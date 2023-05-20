https://ria.ru/20230520/obmen-1873056292.html
Чернышенко поручил организовать обмен студентов между Россией и Кубой
Чернышенко поручил организовать обмен студентов между Россией и Кубой - РИА Новости, 20.05.2023
Чернышенко поручил организовать обмен студентов между Россией и Кубой
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил организовать обмен студентов между Россией и Кубой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T00:28
2023-05-20T00:28
2023-05-20T00:29
россия
куба
дмитрий чернышенко
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
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ГАВАНА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил организовать обмен студентов между Россией и Кубой, передает корреспондент РИА Новости. Вице-премьер Чернышенко в пятницу встретился со студентами кафедры Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина факультета иностранных языков Гаванского университета. Студенты поинтересовались у Чернышенко относительно возможного обмена студентов между странами. "Мы хотим узнать, возможен ли обмен студентами между Кубой и Россией?" - спросила одна из студенток. Чернышенко в ответ поручил присутствующему на встрече заместителю министра науки и высшего образования РФ Петру Кучеренко организовать такой обмен. "Все сделаем", - сказал замминистра. Вице-премьер отметил богатый и правильный русский язык кубинских студентов. "Думаю, российские студенты так же, как и вы, мечтают приехать и узнать культуру и историю Кубы", - добавил он. Россия ежегодно предоставляет 100 стипендий для бесплатного обучения кубинских студентов в российских вузах.
https://ria.ru/20230519/kuba-1872986784.html
https://ria.ru/20230424/moskva-1867263913.html
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россия, куба, дмитрий чернышенко, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Чернышенко поручил организовать обмен студентов между Россией и Кубой
Вице-премьер Чернышенко поручил организовать обмен студентов между Россией и Кубой
ГАВАНА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил организовать обмен студентов между Россией и Кубой, передает корреспондент РИА Новости.
Вице-премьер Чернышенко в пятницу встретился со студентами кафедры Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина
факультета иностранных языков Гаванского университета.
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Студенты поинтересовались у Чернышенко относительно возможного обмена студентов между странами. "Мы хотим узнать, возможен ли обмен студентами между Кубой и Россией?" - спросила одна из студенток.
Чернышенко в ответ поручил присутствующему на встрече заместителю министра науки и высшего образования РФ Петру Кучеренко организовать такой обмен. "Все сделаем", - сказал замминистра.
Вице-премьер отметил богатый и правильный русский язык кубинских студентов. "Думаю, российские студенты так же, как и вы, мечтают приехать и узнать культуру и историю Кубы", - добавил он.
Россия ежегодно предоставляет 100 стипендий для бесплатного обучения кубинских студентов в российских вузах.
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