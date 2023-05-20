https://ria.ru/20230520/monakh-1873143543.html

Неизвестный напал на монаха в Киево-Печерской лавре

Неизвестный напал на монаха в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 20.05.2023

Неизвестный напал на монаха в Киево-Печерской лавре

Неизвестный мужчина напал на монаха в Киево-Печерской лавре, сообщило украинское интернет-издание "Страна". РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T18:10

2023-05-20T18:10

2023-05-20T18:10

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ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Неизвестный мужчина напал на монаха в Киево-Печерской лавре, сообщило украинское интернет-издание "Страна". На опубликованном видео неизвестный мужчина угрожает монаху, применяет к нему физическую силу, а затем обещает, что в следующий раз монах будет "валяться в крови". Причина конфликта неизвестна. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230515/lavra-1872029394.html

https://ria.ru/20230515/terpimost-1872002342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, россия, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь