыре самочка овцебыка доставлена в красноярский зоопарк
Спасенная на Таймыре самочка овцебыка доставлена в красноярский зоопарк - РИА Новости, 20.05.2023
Спасенная на Таймыре самочка овцебыка доставлена в красноярский зоопарк
Сотрудники красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" встретили в аэропорту и доставили в зоопарк спасенную на Таймыре осиротевшую самочку овцебыка,... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:59
2023-05-20T12:59
таймыр
красноярск
роев ручей
общество
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КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Сотрудники красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" встретили в аэропорту и доставили в зоопарк спасенную на Таймыре осиротевшую самочку овцебыка, сообщает пресс-служба зоопарка. По ее данным, детеныша нашли на севере полуострова Таймыр сотрудники АО "Алмазы Анабара". Оттуда ее доставили в Хатангу и самолетом переправили в Красноярск. Самочку назвали Алана. "Сообщаем первую информацию: ребенок весел, игрив, исследует карантинный вольер, в котором сотрудники парка заботливо разместили помимо сена – соломы еще и игрушки. Сейчас ей предстоит обследование и период реабилитации, с учетом того, что у малышки полностью отсутствует материнский иммунитет", - говорится в сообщении. Отмечается, что согласно условиям карантирования, увидеть малышку Алану можно будет не раньше, чем через месяц.
https://ria.ru/20210810/ovtsebyk-1745135258.html
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таймыр, красноярск, роев ручей, общество
Таймыр, Красноярск, Роев ручей, Общество
Спасенная на Таймыре самочка овцебыка доставлена в красноярский зоопарк

Сотрудники парка "Роев ручей" доставили в зоопарк спасенную на Таймыре самку овцебыка

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДетеныш овцебыка в парке "Роев ручей"
Детеныш овцебыка в парке Роев ручей - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Сотрудники красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" встретили в аэропорту и доставили в зоопарк спасенную на Таймыре осиротевшую самочку овцебыка, сообщает пресс-служба зоопарка.
По ее данным, детеныша нашли на севере полуострова Таймыр сотрудники АО "Алмазы Анабара". Оттуда ее доставили в Хатангу и самолетом переправили в Красноярск. Самочку назвали Алана.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗоолог отдела копытных Евгения Волкова кормит молочной смесью трехнедельную самку овцебыка в карантинном вольере Парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске
Зоолог отдела копытных Евгения Волкова кормит молочной смесью трехнедельную самку овцебыка в карантинном вольере Парка флоры и фауны Роев ручей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Зоолог отдела копытных Евгения Волкова кормит молочной смесью трехнедельную самку овцебыка в карантинном вольере Парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске
"Сообщаем первую информацию: ребенок весел, игрив, исследует карантинный вольер, в котором сотрудники парка заботливо разместили помимо сена – соломы еще и игрушки. Сейчас ей предстоит обследование и период реабилитации, с учетом того, что у малышки полностью отсутствует материнский иммунитет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что согласно условиям карантирования, увидеть малышку Алану можно будет не раньше, чем через месяц.
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