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Житель Белгородской области подорвался на мине - РИА Новости, 20.05.2023
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08:07 20.05.2023
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Житель Белгородской области подорвался на мине
Житель Белгородской области подорвался на мине - РИА Новости, 20.05.2023
Житель Белгородской области подорвался на мине
Житель Белгородской области наступил на мину, когда шел на рыбалку в Краснояружском районе, он потерял ногу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T08:07
2023-05-20T08:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
киев
белгородский район
вячеслав гладков
оон
сцкк
происшествия
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Житель Белгородской области наступил на мину, когда шел на рыбалку в Краснояружском районе, он потерял ногу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Ночью у нас произошло тяжёлое происшествие. В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу. Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность", - написал Гладков на своей странице в "ВКонтакте". Губернатор уточнил, что по словам пострадавшего, он пошёл ночью на рыбалку в 300 метрах от границы. Мужчина доставлен в областную больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. "Еще раз хотел обратиться ко всем. Нужно соблюдать осторожность! Особенно нужно говорить об этом каждый день с детьми, которые живут в приграничных селах", - добавил Гладков. Подобное происшествие произошло 17 мая в Белгородском районе. Житель села Черемошное наступил на мину "лепесток" во время покоса травы в овраге. В результате чего ему оторвало правую стопу, в больнице врачи провели ему операцию. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230519/donetsk-1872992494.html
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белгородская область, киев, белгородский район, вячеслав гладков, оон, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Киев, Белгородский район, Вячеслав Гладков, ООН, СЦКК, Происшествия
Житель Белгородской области подорвался на мине

Губернатор Гладков: житель Белгородской области наступил на мину, когда шел на рыбалку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Житель Белгородской области наступил на мину, когда шел на рыбалку в Краснояружском районе, он потерял ногу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Ночью у нас произошло тяжёлое происшествие. В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу. Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность", - написал Гладков на своей странице в "ВКонтакте".
Губернатор уточнил, что по словам пострадавшего, он пошёл ночью на рыбалку в 300 метрах от границы. Мужчина доставлен в областную больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. "Еще раз хотел обратиться ко всем. Нужно соблюдать осторожность! Особенно нужно говорить об этом каждый день с детьми, которые живут в приграничных селах", - добавил Гладков.
Подобное происшествие произошло 17 мая в Белгородском районе. Житель села Черемошное наступил на мину "лепесток" во время покоса травы в овраге. В результате чего ему оторвало правую стопу, в больнице врачи провели ему операцию.
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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