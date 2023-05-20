https://ria.ru/20230520/miting-1873091983.html
В Сиднее прошел митинг в поддержку России и против НАТО
В Сиднее прошел митинг в поддержку России и против НАТО - РИА Новости, 20.05.2023
В Сиднее прошел митинг в поддержку России и против НАТО
Массовый митинг против НАТО, войн, в поддержку России и за свободу находящегося в британской тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоялся в Сиднее,... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:25
2023-05-20T11:25
2023-05-20T12:19
в мире
сидней
австралия
джулиан ассанж
россия
нато
wikileaks
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873090964_155:0:2612:1382_1920x0_80_0_0_ff0ccbfe1b2fa9cd7e4a7afadb038254.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Массовый митинг против НАТО, войн, в поддержку России и за свободу находящегося в британской тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоялся в Сиднее, видеозапись шествия опубликовали в интернете и соцсетях. Участники манифестации несли российские флаги и лозунги, некоторые из них были одеты в футболки с символом Z. На транспарантах в руках демонстрантов были призывы к свободе слова и против лжи, которая ведет к войнам. Официальные СМИ Австралии проигнорировали проведение многотысячного митинга в Сиднее. Перед собравшимися около здания Google в Сиднее выступил Джон Шиптон — отец Джулиана Ассанжа, оспаривающий в лондонском суде решение о его экстрадиции в США. Шиптон поднялся на трибуну митинга в Сиднее в шапке-ушанке. Затем выступил через ретранслятор по мобильной связи "австралийский казак" Семен Бойков, которому с декабря прошлого года предоставили убежище в российском генконсульстве в Сиднее от преследования полиции. Как сообщил РИА Новости Семен Бойков по телефону, в Сиднее в демонстрации участвовали как минимум 3000 человек. "Дело в том, что многие свободные граждане Запада видят в России последний оплот, защиту от глобализации. Именно поэтому австралийские граждане гордо несут в руках российский триколор и поддерживают Россию", — сказал Бойков. По его словам, жители страны также видят, что Москва делает для Ассанжа больше, чем правительство Австралии, гражданином которой он является. Ассанж в конце августа прошлого года вновь подал в Высокий суд Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. Пятидесятилетнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. Акции протестов также прошли и в других городах Австралии, включая Брисбен, Перт, Мельбурн, Аделаиду.
https://ria.ru/20230413/avstraliya-1865107528.html
https://ria.ru/20230324/avstraliya-1860283131.html
https://ria.ru/20230227/vizy-1854709598.html
сидней
австралия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873090964_462:0:2305:1382_1920x0_80_0_0_a648e9817d3f3278b1aa42cf8a05fa75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сидней, австралия, джулиан ассанж, россия, нато, wikileaks
В мире, Сидней, Австралия, Джулиан Ассанж, Россия, НАТО, WikiLeaks
В Сиднее прошел митинг в поддержку России и против НАТО
В австралийском Сиднее прошел массовый митинг в поддержку России и против НАТО
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Массовый митинг против НАТО, войн, в поддержку России и за свободу находящегося в британской тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоялся в Сиднее, видеозапись шествия опубликовали в интернете и соцсетях.
Участники манифестации несли российские флаги и лозунги, некоторые из них были одеты в футболки с символом Z. На транспарантах в руках демонстрантов были призывы к свободе слова и против лжи, которая ведет к войнам.
Официальные СМИ Австралии
проигнорировали проведение многотысячного митинга в Сиднее.
Перед собравшимися около здания Google
в Сиднее выступил Джон Шиптон — отец Джулиана Ассанжа, оспаривающий в лондонском суде решение о его экстрадиции в США
.
В Австралии активист начал выступать по радио в поддержку России
Шиптон поднялся на трибуну митинга в Сиднее в шапке-ушанке.
Затем выступил через ретранслятор по мобильной связи "австралийский казак" Семен Бойков, которому с декабря прошлого года предоставили убежище в российском генконсульстве в Сиднее от преследования полиции.
Как сообщил РИА Новости Семен Бойков по телефону, в Сиднее в демонстрации участвовали как минимум 3000 человек.
"Дело в том, что многие свободные граждане Запада видят в России последний оплот, защиту от глобализации. Именно поэтому австралийские граждане гордо несут в руках российский триколор и поддерживают Россию", — сказал Бойков.
СМИ: партия в Австралии отказалась от кандидата за симпатии к России
По его словам, жители страны также видят, что Москва делает для Ассанжа больше, чем правительство Австралии, гражданином которой он является.
Ассанж в конце августа прошлого года вновь подал в Высокий суд Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. Пятидесятилетнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.
Акции протестов также прошли и в других городах Австралии, включая Брисбен
, Перт
, Мельбурн
, Аделаиду
.
Австралия аннулировала визу русской девушки из Ирландии, сообщили СМИ