https://ria.ru/20230520/miting-1873168826.html
В Тбилиси митинг против запуска авиасообщения с Россией завершился шествием
В Тбилиси митинг против запуска авиасообщения с Россией завершился шествием - РИА Новости, 20.05.2023
В Тбилиси митинг против запуска авиасообщения с Россией завершился шествием
Собравшиеся возле парламента в Тбилиси участники акции против восстановления авиасообщения с Россией завершают митинг шествием по центральному проспекту... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T21:54
2023-05-20T21:54
2023-05-20T21:54
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ТБИЛИСИ, 20 мая - РИА Новости. Собравшиеся возле парламента в Тбилиси участники акции против восстановления авиасообщения с Россией завершают митинг шествием по центральному проспекту Руставели, кадры транслируют оппозиционные партии в прямых эфирах на своих страницах соцсетей. Акция прошла под названием "Русский самолет не летает в Евросоюз". В ней участвовали сотни человек, примыкающий к парламенту проспект Руставели был перекрыт. Участники акции обещают продолжить митинги в будущем до тех пор, пока власти Грузии не введут визовый режим для граждан России и не откажутся от авиасообщения с РФ. "Мы будем защищать интересы грузинского государства и народа. Будем бороться до конца!" - заявил один из участников во время шествия. Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии. Полет прошел штатно, на борту находились 86 человек, все пассажиры остались довольны. Их угощали шампанским в честь возобновления авиасообщения. В пятницу представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники устроили акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, куда прибыл российский самолет. Они пытались прорвать полицейский кордон и войти в здание аэропорта, однако полиция их остановила. Сотрудник патрульной полиции сообщил РИА Новости, что на акции были задержаны шесть человек. Накануне у здания парламента также прошла небольшая акция оппозиционеров, выступавших против налаживания авиасообщения с Россией. Кроме того, в пятницу в самом парламенте Грузии в ходе пленарного заседания произошла потасовка, косвенной причиной стало возобновление прямого авиасообщения с Россией.
https://ria.ru/20230520/gruziya-1873093514.html
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в мире, тбилиси, грузия, россия
В мире, Тбилиси, Грузия, Россия
В Тбилиси митинг против запуска авиасообщения с Россией завершился шествием
В Тбилиси митинг против восстановления авиасообщения с Россией завершился шествием
ТБИЛИСИ, 20 мая - РИА Новости. Собравшиеся возле парламента в Тбилиси участники акции против восстановления авиасообщения с Россией завершают митинг шествием по центральному проспекту Руставели, кадры транслируют оппозиционные партии в прямых эфирах на своих страницах соцсетей.
Акция прошла под названием "Русский самолет не летает в Евросоюз". В ней участвовали сотни человек, примыкающий к парламенту проспект Руставели был перекрыт. Участники акции обещают продолжить митинги в будущем до тех пор, пока власти Грузии не введут визовый режим для граждан России и не откажутся от авиасообщения с РФ.
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"Мы будем защищать интересы грузинского государства и народа. Будем бороться до конца!" - заявил один из участников во время шествия.
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ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии. Полет прошел штатно, на борту находились 86 человек, все пассажиры остались довольны. Их угощали шампанским в честь возобновления авиасообщения.
В пятницу представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники устроили акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, куда прибыл российский самолет. Они пытались прорвать полицейский кордон и войти в здание аэропорта, однако полиция их остановила. Сотрудник патрульной полиции сообщил РИА Новости, что на акции были задержаны шесть человек.
Накануне у здания парламента также прошла небольшая акция оппозиционеров, выступавших против налаживания авиасообщения с Россией. Кроме того, в пятницу в самом парламенте Грузии
в ходе пленарного заседания произошла потасовка, косвенной причиной стало возобновление прямого авиасообщения с Россией.
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