https://ria.ru/20230520/obmen-1873056292.html

Чернышенко поручил организовать обмен студентов между Россией и Кубой

Чернышенко поручил организовать обмен студентов между Россией и Кубой - РИА Новости, 20.05.2023

Чернышенко поручил организовать обмен студентов между Россией и Кубой

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил организовать обмен студентов между Россией и Кубой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T00:28

2023-05-20T00:28

2023-05-20T00:29

россия

куба

дмитрий чернышенко

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

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ГАВАНА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил организовать обмен студентов между Россией и Кубой, передает корреспондент РИА Новости. Вице-премьер Чернышенко в пятницу встретился со студентами кафедры Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина факультета иностранных языков Гаванского университета. Студенты поинтересовались у Чернышенко относительно возможного обмена студентов между странами. "Мы хотим узнать, возможен ли обмен студентами между Кубой и Россией?" - спросила одна из студенток. Чернышенко в ответ поручил присутствующему на встрече заместителю министра науки и высшего образования РФ Петру Кучеренко организовать такой обмен. "Все сделаем", - сказал замминистра. Вице-премьер отметил богатый и правильный русский язык кубинских студентов. "Думаю, российские студенты так же, как и вы, мечтают приехать и узнать культуру и историю Кубы", - добавил он. Россия ежегодно предоставляет 100 стипендий для бесплатного обучения кубинских студентов в российских вузах.

https://ria.ru/20230519/kuba-1872986784.html

https://ria.ru/20230424/moskva-1867263913.html

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россия, куба, дмитрий чернышенко, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина