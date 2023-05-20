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Эксперт предупредила о мошенничестве со скидочными купонами - РИА Новости, 20.05.2023
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11:45 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/moshennichestvo-1873093652.html
Эксперт предупредила о мошенничестве со скидочными купонами
Эксперт предупредила о мошенничестве со скидочными купонами - РИА Новости, 20.05.2023
Эксперт предупредила о мошенничестве со скидочными купонами
Мошенники могут прятаться за скидочными купонами, которые приходят на почту как вложение - рассылки же от официальных компаний обычно не содержат дополнительных РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:45
2023-05-20T11:45
технологии
россия
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости/Прайм. Мошенники могут прятаться за скидочными купонами, которые приходят на почту как вложение - рассылки же от официальных компаний обычно не содержат дополнительных файлов, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко. Отмечается, что в основном мошеннические схемы связаны с кражей денег через кешбэк. Создаются фишинговые сайты, которые выглядят как страница известного магазина или купонного агрегатора, и если пользователь вводит там данные своей карты - они попадают третьим лицам. При этом ссылки на такие порталы могут прийти на почту или, например, всплыть баннером в социальной сети. "Не открывайте прикрепленные файлы, в которых якобы находятся промокоды от компании. Рассылки от официальных компаний, как правило, не содержат прикрепленных документов", - заявила Соловиченко. Эксперт посоветовала проверять и наличие кнопки "отписаться от рассылки", поскольку она обязательно должна быть, если полученное предложение настоящее, а также адрес отправителя. "Крупные интернет-магазины всегда отправляют письма только со своего доменного имени. Мошенники не всегда успешно их подделывают. Если вам знаком адрес магазина, а в пришедшем сообщении этот адрес отличается от оригинального (например, в нем есть другие символы), это индикатор подделки", - пояснила она. Кроме того, даже используя настоящий промокод, следует помнить некоторые правила, считает Соловиченко. Так, лучше заранее составить список покупок, определить бюджет для акционного шоппинга и перевести его на отдельную карту, а также изучить цены. "Иногда продавцы заманивают шопоголиков акциями с впечатляющими скидками - 70-80% от первоначальной цены. На деле может оказаться, что товара либо уже нет, либо его стоимость завысили перед распродажей. Чтобы понять, насколько скидка реальна и как менялась цена на товар, используйте специальные сервисы по отслеживанию цен", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20230514/moshennichestvo-1871667817.html
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технологии, россия, общество
Технологии, Россия, Общество
Эксперт предупредила о мошенничестве со скидочными купонами

Эксперт НИФИ Минфина предупредила о мошенничестве со скидочными купонами в почте

© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости/Прайм. Мошенники могут прятаться за скидочными купонами, которые приходят на почту как вложение - рассылки же от официальных компаний обычно не содержат дополнительных файлов, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко.
Отмечается, что в основном мошеннические схемы связаны с кражей денег через кешбэк. Создаются фишинговые сайты, которые выглядят как страница известного магазина или купонного агрегатора, и если пользователь вводит там данные своей карты - они попадают третьим лицам. При этом ссылки на такие порталы могут прийти на почту или, например, всплыть баннером в социальной сети.
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"Не открывайте прикрепленные файлы, в которых якобы находятся промокоды от компании. Рассылки от официальных компаний, как правило, не содержат прикрепленных документов", - заявила Соловиченко.
Эксперт посоветовала проверять и наличие кнопки "отписаться от рассылки", поскольку она обязательно должна быть, если полученное предложение настоящее, а также адрес отправителя. "Крупные интернет-магазины всегда отправляют письма только со своего доменного имени. Мошенники не всегда успешно их подделывают. Если вам знаком адрес магазина, а в пришедшем сообщении этот адрес отличается от оригинального (например, в нем есть другие символы), это индикатор подделки", - пояснила она.
Кроме того, даже используя настоящий промокод, следует помнить некоторые правила, считает Соловиченко. Так, лучше заранее составить список покупок, определить бюджет для акционного шоппинга и перевести его на отдельную карту, а также изучить цены.
"Иногда продавцы заманивают шопоголиков акциями с впечатляющими скидками - 70-80% от первоначальной цены. На деле может оказаться, что товара либо уже нет, либо его стоимость завысили перед распродажей. Чтобы понять, насколько скидка реальна и как менялась цена на товар, используйте специальные сервисы по отслеживанию цен", - заключила эксперт.
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