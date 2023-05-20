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В США назвали три причины не принимать Украину в НАТО - РИА Новости, 20.05.2023
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01:38 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/nato-1873060055.html
В США назвали три причины не принимать Украину в НАТО
В США назвали три причины не принимать Украину в НАТО - РИА Новости, 20.05.2023
В США назвали три причины не принимать Украину в НАТО
Принятие Украины в НАТО сорвет процесс политического урегулирования конфликта, убедит Москву в правильности своей политики и подорвет принципы альянса, пишет... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T01:38
2023-05-20T01:38
в мире
украина
москва
россия
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Принятие Украины в НАТО сорвет процесс политического урегулирования конфликта, убедит Москву в правильности своей политики и подорвет принципы альянса, пишет американский военный эксперт Джон Дени в статье для журнала Foreign Policy.Первой и самой важной причиной отказа автор называет невозможность мирного урегулирования украинского конфликта в случае принятия Украины в НАТО и высокую вероятность эскалации."Маловероятно, что украинские войска победят российскую армию и заставят Москву капитулировать. Политическое соглашение является наиболее вероятным путем к окончанию военных действий", — считает аналитик.Вторая причина, по мнению эксперта, заключается в том, что такой акт убедит Россию в правильности выбранного курса, что еще больше усилит противостояние с Западом.И наконец, третью причину отказа автор обосновывает самими принципами альянса. Украина не готова к вступлению в НАТО политически, учитывая уровень демократических основ в стране и приверженности западным ценностям, заключил эксперт.В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230518/nato-1872560864.html
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в мире, украина, москва, россия, нато, дмитрий песков
В мире, Украина, Москва, Россия, НАТО, Дмитрий Песков
В США назвали три причины не принимать Украину в НАТО

Американский аналитик Джон Дени назвал три причины не принимать Украину в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Принятие Украины в НАТО сорвет процесс политического урегулирования конфликта, убедит Москву в правильности своей политики и подорвет принципы альянса, пишет американский военный эксперт Джон Дени в статье для журнала Foreign Policy.
Первой и самой важной причиной отказа автор называет невозможность мирного урегулирования украинского конфликта в случае принятия Украины в НАТО и высокую вероятность эскалации.
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"Маловероятно, что украинские войска победят российскую армию и заставят Москву капитулировать. Политическое соглашение является наиболее вероятным путем к окончанию военных действий", — считает аналитик.
Вторая причина, по мнению эксперта, заключается в том, что такой акт убедит Россию в правильности выбранного курса, что еще больше усилит противостояние с Западом.
И наконец, третью причину отказа автор обосновывает самими принципами альянса. Украина не готова к вступлению в НАТО политически, учитывая уровень демократических основ в стране и приверженности западным ценностям, заключил эксперт.
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской специальной военной операции на Украине.
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