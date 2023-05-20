https://ria.ru/20230520/mariupol-1873110805.html

Жители Мариуполя в годовщину освобождения города почтили память погибших

Жители Мариуполя в годовщину освобождения города почтили память погибших - РИА Новости, 20.05.2023

Жители Мариуполя в годовщину освобождения города почтили память погибших

Жители Мариуполя в годовщину освобождения от украинских националистов города собрались почтить память погибших героев, мэр Олег Моргун подчеркнул, что город... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T13:24

2023-05-20T13:24

2023-05-20T13:24

в мире

мариуполь

россия

донецкая народная республика

марат хуснуллин

денис пушилин

олег моргун

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873110583_158:0:3799:2048_1920x0_80_0_0_1db88da22963029b78c67ad8610bf417.jpg

МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Жители Мариуполя в годовщину освобождения от украинских националистов города собрались почтить память погибших героев, мэр Олег Моргун подчеркнул, что город поддерживает вся Россия, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Сегодня для города Мариуполя и жителей мариупольчан важная дата - ровно год назад была поставлена жирная точка в освобождении города Мариуполя. Еще в апреле месяце был освобожден город, но нацисты окопались в металлургическом комбинате, где буквально через месяц пришлось им многим остаться здесь навсегда, а большая часть сдалась в плен <…> всем мариупольчанам хочу пожелать мира, скорейшего восстановления города. Вся Россия здесь, нас никто не бросил", - сказал журналистам мэр Мариуполя Олег Моргун. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале отметил, что "киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь - вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя". Мариуполь в субботу отмечает годовщину со дня полного освобождения города. 20 мая 2022 года последние подразделения националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината "Азовсталь", капитулировали перед российскими военными. Сразу после освобождения Мариуполя началось восстановление города. В Мариуполе работают 26 тысяч строителей, докладывал в мае президенту России вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Восстановлением занимаются команды из 15 регионов, масштабные работы проводит Санкт-Петербург. В этом году будет введено до 5 тысяч квартир, отремонтированы 70 километров городских магистралей и введены в строй 9 мостов в Мариуполе. За год удалось подключить к теплу по полноценной схеме 1,1 тысячи объектов. В 2023 году российские специалисты подключат ещё 1829 мариупольских объектов – жилых домов, соцучреждений. В начале мая президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе, введены в строй более 10 километров пути. В городе заканчивается ремонт школы искусств. 1 сентября студентов примут корпуса Приазовского государственного технического университета и Мариупольского государственного университета. Школы, больницы, детские сады восстанавливаются по российским стандартам, чего Мариуполь не видел, отмечал на совещании у президента России Пушилин. Хуснуллин также сообщал о планах построить технопарк на месте металлургического комбината "Азовсталь" после его разминирования. Вице-премьер обращал внимание на то, что жители Мариуполя стали возвращаться в город. В прошлом году российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230520/moskontsert-1873016183.html

https://ria.ru/20230515/mariupol-1871989805.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, марат хуснуллин, денис пушилин, олег моргун