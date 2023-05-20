https://ria.ru/20230520/ovtsebyk-1873105651.html

Спасенная на Таймыре самочка овцебыка доставлена в красноярский зоопарк

Спасенная на Таймыре самочка овцебыка доставлена в красноярский зоопарк - РИА Новости, 20.05.2023

Спасенная на Таймыре самочка овцебыка доставлена в красноярский зоопарк

Сотрудники красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" встретили в аэропорту и доставили в зоопарк спасенную на Таймыре осиротевшую самочку овцебыка,... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:59

2023-05-20T12:59

2023-05-20T12:59

таймыр

красноярск

роев ручей

общество

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КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Сотрудники красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" встретили в аэропорту и доставили в зоопарк спасенную на Таймыре осиротевшую самочку овцебыка, сообщает пресс-служба зоопарка. По ее данным, детеныша нашли на севере полуострова Таймыр сотрудники АО "Алмазы Анабара". Оттуда ее доставили в Хатангу и самолетом переправили в Красноярск. Самочку назвали Алана. "Сообщаем первую информацию: ребенок весел, игрив, исследует карантинный вольер, в котором сотрудники парка заботливо разместили помимо сена – соломы еще и игрушки. Сейчас ей предстоит обследование и период реабилитации, с учетом того, что у малышки полностью отсутствует материнский иммунитет", - говорится в сообщении. Отмечается, что согласно условиям карантирования, увидеть малышку Алану можно будет не раньше, чем через месяц.

https://ria.ru/20210810/ovtsebyk-1745135258.html

https://ria.ru/20180115/1512591863.html

таймыр

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таймыр, красноярск, роев ручей, общество