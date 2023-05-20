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Илон Маск назвал ведущее американское СМИ рупором пропаганды - РИА Новости, 20.05.2023
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06:36 20.05.2023 (обновлено: 07:32 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/mask-1873069223.html
Илон Маск назвал ведущее американское СМИ рупором пропаганды
Илон Маск назвал ведущее американское СМИ рупором пропаганды - РИА Новости, 20.05.2023
Илон Маск назвал ведущее американское СМИ рупором пропаганды
Американский миллиардер Илон Маск назвал газету The Washington Post "пропагандистским рупором" правительства США. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T06:36
2023-05-20T07:32
в мире
сша
илон маск
федеральное бюро расследований сша
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал газету The Washington Post "пропагандистским рупором" правительства США.Так бизнесмен отреагировал на статью издания, посвященную разоблачителям из ФБР, которые дали показания в контролируемой республиканцами палате представителей (нижней палате конгресса США)."Washington Post превратилась из ставящей под сомнение (позицию. – ред.) государства в его пропагандистский рупор", - написал Маск в комментарии под постом в Twitter одного из пользователей, обратившего внимание на публикацию.В статье WP со ссылкой на письмо ФБР в юридический комитет Палаты представителей утверждалось, что у бывшего и действующего агентов спецслужбы, которые выступили перед конгрессменами, были отозваны допуски к секретной информации из-за их "предполагаемых злоупотреблений". При этом сами осведомители заявили, что решение ФБР стало местью за данные ими показания.Ранее юридический комитет палаты обвинил ФБР в серьезных нарушениях работы и злоупотреблениях, соответствующий доклад был опубликован в четверг, он основан на показаниях действующих и бывших сотрудников ведомства, которые "предпочли рискнуть карьерой и рассказать о злоупотреблениях" в спецслужбе. "Руководство ФБР в последние годы стремится принимать сторону одной из партий, что беспокоит работающих на передовой агентов ведомства... По словам одного из разоблачителей, сегодня ФБР, допустившее то, чтобы стать политическим оружием, поражено "раковой опухолью", - указано в документе.Ранее на этой неделе также был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, согласно выводам которого ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Дональда Трампа с Россией на президентских выборах 2016 года. Спецпрокурор пришел к выводу, что ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
https://ria.ru/20230402/mask-1862457558.html
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в мире, сша, илон маск, федеральное бюро расследований сша
В мире, США, Илон Маск, Федеральное бюро расследований США
Илон Маск назвал ведущее американское СМИ рупором пропаганды

Илон Маск назвал газету The Washington Post пропагандистским рупором правительства США

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал газету The Washington Post "пропагандистским рупором" правительства США.
Так бизнесмен отреагировал на статью издания, посвященную разоблачителям из ФБР, которые дали показания в контролируемой республиканцами палате представителей (нижней палате конгресса США).
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"Washington Post превратилась из ставящей под сомнение (позицию. – ред.) государства в его пропагандистский рупор", - написал Маск в комментарии под постом в Twitter одного из пользователей, обратившего внимание на публикацию.
В статье WP со ссылкой на письмо ФБР в юридический комитет Палаты представителей утверждалось, что у бывшего и действующего агентов спецслужбы, которые выступили перед конгрессменами, были отозваны допуски к секретной информации из-за их "предполагаемых злоупотреблений". При этом сами осведомители заявили, что решение ФБР стало местью за данные ими показания.
Ранее юридический комитет палаты обвинил ФБР в серьезных нарушениях работы и злоупотреблениях, соответствующий доклад был опубликован в четверг, он основан на показаниях действующих и бывших сотрудников ведомства, которые "предпочли рискнуть карьерой и рассказать о злоупотреблениях" в спецслужбе. "Руководство ФБР в последние годы стремится принимать сторону одной из партий, что беспокоит работающих на передовой агентов ведомства... По словам одного из разоблачителей, сегодня ФБР, допустившее то, чтобы стать политическим оружием, поражено "раковой опухолью", - указано в документе.
Ранее на этой неделе также был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, согласно выводам которого ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Дональда Трампа с Россией на президентских выборах 2016 года. Спецпрокурор пришел к выводу, что ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
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