https://ria.ru/20230520/mironov-1873131495.html
Миронова переизбрали председателем "Справедливой России"
Миронова переизбрали председателем "Справедливой России" - РИА Новости, 20.05.2023
Миронова переизбрали председателем "Справедливой России"
Съезд "Справедливой России — За правду" переизбрал действующего председателя Сергея Миронова лидером партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:44
2023-05-20T16:44
2023-05-20T16:44
политика
московская область (подмосковье)
сергей миронов
захар прилепин
геннадий семигин
справедливая россия
патриоты россии
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 20 мая — РИА Новости. Съезд "Справедливой России — За правду" переизбрал действующего председателя Сергея Миронова лидером партии, передает корреспондент РИА Новости.Результаты голосования были объявлены в рамках пленарного заседания съезда.XII съезд партии "Справедливая Россия — За правду" проходит в Московской области в субботу.В 2020 году лидер "Справедливой России" Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России ". Через год на совместном съезде было объявлено о создании новой партии " Справедливая Россия – Патриоты – За правду", сокращенное название: "Справедливая Россия – За правду". Сопредседателями партии стали Геннадий Семигин и Захар Прилепин.
https://ria.ru/20220128/levye-1770015395.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, московская область (подмосковье), сергей миронов, захар прилепин, геннадий семигин, справедливая россия, патриоты россии
Политика, Московская область (Подмосковье), Сергей Миронов, Захар Прилепин, Геннадий Семигин, Справедливая Россия, Патриоты России
Миронова переизбрали председателем "Справедливой России"
Съезд "Справедливой России" переизбрал Миронова председателем партии