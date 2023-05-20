https://ria.ru/20230520/lift-1873064641.html

МЧС назвало три главных для детей правила поведения в лифте

МЧС назвало три главных для детей правила поведения в лифте - РИА Новости, 20.05.2023

МЧС назвало три главных для детей правила поведения в лифте

Пользуясь лифтом в жилых домах, все дети должны обязательно соблюдать три простых, но важных правила безопасности: смотрим, заходим, не паникуем, советует МЧС... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T03:21

2023-05-20T03:21

2023-05-20T03:21

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пользуясь лифтом в жилых домах, все дети должны обязательно соблюдать три простых, но важных правила безопасности: смотрим, заходим, не паникуем, советует МЧС России. "Заходить в лифт с незнакомыми людьми нельзя", - говорится в памятке в телеграм-канале МЧС России.В случае остановки лифта, нельзя паниковать, прыгать и стучать в двери – надо сразу же вызвать диспетчера. Третье важное условие безопасности: ни в коем случае нельзя пользоваться неисправным лифтом, следует воспользоваться лестницей. Спасатели отмечают, что верный алгоритм действий в лифте, который должен знать каждый ребенок, подготовлен специалистами МЧС России вместе с Национальным центром помощи детям. "Безопасность детей – безопасное будущее", - резюмирует ведомство.

https://ria.ru/20230512/deti-1871178289.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество