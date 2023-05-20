Рейтинг@Mail.ru
В Сиднее прошел митинг в поддержку России и против НАТО - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 20.05.2023 (обновлено: 12:19 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/miting-1873091983.html
В Сиднее прошел митинг в поддержку России и против НАТО
В Сиднее прошел митинг в поддержку России и против НАТО - РИА Новости, 20.05.2023
В Сиднее прошел митинг в поддержку России и против НАТО
Массовый митинг против НАТО, войн, в поддержку России и за свободу находящегося в британской тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоялся в Сиднее,... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:25
2023-05-20T12:19
в мире
сидней
австралия
джулиан ассанж
россия
нато
wikileaks
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873090964_155:0:2612:1382_1920x0_80_0_0_ff0ccbfe1b2fa9cd7e4a7afadb038254.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Массовый митинг против НАТО, войн, в поддержку России и за свободу находящегося в британской тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоялся в Сиднее, видеозапись шествия опубликовали в интернете и соцсетях. Участники манифестации несли российские флаги и лозунги, некоторые из них были одеты в футболки с символом Z. На транспарантах в руках демонстрантов были призывы к свободе слова и против лжи, которая ведет к войнам. Официальные СМИ Австралии проигнорировали проведение многотысячного митинга в Сиднее. Перед собравшимися около здания Google в Сиднее выступил Джон Шиптон — отец Джулиана Ассанжа, оспаривающий в лондонском суде решение о его экстрадиции в США. Шиптон поднялся на трибуну митинга в Сиднее в шапке-ушанке. Затем выступил через ретранслятор по мобильной связи "австралийский казак" Семен Бойков, которому с декабря прошлого года предоставили убежище в российском генконсульстве в Сиднее от преследования полиции. Как сообщил РИА Новости Семен Бойков по телефону, в Сиднее в демонстрации участвовали как минимум 3000 человек. "Дело в том, что многие свободные граждане Запада видят в России последний оплот, защиту от глобализации. Именно поэтому австралийские граждане гордо несут в руках российский триколор и поддерживают Россию", — сказал Бойков. По его словам, жители страны также видят, что Москва делает для Ассанжа больше, чем правительство Австралии, гражданином которой он является. Ассанж в конце августа прошлого года вновь подал в Высокий суд Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. Пятидесятилетнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. Акции протестов также прошли и в других городах Австралии, включая Брисбен, Перт, Мельбурн, Аделаиду.
https://ria.ru/20230413/avstraliya-1865107528.html
https://ria.ru/20230324/avstraliya-1860283131.html
https://ria.ru/20230227/vizy-1854709598.html
сидней
австралия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873090964_462:0:2305:1382_1920x0_80_0_0_a648e9817d3f3278b1aa42cf8a05fa75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сидней, австралия, джулиан ассанж, россия, нато, wikileaks
В мире, Сидней, Австралия, Джулиан Ассанж, Россия, НАТО, WikiLeaks
В Сиднее прошел митинг в поддержку России и против НАТО

В австралийском Сиднее прошел массовый митинг в поддержку России и против НАТО

© Aussie Cossack / RumbleМитинг в Сиднее. Кадр трансляции
Митинг в Сиднее. Кадр трансляции
© Aussie Cossack / Rumble
Митинг в Сиднее. Кадр трансляции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Массовый митинг против НАТО, войн, в поддержку России и за свободу находящегося в британской тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоялся в Сиднее, видеозапись шествия опубликовали в интернете и соцсетях.
Участники манифестации несли российские флаги и лозунги, некоторые из них были одеты в футболки с символом Z. На транспарантах в руках демонстрантов были призывы к свободе слова и против лжи, которая ведет к войнам.
Официальные СМИ Австралии проигнорировали проведение многотысячного митинга в Сиднее.
Перед собравшимися около здания Google в Сиднее выступил Джон Шиптон — отец Джулиана Ассанжа, оспаривающий в лондонском суде решение о его экстрадиции в США.
Участники митинга в поддержку России в Аделаиде, Австралия. Кадр из видео
В Австралии активист начал выступать по радио в поддержку России
13 апреля, 16:47
Шиптон поднялся на трибуну митинга в Сиднее в шапке-ушанке.
Затем выступил через ретранслятор по мобильной связи "австралийский казак" Семен Бойков, которому с декабря прошлого года предоставили убежище в российском генконсульстве в Сиднее от преследования полиции.
Как сообщил РИА Новости Семен Бойков по телефону, в Сиднее в демонстрации участвовали как минимум 3000 человек.
"Дело в том, что многие свободные граждане Запада видят в России последний оплот, защиту от глобализации. Именно поэтому австралийские граждане гордо несут в руках российский триколор и поддерживают Россию", — сказал Бойков.
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
СМИ: партия в Австралии отказалась от кандидата за симпатии к России
24 марта, 09:57
По его словам, жители страны также видят, что Москва делает для Ассанжа больше, чем правительство Австралии, гражданином которой он является.
Ассанж в конце августа прошлого года вновь подал в Высокий суд Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. Пятидесятилетнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.
Акции протестов также прошли и в других городах Австралии, включая Брисбен, Перт, Мельбурн, Аделаиду.
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Австралия аннулировала визу русской девушки из Ирландии, сообщили СМИ
27 февраля, 20:43
 
В миреСиднейАвстралияДжулиан АссанжРоссияНАТОWikiLeaks
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала