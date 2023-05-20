https://ria.ru/20230520/obstrel-1873161785.html

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 20.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска за 20 минут выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T20:32

2023-05-20T20:32

2023-05-20T20:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК отметили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 5 снарядов калибра 155 миллиметров, Озеряновку, выпустив 5 снарядов калибра 152 миллиметра, а также Владимировку, выпустив 7 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230520/pobeda-1873161329.html

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато