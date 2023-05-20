https://ria.ru/20230520/moskontsert-1873016183.html
Московские артисты рассказали, как возрождается Мариуполь
Московские артисты рассказали, как возрождается Мариуполь - РИА Новости, 20.05.2023
Московские артисты рассказали, как возрождается Мариуполь
В городах новых республик России завершается большой тур "Великая Победа: от Берлина до Мариуполя", проходивший с 9 мая. "Культбригада Москонцерта" и... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T04:01
2023-05-20T04:01
2023-05-20T04:01
культура
мариуполь
донбасс
донецкая народная республика
илья бачурин
музыка
москонцерт
россия
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В городах новых республик России завершается большой тур "Великая Победа: от Берлина до Мариуполя", проходивший с 9 мая. "Культбригада Москонцерта" и приглашенные звезды уже выступили в Бердянске, Макеевке, Донецке, Мариуполе, они пели в военных частях и госпиталях.Сегодня, 20 мая, тур завершится большим концертом на "Азовстали" в Мариуполе. На нем, кроме солистов "Москонцерта", выступят рок-группа "Зверобой", скрипачка Мария Андреева, вокалисты Сергей Борзов и Павел Быков, певица Мара.Он отмечает, что Мариуполь из города-призрака превращается в главную точку развития России.Солистка "Москонцерта", почетный деятель искусств города Москвы Ирина Суханова рассказала, что на концерте в честь принятия конституции ДНР в Макеевке артистов буквально засыпали цветами.Солист "Москонцерта" Сергей Борзов рассказал, что одним из самых ярких впечатлений тура стала поездка к казакам в бригаду "Дон", которая находится в Запорожье .Он отмечает, что на Донбассе актуальны и по сей день песни Великой Отечественной."Культбригада Москонцерта" совершает регулярные выезды на Донбасс с декабря 2022 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуполь, донбасс, донецкая народная республика, илья бачурин, музыка, москонцерт, россия, макеевка
Культура, Мариуполь, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Илья Бачурин, Музыка, Москонцерт, Россия, Макеевка
Московские артисты рассказали, как возрождается Мариуполь
Тур "Культбригады Москонцерта" завершится большим выступлением на "Азовстали" в Мариуполе
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В городах новых республик России завершается большой тур "Великая Победа: от Берлина до Мариуполя", проходивший с 9 мая. "Культбригада Москонцерта" и приглашенные звезды уже выступили в Бердянске, Макеевке, Донецке, Мариуполе, они пели в военных частях и госпиталях.
Сегодня, 20 мая, тур завершится большим концертом на "Азовстали" в Мариуполе. На нем, кроме солистов "Москонцерта", выступят рок-группа "Зверобой", скрипачка Мария Андреева, вокалисты Сергей Борзов и Павел Быков, певица Мара.
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"Нашими зрителями стали военные и медики, дети и студенты. Событий за это время произошло множество: дали концерты, поздравили ветеранов, совместно с Фондом Никиты Томилина и Государственным музеем Востока передали книги в Донецкую республиканскую библиотеку и Мариупольский государственный университет", – делится впечатлениями генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин.
Он отмечает, что Мариуполь из города-призрака превращается в главную точку развития России.
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"Сегодня здесь работает огромное количество интернациональных строительных бригад со всех регионов РФ. Настроение в городе совершенно изменилось за несколько месяцев. Отстроен парк, открываются кафешки, люди на улицах улыбаются. Город восстанавливается, но становится другим: здесь возникает новый дух, новая духовность всей страны, и это физически ощущается", – подчеркнул он.
Солистка "Москонцерта", почетный деятель искусств города Москвы Ирина Суханова рассказала, что на концерте в честь принятия конституции ДНР в Макеевке артистов буквально засыпали цветами.
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"Когда в разбитых, потрескавшихся, холодных зданиях, покрытых маскировкой, вдруг сооружают сцену, и мы выходим под свет прожекторов в концертных платьях, а зрители рассаживаются рядком и слушают, не шелохнувшись – это совсем другие концерты, чем в мирной жизни", – отметила Суханова.
Солист "Москонцерта" Сергей Борзов рассказал, что одним из самых ярких впечатлений тура стала поездка к казакам в бригаду "Дон", которая находится в Запорожье .
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"В пути от Мариуполя около семи часов, блокпосты штук 15-20, каждый по-своему интересен и почти на каждом говорят: "Там страшно, зачем вы туда едете?" Мы дали концерт и остались в части на ночь, а замплит напутствовал: "Если что, бегите вниз и налево к морю, лучше бы, конечно, в подвал, но в здании его нет", – делится артист.
Он отмечает, что на Донбассе актуальны и по сей день песни Великой Отечественной.
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"Их поют и дети, и студенты, и военные – поют, плачут, обнимают и просят нас, чтобы возвращались снова. Теплейшие и душевные приемы наших родных уже российских людей", – говорит певец.
"Культбригада Москонцерта" совершает регулярные выезды на Донбасс с декабря 2022 года.
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