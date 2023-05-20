https://ria.ru/20230520/mus-1873157777.html

МУС обеспокоило решение России о розыске судей и прокурора

МУС обеспокоило решение России о розыске судей и прокурора - РИА Новости, 20.05.2023

МУС обеспокоило решение России о розыске судей и прокурора

Ассамблея стран — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) заявила, что Россия запугала судей и прокурора этой инстанции объявлением их... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T19:44

2023-05-20T19:44

2023-05-20T20:03

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международный уголовный суд

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ассамблея стран — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) заявила, что Россия запугала судей и прокурора этой инстанции объявлением их в розыск.Там подчеркнули, что "глубоко озабочены" такими мерами."Председательство ассамблеи сожалеет в связи с этими актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Несколько дней спустя СК возбудил уголовное дело против судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.Накануне МВД России объявило Карима Хана в розыск по одной из статей Уголовного кодекса.

https://ria.ru/20230512/mus-1871396021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, александр бастрыкин, мария львова-белова, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны сша