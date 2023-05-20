Житель Белгородской области подорвался на мине
Губернатор Гладков: житель Белгородской области наступил на мину, когда шел на рыбалку
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Житель Белгородской области наступил на мину, когда шел на рыбалку в Краснояружском районе, он потерял ногу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Ночью у нас произошло тяжёлое происшествие. В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу. Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность", - написал Гладков на своей странице в "ВКонтакте".
Губернатор уточнил, что по словам пострадавшего, он пошёл ночью на рыбалку в 300 метрах от границы. Мужчина доставлен в областную больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. "Еще раз хотел обратиться ко всем. Нужно соблюдать осторожность! Особенно нужно говорить об этом каждый день с детьми, которые живут в приграничных селах", - добавил Гладков.
Подобное происшествие произошло 17 мая в Белгородском районе. Житель села Черемошное наступил на мину "лепесток" во время покоса травы в овраге. В результате чего ему оторвало правую стопу, в больнице врачи провели ему операцию.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.