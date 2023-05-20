https://ria.ru/20230520/nato-1873060055.html

В США назвали три причины не принимать Украину в НАТО

В США назвали три причины не принимать Украину в НАТО - РИА Новости, 20.05.2023

В США назвали три причины не принимать Украину в НАТО

Принятие Украины в НАТО сорвет процесс политического урегулирования конфликта, убедит Москву в правильности своей политики и подорвет принципы альянса, пишет... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T01:38

2023-05-20T01:38

2023-05-20T01:38

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Принятие Украины в НАТО сорвет процесс политического урегулирования конфликта, убедит Москву в правильности своей политики и подорвет принципы альянса, пишет американский военный эксперт Джон Дени в статье для журнала Foreign Policy.Первой и самой важной причиной отказа автор называет невозможность мирного урегулирования украинского конфликта в случае принятия Украины в НАТО и высокую вероятность эскалации."Маловероятно, что украинские войска победят российскую армию и заставят Москву капитулировать. Политическое соглашение является наиболее вероятным путем к окончанию военных действий", — считает аналитик.Вторая причина, по мнению эксперта, заключается в том, что такой акт убедит Россию в правильности выбранного курса, что еще больше усилит противостояние с Западом.И наконец, третью причину отказа автор обосновывает самими принципами альянса. Украина не готова к вступлению в НАТО политически, учитывая уровень демократических основ в стране и приверженности западным ценностям, заключил эксперт.В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230518/nato-1872560864.html

https://ria.ru/20230517/strategiya-1872409249.html

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в мире, украина, москва, россия, нато, дмитрий песков