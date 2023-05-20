https://ria.ru/20230520/miting-1873091983.html

В Сиднее прошел митинг в поддержку России и против НАТО

В Сиднее прошел митинг в поддержку России и против НАТО - РИА Новости, 20.05.2023

В Сиднее прошел митинг в поддержку России и против НАТО

Массовый митинг против НАТО, войн, в поддержку России и за свободу находящегося в британской тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоялся в Сиднее,... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:25

2023-05-20T11:25

2023-05-20T12:19

в мире

сидней

австралия

джулиан ассанж

россия

нато

wikileaks

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873090964_155:0:2612:1382_1920x0_80_0_0_ff0ccbfe1b2fa9cd7e4a7afadb038254.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Массовый митинг против НАТО, войн, в поддержку России и за свободу находящегося в британской тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоялся в Сиднее, видеозапись шествия опубликовали в интернете и соцсетях. Участники манифестации несли российские флаги и лозунги, некоторые из них были одеты в футболки с символом Z. На транспарантах в руках демонстрантов были призывы к свободе слова и против лжи, которая ведет к войнам. Официальные СМИ Австралии проигнорировали проведение многотысячного митинга в Сиднее. Перед собравшимися около здания Google в Сиднее выступил Джон Шиптон — отец Джулиана Ассанжа, оспаривающий в лондонском суде решение о его экстрадиции в США. Шиптон поднялся на трибуну митинга в Сиднее в шапке-ушанке. Затем выступил через ретранслятор по мобильной связи "австралийский казак" Семен Бойков, которому с декабря прошлого года предоставили убежище в российском генконсульстве в Сиднее от преследования полиции. Как сообщил РИА Новости Семен Бойков по телефону, в Сиднее в демонстрации участвовали как минимум 3000 человек. "Дело в том, что многие свободные граждане Запада видят в России последний оплот, защиту от глобализации. Именно поэтому австралийские граждане гордо несут в руках российский триколор и поддерживают Россию", — сказал Бойков. По его словам, жители страны также видят, что Москва делает для Ассанжа больше, чем правительство Австралии, гражданином которой он является. Ассанж в конце августа прошлого года вновь подал в Высокий суд Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. Пятидесятилетнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. Акции протестов также прошли и в других городах Австралии, включая Брисбен, Перт, Мельбурн, Аделаиду.

https://ria.ru/20230413/avstraliya-1865107528.html

https://ria.ru/20230324/avstraliya-1860283131.html

https://ria.ru/20230227/vizy-1854709598.html

сидней

австралия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сидней, австралия, джулиан ассанж, россия, нато, wikileaks