Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 16 155-миллиметровых снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15:45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК отметили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 5 снарядов калибра 155 миллиметров, Озеряновку, выпустив 5 снарядов калибра 152 миллиметра, а также Владимировку, выпустив 7 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.