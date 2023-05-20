https://ria.ru/20230520/mariupol-1873174679.html
Участники автоэкспедиции поздравили Мариуполь с годовщиной освобождения
Участники автоэкспедиции поздравили Мариуполь с годовщиной освобождения - РИА Новости, 20.05.2023
Участники автоэкспедиции поздравили Мариуполь с годовщиной освобождения
Участники АНО "Россия - страна возможностей" и автомобильной экспедиции вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России, посетили Мариуполь, где почтили РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T22:51
2023-05-20T22:51
2023-05-20T22:51
мариуполь
азовское море
россия
марат хуснуллин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819617931_0:139:3145:1908_1920x0_80_0_0_ffd1031226f5cb90384aea9677787ba7.jpg
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Участники АНО "Россия - страна возможностей" и автомобильной экспедиции вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России, посетили Мариуполь, где почтили память освободителей города и поздравили мариупольчан, передает корреспондент РИА Новости. "От всей души, от всех россиян и всех регионов, через которые мы проезжали, мы поздравляем Мариуполь с Днем освобождения, с праздником. Россия - это страна возможностей", - рассказал руководитель отдела спецпроектов АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Варяница. Кольцевой объезд, который участники автомобильной экспедиции совершают вокруг Азовского моря, станет символом нерушимого исторического единства регионов России. Путь пролегает через 11 регионов России, в каждом из которых будут проходить различные мероприятия. "Эта автоэкспедиция едет по регионам Российской Федерации, общий маршрут более 2800 километров, мы объехали вокруг Азовского моря. Этой экспедицией мы показываем единство регионов и людей, живущих в них", - добавил Варяница.Мариуполь в субботу отметил годовщину со дня полного освобождения города. 20 мая 2022 года последние подразделения националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината "Азовсталь", капитулировали перед российскими военными. Сразу после освобождения Мариуполя началось восстановление города. В Мариуполе работают 26 тысяч строителей, докладывал в мае президенту России вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Восстановлением занимаются команды из 15 регионов, масштабные работы проводит Санкт-Петербург.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230520/mariupol-1873110805.html
мариуполь
азовское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819617931_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_dcb66a13ceb445bb4a27fa1e5af6e70e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, азовское море, россия, марат хуснуллин, общество
Мариуполь, Азовское море, Россия, Марат Хуснуллин, Общество
Участники автоэкспедиции поздравили Мариуполь с годовщиной освобождения
Участники автоэкспедиции вокруг Азовского моря поздравили Мариуполь с Днем освобождения
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Участники АНО "Россия - страна возможностей" и автомобильной экспедиции вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России, посетили Мариуполь, где почтили память освободителей города и поздравили мариупольчан, передает корреспондент РИА Новости.
"От всей души, от всех россиян и всех регионов, через которые мы проезжали, мы поздравляем Мариуполь с Днем освобождения, с праздником. Россия - это страна возможностей", - рассказал руководитель отдела спецпроектов АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Варяница.
Кольцевой объезд, который участники автомобильной экспедиции совершают вокруг Азовского моря, станет символом нерушимого исторического единства регионов России. Путь пролегает через 11 регионов России, в каждом из которых будут проходить различные мероприятия.
"Эта автоэкспедиция едет по регионам Российской Федерации, общий маршрут более 2800 километров, мы объехали вокруг Азовского моря. Этой экспедицией мы показываем единство регионов и людей, живущих в них", - добавил Варяница.
Мариуполь в субботу отметил годовщину со дня полного освобождения города. 20 мая 2022 года последние подразделения националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината "Азовсталь", капитулировали перед российскими военными. Сразу после освобождения Мариуполя началось восстановление города. В Мариуполе работают 26 тысяч строителей, докладывал в мае президенту России вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Восстановлением занимаются команды из 15 регионов, масштабные работы проводит Санкт-Петербург.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Жители Мариуполя в годовщину освобождения города почтили память погибших