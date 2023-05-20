https://ria.ru/20230520/mariupol-1873110805.html
Жители Мариуполя в годовщину освобождения города почтили память погибших
Жители Мариуполя в годовщину освобождения города почтили память погибших - РИА Новости, 20.05.2023
Жители Мариуполя в годовщину освобождения города почтили память погибших
Жители Мариуполя в годовщину освобождения от украинских националистов города собрались почтить память погибших героев, мэр Олег Моргун подчеркнул, что город... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T13:24
2023-05-20T13:24
2023-05-20T13:24
в мире
мариуполь
россия
донецкая народная республика
марат хуснуллин
денис пушилин
олег моргун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873110583_158:0:3799:2048_1920x0_80_0_0_1db88da22963029b78c67ad8610bf417.jpg
МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Жители Мариуполя в годовщину освобождения от украинских националистов города собрались почтить память погибших героев, мэр Олег Моргун подчеркнул, что город поддерживает вся Россия, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Сегодня для города Мариуполя и жителей мариупольчан важная дата - ровно год назад была поставлена жирная точка в освобождении города Мариуполя. Еще в апреле месяце был освобожден город, но нацисты окопались в металлургическом комбинате, где буквально через месяц пришлось им многим остаться здесь навсегда, а большая часть сдалась в плен <…> всем мариупольчанам хочу пожелать мира, скорейшего восстановления города. Вся Россия здесь, нас никто не бросил", - сказал журналистам мэр Мариуполя Олег Моргун. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале отметил, что "киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь - вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя". Мариуполь в субботу отмечает годовщину со дня полного освобождения города. 20 мая 2022 года последние подразделения националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината "Азовсталь", капитулировали перед российскими военными. Сразу после освобождения Мариуполя началось восстановление города. В Мариуполе работают 26 тысяч строителей, докладывал в мае президенту России вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Восстановлением занимаются команды из 15 регионов, масштабные работы проводит Санкт-Петербург. В этом году будет введено до 5 тысяч квартир, отремонтированы 70 километров городских магистралей и введены в строй 9 мостов в Мариуполе. За год удалось подключить к теплу по полноценной схеме 1,1 тысячи объектов. В 2023 году российские специалисты подключат ещё 1829 мариупольских объектов – жилых домов, соцучреждений. В начале мая президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе, введены в строй более 10 километров пути. В городе заканчивается ремонт школы искусств. 1 сентября студентов примут корпуса Приазовского государственного технического университета и Мариупольского государственного университета. Школы, больницы, детские сады восстанавливаются по российским стандартам, чего Мариуполь не видел, отмечал на совещании у президента России Пушилин. Хуснуллин также сообщал о планах построить технопарк на месте металлургического комбината "Азовсталь" после его разминирования. Вице-премьер обращал внимание на то, что жители Мариуполя стали возвращаться в город. В прошлом году российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230520/moskontsert-1873016183.html
https://ria.ru/20230515/mariupol-1871989805.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873110583_739:0:3470:2048_1920x0_80_0_0_610c3fb0e71478689cc7a3a3e9fb769f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, марат хуснуллин, денис пушилин, олег моргун
В мире, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин, Денис Пушилин, Олег Моргун
Жители Мариуполя в годовщину освобождения города почтили память погибших
В Мариуполе в годовщину освобождения от националистов почтили память погибших героев
МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Жители Мариуполя в годовщину освобождения от украинских националистов города собрались почтить память погибших героев, мэр Олег Моргун подчеркнул, что город поддерживает вся Россия, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Сегодня для города Мариуполя и жителей мариупольчан важная дата - ровно год назад была поставлена жирная точка в освобождении города Мариуполя. Еще в апреле месяце был освобожден город, но нацисты окопались в металлургическом комбинате, где буквально через месяц пришлось им многим остаться здесь навсегда, а большая часть сдалась в плен <…> всем мариупольчанам хочу пожелать мира, скорейшего восстановления города. Вся Россия здесь, нас никто не бросил", - сказал журналистам мэр Мариуполя Олег Моргун.
Врио главы ДНР Денис Пушилин
в своем Telegram-канале отметил, что "киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь - вчера вечером вооруженные формирования Украины
обстреляли пригороды Мариуполя".
Мариуполь в субботу отмечает годовщину со дня полного освобождения города. 20 мая 2022 года последние подразделения националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината "Азовсталь", капитулировали перед российскими военными.
Сразу после освобождения Мариуполя началось восстановление города. В Мариуполе работают 26 тысяч строителей, докладывал в мае президенту России вице-премьер правительства Марат Хуснуллин
. Восстановлением занимаются команды из 15 регионов, масштабные работы проводит Санкт-Петербург
.
Московские артисты рассказали, как возрождается Мариуполь
В этом году будет введено до 5 тысяч квартир, отремонтированы 70 километров городских магистралей и введены в строй 9 мостов в Мариуполе.
За год удалось подключить к теплу по полноценной схеме 1,1 тысячи объектов. В 2023 году российские специалисты подключат ещё 1829 мариупольских объектов – жилых домов, соцучреждений.
В начале мая президент России Владимир Путин
по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе, введены в строй более 10 километров пути.
В городе заканчивается ремонт школы искусств. 1 сентября студентов примут корпуса Приазовского государственного технического университета и Мариупольского государственного университета.
Школы, больницы, детские сады восстанавливаются по российским стандартам, чего Мариуполь не видел, отмечал на совещании у президента России Пушилин.
Хуснуллин также сообщал о планах построить технопарк на месте металлургического комбината "Азовсталь" после его разминирования.
Вице-премьер обращал внимание на то, что жители Мариуполя стали возвращаться в город.
В прошлом году российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.
* Запрещенная в России террористическая организация.
В Мариуполе открыли отделение "Единой России"