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Украинские боевики обстреляли город Пологи - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 20.05.2023 (обновлено: 18:45 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/obstrel-1873149077.html
Украинские боевики обстреляли город Пологи
Украинские боевики обстреляли город Пологи - РИА Новости, 20.05.2023
Украинские боевики обстреляли город Пологи
Украинские боевики в субботу обстреляли Пологи в Запорожской области, в результате обстрела город частично обесточен, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T18:43
2023-05-20T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Украинские боевики в субботу обстреляли Пологи в Запорожской области, в результате обстрела город частично обесточен, сообщил журналистам представитель оперативных служб."Около 17:00 (мск) террористы ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по городу Пологи. Прилёты зафиксированы на заводе "Минерал" и электроподстанции. Частично обесточены город Пологи и Пологовский район. МЧС ликвидирует пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - сообщил представить оперативных служб.
https://ria.ru/20230520/provokatsiya-1873144829.html
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинские боевики обстреляли город Пологи

Украинские боевики обстреляли Пологи в Запорожской области, город частично обесточен

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Украинские боевики в субботу обстреляли Пологи в Запорожской области, в результате обстрела город частично обесточен, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
"Около 17:00 (мск) террористы ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по городу Пологи. Прилёты зафиксированы на заводе "Минерал" и электроподстанции. Частично обесточены город Пологи и Пологовский район. МЧС ликвидирует пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - сообщил представить оперативных служб.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Рогов сообщил о подготовке Киевом военной провокации в Запорожской области
Вчера, 18:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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