В США назвали три причины не принимать Украину в НАТО
Американский аналитик Джон Дени назвал три причины не принимать Украину в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Принятие Украины в НАТО сорвет процесс политического урегулирования конфликта, убедит Москву в правильности своей политики и подорвет принципы альянса, пишет американский военный эксперт Джон Дени в статье для журнала Foreign Policy.
Первой и самой важной причиной отказа автор называет невозможность мирного урегулирования украинского конфликта в случае принятия Украины в НАТО и высокую вероятность эскалации.
"Маловероятно, что украинские войска победят российскую армию и заставят Москву капитулировать. Политическое соглашение является наиболее вероятным путем к окончанию военных действий", — считает аналитик.
Вторая причина, по мнению эксперта, заключается в том, что такой акт убедит Россию в правильности выбранного курса, что еще больше усилит противостояние с Западом.
И наконец, третью причину отказа автор обосновывает самими принципами альянса. Украина не готова к вступлению в НАТО политически, учитывая уровень демократических основ в стране и приверженности западным ценностям, заключил эксперт.
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской специальной военной операции на Украине.