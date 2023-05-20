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Ситуация в Южно-Китайском море стабильна, заявил МИД КНР - РИА Новости, 20.05.2023
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16:31 20.05.2023 (обновлено: 17:06 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/more-1873129861.html
Ситуация в Южно-Китайском море стабильна, заявил МИД КНР
Ситуация в Южно-Китайском море стабильна, заявил МИД КНР - РИА Новости, 20.05.2023
Ситуация в Южно-Китайском море стабильна, заявил МИД КНР
Ситуация в Южно-Китайском море стабильна, странам G7 следует прекратить использовать морской вопрос для провоцирования конфронтации в регионе, заявило... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:31
2023-05-20T17:06
в мире
южно-китайское море
мид кнр
g7
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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Ситуация в Южно-Китайском море стабильна, странам G7 следует прекратить использовать морской вопрос для провоцирования конфронтации в регионе, заявило министерство иностранных дел КНР.В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая."Сейчас в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях поддерживается стабильная ситуация, соответствующим странам стоит надлежащим образом уважать усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности, прекратить использовать морские вопросы для провокации вражды между странами региона, а также блокового противостояния", - говорится в заявлении.В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
https://ria.ru/20230520/mir-1873114197.html
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в мире, южно-китайское море, мид кнр, g7
В мире, Южно-Китайское море, МИД КНР, G7
Ситуация в Южно-Китайском море стабильна, заявил МИД КНР

Китай призвал G7 прекратить использовать морской вопрос для провоцирования конфронтации

© AP Photo / Ng Han GuanЖенщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Ситуация в Южно-Китайском море стабильна, странам G7 следует прекратить использовать морской вопрос для провоцирования конфронтации в регионе, заявило министерство иностранных дел КНР.
В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая.
"Сейчас в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях поддерживается стабильная ситуация, соответствующим странам стоит надлежащим образом уважать усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности, прекратить использовать морские вопросы для провокации вражды между странами региона, а также блокового противостояния", - говорится в заявлении.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
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В миреЮжно-Китайское мореМИД КНРG7
 
 
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