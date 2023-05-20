https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

"Кукла" против оккупанта. В Молдавии разжигают войну

"Кукла" против оккупанта. В Молдавии разжигают войну - РИА Новости, 20.05.2023

"Кукла" против оккупанта. В Молдавии разжигают войну

Майя Санду буквально за пару дней умудрилась объединить против себя всю оппозицию. Пока она находится за границей и отбиваться приходится ее правительству, но... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T08:00

2023-05-20T08:00

2023-05-20T08:07

в мире

гагаузия

молдавия

сша

евгения гуцул

майя санду

игорь додон

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Майя Санду буквально за пару дней умудрилась объединить против себя всю оппозицию. Пока она находится за границей и отбиваться приходится ее правительству, но уже сейчас ясно, что заболтать конфликт не получится. Что происходит в Молдавии — в материале РИА Новости.Маски-шоуВыборы башкана (главы) Гагаузии обернулись обвинениями президента в оккупации страны и призывами к госперевороту. Санду отказалась признавать победу Евгении Гуцул, выдвинутой почти запрещенной партией "Шор". "Куклу", как ее называют противники за яркую внешность и якобы отсутствие интеллекта, во втором туре поддержали более 52 процентов избирателей при явке в 54 процента.Хотя на участках не зарегистрировали ни одной жалобы и даже представители США с Евросоюзом не нашли, к чему придраться, в столицу автономии Комрат дважды наведывался кишиневский спецназ. В первый раз силовики пытались заставить ЦИК снять с выборов Гуцул под предлогом якобы неправильной агитации. Во второй, когда она уже победила, хотели изъять бюллетени, но получили только списки избирателей. Из-за сотен разгневанных местных жителей спецназовцы ретировались с документами не днем, а ночью.В Кишиневе надеются установить или, если понадобится, сфальсифицировать доказательства того, что голоса за Гуцул были куплены. Санду, провозгласившая партию "Шор" врагом Молдавии, не могла поступить иначе, так как по закону за выборы в Гагаузии отвечают только местные власти, а они в полном составе и на всех уровнях признали волю народа.В гагаузском парламенте провели внеочередное заседание. Спикер Дмитрий Константинов подчеркнул, что никаких новых выборов в автономии не будет, Гуцул должна приступить к выполнению обязанностей главы региона. "Мы сами — многие — недовольны результатами, но идти против народа — это плюнуть людям в лицо", — сказал он.Общий врагЗа пределами Гагаузии противники Санду тоже выступили единым фронтом. Экс-президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон предупредил, что скандал в Гагаузии может дестабилизировать всю республику, включая Приднестровье. А действия спецназа в Комрате назвал произволом центральных властей.Санду не удалось заставить судей признать результаты сфальсифицированными, поэтому документы просто украли, уверен Додон. Рейтинг президента катится вниз, и ради удержания власти она пошла на преступление.Партия социалистов пообещала максимальную поддержку гагаузам в их борьбе за свои права. "Руки прочь от Гагаузии! Если сегодня мы позволим им пойти по беспределу, уже завтра под вопросом может оказаться судьба всей Молдавии", — отметил кандидат в башканы от социалистов Григорий Узун.К защитникам Гагаузии присоединилась Партия развития и консолидации, возглавляемая бывшим премьер-министром Ионом Кику. Он полагает, что Молдавия оккупирована, а Санду — тоталитарный лидер. Примечательно, что в 2018-2019 годах Кику был министром финансов в правительстве, которое действующий президент называла оккупационным.До концаВ 2021-м Санду не позволила вице-председателю "Шор" Марине Таубер стать главой Бельцов — второго по величине города в Молдавии. В первом туре она набрала 47 процентов, и ни у кого не было сомнений в ее победе. Однако за день до второго тура Таубер сняли с выборов под предлогом "незаконного финансирования".В Гагаузии все намного сложнее из-за особого статуса региона. Тем не менее Санду продолжает настаивать на своем. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан уверен, что Гуцул не станет башканом, поскольку, по его мнению, на выборах было много нарушений. Кроме того, ему не нравится, что она представляет партию "Шор", открыто конфликтующую с правительством.По слухам, Кишинев пытается убедить главу Апелляционной палаты Комрата Дмитрия Фуженко не признавать итоги голосования. За это ему предлагают быстрый карьерный рост и перевод в Высшую судебную палату. Существенно, что сам он не гагауз и Апелляционный суд подчиняется не Комрату, а Кишиневу.Если Фуженко не согласится по-хорошему, на него есть чем надавить. Он занимает должность с 2018-го, годовой доход его семьи — около 700 тысяч леев (36,5 тысячи евро). Несмотря на это, в 2021-м судья купил дом за 2,6 миллиона леев (135,8 тысячи евро). А еще взял беспроцентный кредит в 60 тысяч евро на пять лет.Холодная войнаПо мнению молдавского политического аналитика Дмитрия Кисеева, если Апелляционный суд признает победу Гуцул, Санду не сможет ничего изменить. Этот вопрос рассмотрят 22 мая. "Но в любом случае перевыборов не будет. У гагаузов останется Гуцул, которую не пустят в правительство Санду. К тому же ей не позволят распоряжаться бюджетом автономии. Вероятно, чтобы Гагаузия не оказалась в экономической блокаде, исполнять обязанности башкана продолжит уходящий глава региона Ирина Влах", — объяснил эксперт РИА Новости.Его коллега Игорь Тулянцев добавляет: западные партнеры позволят Санду какое угодно беззаконие. "Послы США и Евросоюза присутствовали на выборах в Гагаузии и общались с представителями местного ЦИК. Никаких нарушений не увидели, но игнорируют действия Санду, — говорит он. — Ничего подобного в Молдавии не было. Очевидно, таким образом президент готовится к осенним местным выборам, затем последуют президентские и парламентские, которые она не способна выиграть честно".Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что основная борьба между Гагаузией и Кишиневом развернется после саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, запланированного на 1 июня. "Санду нужно создать видимость демократии, а оппозиция может испортить картину. Тем временем в Гагаузии уже звучат призывы вернуться к вопросу создания собственной республики. Это удалось только Приднестровью в 1991-м, но, судя по тому, как ведет себя Санду, ситуация повторяется", — рассуждает он.Опрошенные РИА Новости эксперты предупреждают: последствия авантюры Кишинева в Комрате нельзя предугадать. И совершенно очевидно, что все это не имеет ничего общего с демократическими ценностями, которыми прикрывается команда Санду.

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html

гагаузия

молдавия

сша

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в мире, гагаузия, молдавия, сша, евгения гуцул, майя санду, игорь додон, политика