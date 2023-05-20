https://ria.ru/20230520/maroderstvo-1873067924.html

Жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ массово занимались мародерством

Жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ массово занимались мародерством - РИА Новости, 20.05.2023

Жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ массово занимались мародерством

Украинские военные массово занимались мародерством в Артемовске и машинами вывозили из города награбленное, в том числе электронику и бытовую технику,... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T05:22

2023-05-20T05:22

2023-05-20T05:22

артемовск

константиновка

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские военные массово занимались мародерством в Артемовске и машинами вывозили из города награбленное, в том числе электронику и бытовую технику, рассказали РИА Новости эвакуированные жители города. "Делали они обычно как… Перед этим был прилет под наш подъезд. На ступеньки подъезда. Это очень сильная волна, и хиленькие двери вылетают сразу. В течение пары часов приходят военные и просто лазают по квартирам. Не стесняясь никого", - сказала жительница Артемовска Мария. По ее словам, когда ее муж решил подняться из подвала в квартиру за вещами, он встретил на лестнице украинского военнослужащего, выносившего их вещи, включая женскую кофту. "В коробке еще что-то. Он (муж) говорит: "Куда ты несешь? Это мое! Отдай!" (Солдат отвечает): "Покойникам это не надо!" - рассказала Мария. Она добавила, что жильцы обнаружили место, где силовики складывали похищенную электронику. "Мне кажется, что в магазинах столько не было ноутбуков и телефонов. Горкой просто на полу. 70-80 точно, и также стояли стопками ноуты. То есть, понятное дело, это повскрывали квартиры и понаворовали. Мы видели и всушников, и нгушников (национальная гвардия), и трошников (территориальная оборона) - никто ничего не стеснялся", - сообщила девушка. Беженцы говорят, что мародерство со стороны украинской армии в Артемовске приобрело массовый характер и охватило весь город. Жители видели, как украинские военные грузили награбленное в автомобили и вывозили из города. В почтовых отделениях соседней Константиновки были замечены украинские военные, отправлявшие бытовую технику и другие предметы быта вглубь территории Украины.

https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873064173.html

артемовск

константиновка

украина

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артемовск, константиновка, украина, в мире