https://ria.ru/20230520/obstrel-1873149077.html

Украинские боевики обстреляли город Пологи

Украинские боевики обстреляли город Пологи - РИА Новости, 20.05.2023

Украинские боевики обстреляли город Пологи

Украинские боевики в субботу обстреляли Пологи в Запорожской области, в результате обстрела город частично обесточен, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T18:43

2023-05-20T18:43

2023-05-20T18:45

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Украинские боевики в субботу обстреляли Пологи в Запорожской области, в результате обстрела город частично обесточен, сообщил журналистам представитель оперативных служб."Около 17:00 (мск) террористы ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по городу Пологи. Прилёты зафиксированы на заводе "Минерал" и электроподстанции. Частично обесточены город Пологи и Пологовский район. МЧС ликвидирует пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - сообщил представить оперативных служб.

https://ria.ru/20230520/provokatsiya-1873144829.html

запорожская область

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)