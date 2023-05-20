https://ria.ru/20230520/obstrel-1873149077.html
Украинские боевики обстреляли город Пологи
Украинские боевики обстреляли город Пологи - РИА Новости, 20.05.2023
Украинские боевики обстреляли город Пологи
Украинские боевики в субботу обстреляли Пологи в Запорожской области, в результате обстрела город частично обесточен, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T18:43
2023-05-20T18:43
2023-05-20T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849746389_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_6849c485969abcbfa20f0fa31aa7fe81.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Украинские боевики в субботу обстреляли Пологи в Запорожской области, в результате обстрела город частично обесточен, сообщил журналистам представитель оперативных служб."Около 17:00 (мск) террористы ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по городу Пологи. Прилёты зафиксированы на заводе "Минерал" и электроподстанции. Частично обесточены город Пологи и Пологовский район. МЧС ликвидирует пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - сообщил представить оперативных служб.
https://ria.ru/20230520/provokatsiya-1873144829.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849746389_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_f70f096a586501b576bf1e54d51070d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинские боевики обстреляли город Пологи
Украинские боевики обстреляли Пологи в Запорожской области, город частично обесточен