https://ria.ru/20230520/moskontsert-1873016183.html

Московские артисты рассказали, как возрождается Мариуполь

Московские артисты рассказали, как возрождается Мариуполь - РИА Новости, 20.05.2023

Московские артисты рассказали, как возрождается Мариуполь

В городах новых республик России завершается большой тур "Великая Победа: от Берлина до Мариуполя", проходивший с 9 мая. "Культбригада Москонцерта" и... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T04:01

2023-05-20T04:01

2023-05-20T04:01

культура

мариуполь

донбасс

донецкая народная республика

илья бачурин

музыка

москонцерт

россия

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В городах новых республик России завершается большой тур "Великая Победа: от Берлина до Мариуполя", проходивший с 9 мая. "Культбригада Москонцерта" и приглашенные звезды уже выступили в Бердянске, Макеевке, Донецке, Мариуполе, они пели в военных частях и госпиталях.Сегодня, 20 мая, тур завершится большим концертом на "Азовстали" в Мариуполе. На нем, кроме солистов "Москонцерта", выступят рок-группа "Зверобой", скрипачка Мария Андреева, вокалисты Сергей Борзов и Павел Быков, певица Мара.Он отмечает, что Мариуполь из города-призрака превращается в главную точку развития России.Солистка "Москонцерта", почетный деятель искусств города Москвы Ирина Суханова рассказала, что на концерте в честь принятия конституции ДНР в Макеевке артистов буквально засыпали цветами.Солист "Москонцерта" Сергей Борзов рассказал, что одним из самых ярких впечатлений тура стала поездка к казакам в бригаду "Дон", которая находится в Запорожье .Он отмечает, что на Донбассе актуальны и по сей день песни Великой Отечественной."Культбригада Москонцерта" совершает регулярные выезды на Донбасс с декабря 2022 года.

https://ria.ru/20230426/pesni-1867659741.html

мариуполь

донбасс

донецкая народная республика

россия

макеевка

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

мариуполь, донбасс, донецкая народная республика, илья бачурин, музыка, москонцерт, россия, макеевка