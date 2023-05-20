https://ria.ru/20230520/nato-1873165237.html

Слуцкий назвал военные грузы стран НАТО на Украине законными целями России

Слуцкий назвал военные грузы стран НАТО на Украине законными целями России - РИА Новости, 20.05.2023

Слуцкий назвал военные грузы стран НАТО на Украине законными целями России

Военные грузы стран НАТО на Украине становятся законными целями вооруженных сил России, США становятся "Молохом войны", заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T21:16

2023-05-20T21:16

2023-05-20T21:16

специальная военная операция на украине

украина

леонид слуцкий (политик)

нато

f-16

сша

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военные грузы стран НАТО на Украине становятся законными целями вооруженных сил России, США становятся "Молохом войны", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заверил, что на Западе практически приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, вопрос только в логистике. "США все больше становятся символом "жестокой неумолимой силы, требующей множества человеческих жертв". То есть Молохом войны… Любые военные грузы стран НАТО на Украине становятся законными целями российских вооруженных сил", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Он отметил, что поставки наступательных вооружений Украине ведут к эскалации конфликта. "Западные поставки наступательных вооружений вкупе с открытым подстрекательством недоумков из Киева к захвату российских территорий могут привести к непредсказуемому уровню эскалации", - добавил он. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230518/nato-1872735105.html

https://ria.ru/20230510/ukraina-1870909367.html

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украина, леонид слуцкий (политик), нато, f-16, сша, россия, вооруженные силы рф