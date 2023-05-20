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Слуцкий назвал военные грузы стран НАТО на Украине законными целями России - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:16 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/nato-1873165237.html
Слуцкий назвал военные грузы стран НАТО на Украине законными целями России
Слуцкий назвал военные грузы стран НАТО на Украине законными целями России - РИА Новости, 20.05.2023
Слуцкий назвал военные грузы стран НАТО на Украине законными целями России
Военные грузы стран НАТО на Украине становятся законными целями вооруженных сил России, США становятся "Молохом войны", заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T21:16
2023-05-20T21:16
специальная военная операция на украине
украина
леонид слуцкий (политик)
нато
f-16
сша
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военные грузы стран НАТО на Украине становятся законными целями вооруженных сил России, США становятся "Молохом войны", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заверил, что на Западе практически приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, вопрос только в логистике. "США все больше становятся символом "жестокой неумолимой силы, требующей множества человеческих жертв". То есть Молохом войны… Любые военные грузы стран НАТО на Украине становятся законными целями российских вооруженных сил", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Он отметил, что поставки наступательных вооружений Украине ведут к эскалации конфликта. "Западные поставки наступательных вооружений вкупе с открытым подстрекательством недоумков из Киева к захвату российских территорий могут привести к непредсказуемому уровню эскалации", - добавил он. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230518/nato-1872735105.html
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870909367.html
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украина, леонид слуцкий (политик), нато, f-16, сша, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, F-16, США, Россия, Вооруженные силы РФ
Слуцкий назвал военные грузы стран НАТО на Украине законными целями России

Слуцкий назвал военные грузы стран НАТО на Украине законными целями ВС России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военные грузы стран НАТО на Украине становятся законными целями вооруженных сил России, США становятся "Молохом войны", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заверил, что на Западе практически приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, вопрос только в логистике.
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"США все больше становятся символом "жестокой неумолимой силы, требующей множества человеческих жертв". То есть Молохом войны… Любые военные грузы стран НАТО на Украине становятся законными целями российских вооруженных сил", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Он отметил, что поставки наступательных вооружений Украине ведут к эскалации конфликта.
"Западные поставки наступательных вооружений вкупе с открытым подстрекательством недоумков из Киева к захвату российских территорий могут привести к непредсказуемому уровню эскалации", - добавил он.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)НАТОF-16СШАРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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