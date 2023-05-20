https://ria.ru/20230520/metro-1873106377.html
На турникетах московского метро разместили тактильные надписи
На турникетах московского метро разместили тактильные надписи - РИА Новости, 20.05.2023
На турникетах московского метро разместили тактильные надписи
Тактильные надписи для слабовидящих пассажиров разместили на всех турникетах московского метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T13:01
2023-05-20T13:01
2023-05-20T13:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
сергей собянин
московский метрополитен
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тактильные надписи для слабовидящих пассажиров разместили на всех турникетах московского метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В Московском метрополитене на всех турникетах разместили тактильные надписи для слабовидящих пассажиров. На них нанесён указатель "Вход" шрифтом Брайля". Тактильные надписи появились также на колоннах экстренного вызова метро и МЦК, - написал Собянин в своем Telegram-канале. По словам мэра, на сегодняшний день в столичном метро ходит больше 4 тысяч современных вагонов, оборудованных тональной и световой сигнализацией о закрытии дверей. Также на 52 станциях метро увеличен уровень освещённости. Собянин отметил, что слабовидящих горожан могут сопровождать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). На протяжении всего маршрута они находятся рядом - и в метро, и в наземном транспорте.
https://ria.ru/20230515/metro-1871347824.html
https://realty.ria.ru/20220825/mosenergosbyt-1812091458.html
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РИА Новости
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общество, сергей собянин, московский метрополитен, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Сергей Собянин, Московский метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК)
На турникетах московского метро разместили тактильные надписи
Собянин: на турникетах московского метро разместили тактильные надписи для слабовидящих
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тактильные надписи для слабовидящих пассажиров разместили на всех турникетах московского метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В Московском метрополитене
на всех турникетах разместили тактильные надписи для слабовидящих пассажиров. На них нанесён указатель "Вход" шрифтом Брайля". Тактильные надписи появились также на колоннах экстренного вызова метро и МЦК
, - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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По словам мэра, на сегодняшний день в столичном метро ходит больше 4 тысяч современных вагонов, оборудованных тональной и световой сигнализацией о закрытии дверей. Также на 52 станциях метро увеличен уровень освещённости.
Собянин отметил, что слабовидящих горожан могут сопровождать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). На протяжении всего маршрута они находятся рядом - и в метро, и в наземном транспорте.
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