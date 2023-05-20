https://ria.ru/20230520/metro-1873106377.html

На турникетах московского метро разместили тактильные надписи

На турникетах московского метро разместили тактильные надписи - РИА Новости, 20.05.2023

На турникетах московского метро разместили тактильные надписи

Тактильные надписи для слабовидящих пассажиров разместили на всех турникетах московского метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T13:01

2023-05-20T13:01

2023-05-20T13:01

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общество

сергей собянин

московский метрополитен

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тактильные надписи для слабовидящих пассажиров разместили на всех турникетах московского метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В Московском метрополитене на всех турникетах разместили тактильные надписи для слабовидящих пассажиров. На них нанесён указатель "Вход" шрифтом Брайля". Тактильные надписи появились также на колоннах экстренного вызова метро и МЦК, - написал Собянин в своем Telegram-канале. По словам мэра, на сегодняшний день в столичном метро ходит больше 4 тысяч современных вагонов, оборудованных тональной и световой сигнализацией о закрытии дверей. Также на 52 станциях метро увеличен уровень освещённости. Собянин отметил, что слабовидящих горожан могут сопровождать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). На протяжении всего маршрута они находятся рядом - и в метро, и в наземном транспорте.

https://ria.ru/20230515/metro-1871347824.html

https://realty.ria.ru/20220825/mosenergosbyt-1812091458.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей собянин, московский метрополитен, московское центральное кольцо (мцк)