https://ria.ru/20230520/mariupol-1873174679.html

Участники автоэкспедиции поздравили Мариуполь с годовщиной освобождения

Участники автоэкспедиции поздравили Мариуполь с годовщиной освобождения - РИА Новости, 20.05.2023

Участники автоэкспедиции поздравили Мариуполь с годовщиной освобождения

Участники АНО "Россия - страна возможностей" и автомобильной экспедиции вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России, посетили Мариуполь, где почтили РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T22:51

2023-05-20T22:51

2023-05-20T22:51

мариуполь

азовское море

россия

марат хуснуллин

общество

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Участники АНО "Россия - страна возможностей" и автомобильной экспедиции вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России, посетили Мариуполь, где почтили память освободителей города и поздравили мариупольчан, передает корреспондент РИА Новости. "От всей души, от всех россиян и всех регионов, через которые мы проезжали, мы поздравляем Мариуполь с Днем освобождения, с праздником. Россия - это страна возможностей", - рассказал руководитель отдела спецпроектов АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Варяница. Кольцевой объезд, который участники автомобильной экспедиции совершают вокруг Азовского моря, станет символом нерушимого исторического единства регионов России. Путь пролегает через 11 регионов России, в каждом из которых будут проходить различные мероприятия. "Эта автоэкспедиция едет по регионам Российской Федерации, общий маршрут более 2800 километров, мы объехали вокруг Азовского моря. Этой экспедицией мы показываем единство регионов и людей, живущих в них", - добавил Варяница.Мариуполь в субботу отметил годовщину со дня полного освобождения города. 20 мая 2022 года последние подразделения националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината "Азовсталь", капитулировали перед российскими военными. Сразу после освобождения Мариуполя началось восстановление города. В Мариуполе работают 26 тысяч строителей, докладывал в мае президенту России вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Восстановлением занимаются команды из 15 регионов, масштабные работы проводит Санкт-Петербург.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230520/mariupol-1873110805.html

мариуполь

азовское море

россия

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мариуполь, азовское море, россия, марат хуснуллин, общество