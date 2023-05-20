https://ria.ru/20230520/mironov-1873131495.html

Миронова переизбрали председателем "Справедливой России"

Миронова переизбрали председателем "Справедливой России" - РИА Новости, 20.05.2023

Миронова переизбрали председателем "Справедливой России"

Съезд "Справедливой России — За правду" переизбрал действующего председателя Сергея Миронова лидером партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:44

2023-05-20T16:44

2023-05-20T16:44

политика

московская область (подмосковье)

сергей миронов

захар прилепин

геннадий семигин

справедливая россия

патриоты россии

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 20 мая — РИА Новости. Съезд "Справедливой России — За правду" переизбрал действующего председателя Сергея Миронова лидером партии, передает корреспондент РИА Новости.Результаты голосования были объявлены в рамках пленарного заседания съезда.XII съезд партии "Справедливая Россия — За правду" проходит в Московской области в субботу.В 2020 году лидер "Справедливой России" Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России ". Через год на совместном съезде было объявлено о создании новой партии " Справедливая Россия – Патриоты – За правду", сокращенное название: "Справедливая Россия – За правду". Сопредседателями партии стали Геннадий Семигин и Захар Прилепин.

https://ria.ru/20220128/levye-1770015395.html

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Варвара Скокшина

политика, московская область (подмосковье), сергей миронов, захар прилепин, геннадий семигин, справедливая россия, патриоты россии