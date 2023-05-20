https://ria.ru/20230520/more-1873129861.html

Ситуация в Южно-Китайском море стабильна, заявил МИД КНР

Ситуация в Южно-Китайском море стабильна, заявил МИД КНР - РИА Новости, 20.05.2023

Ситуация в Южно-Китайском море стабильна, заявил МИД КНР

Ситуация в Южно-Китайском море стабильна, странам G7 следует прекратить использовать морской вопрос для провоцирования конфронтации в регионе, заявило... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:31

2023-05-20T16:31

2023-05-20T17:06

в мире

южно-китайское море

мид кнр

g7

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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Ситуация в Южно-Китайском море стабильна, странам G7 следует прекратить использовать морской вопрос для провоцирования конфронтации в регионе, заявило министерство иностранных дел КНР.В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая."Сейчас в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях поддерживается стабильная ситуация, соответствующим странам стоит надлежащим образом уважать усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности, прекратить использовать морские вопросы для провокации вражды между странами региона, а также блокового противостояния", - говорится в заявлении.В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

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южно-китайское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южно-китайское море, мид кнр, g7