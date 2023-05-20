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МУС обеспокоило решение России о розыске судей и прокурора - РИА Новости, 20.05.2023
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19:44 20.05.2023 (обновлено: 20:03 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/mus-1873157777.html
МУС обеспокоило решение России о розыске судей и прокурора
МУС обеспокоило решение России о розыске судей и прокурора - РИА Новости, 20.05.2023
МУС обеспокоило решение России о розыске судей и прокурора
Ассамблея стран — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) заявила, что Россия запугала судей и прокурора этой инстанции объявлением их... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:44
2023-05-20T20:03
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украина
владимир путин
александр бастрыкин
мария львова-белова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ассамблея стран — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) заявила, что Россия запугала судей и прокурора этой инстанции объявлением их в розыск.Там подчеркнули, что "глубоко озабочены" такими мерами."Председательство ассамблеи сожалеет в связи с этими актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Несколько дней спустя СК возбудил уголовное дело против судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.Накануне МВД России объявило Карима Хана в розыск по одной из статей Уголовного кодекса.
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, александр бастрыкин, мария львова-белова, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны США
МУС обеспокоило решение России о розыске судей и прокурора

В МУС выразили обеспокоенность объявлением России в розыск судей и прокурора организации

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ассамблея стран — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) заявила, что Россия запугала судей и прокурора этой инстанции объявлением их в розыск.
Там подчеркнули, что "глубоко озабочены" такими мерами.
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"Председательство ассамблеи сожалеет в связи с этими актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Несколько дней спустя СК возбудил уголовное дело против судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Накануне МВД России объявило Карима Хана в розыск по одной из статей Уголовного кодекса.
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