https://ria.ru/20230520/mina-1873073884.html

Житель Белгородской области подорвался на мине

Житель Белгородской области подорвался на мине - РИА Новости, 20.05.2023

Житель Белгородской области подорвался на мине

Житель Белгородской области наступил на мину, когда шел на рыбалку в Краснояружском районе, он потерял ногу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T08:07

2023-05-20T08:07

2023-05-20T08:07

специальная военная операция на украине

белгородская область

киев

белгородский район

вячеслав гладков

оон

сцкк

происшествия

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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Житель Белгородской области наступил на мину, когда шел на рыбалку в Краснояружском районе, он потерял ногу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Ночью у нас произошло тяжёлое происшествие. В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу. Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность", - написал Гладков на своей странице в "ВКонтакте". Губернатор уточнил, что по словам пострадавшего, он пошёл ночью на рыбалку в 300 метрах от границы. Мужчина доставлен в областную больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. "Еще раз хотел обратиться ко всем. Нужно соблюдать осторожность! Особенно нужно говорить об этом каждый день с детьми, которые живут в приграничных селах", - добавил Гладков. Подобное происшествие произошло 17 мая в Белгородском районе. Житель села Черемошное наступил на мину "лепесток" во время покоса травы в овраге. В результате чего ему оторвало правую стопу, в больнице врачи провели ему операцию. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230519/donetsk-1872992494.html

https://ria.ru/20230508/donetsk-1870433722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, киев, белгородский район, вячеслав гладков, оон, сцкк, происшествия