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МЧС назвало три главных для детей правила поведения в лифте
МЧС назвало три главных для детей правила поведения в лифте - РИА Новости, 20.05.2023
МЧС назвало три главных для детей правила поведения в лифте
Пользуясь лифтом в жилых домах, все дети должны обязательно соблюдать три простых, но важных правила безопасности: смотрим, заходим, не паникуем, советует МЧС... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T03:21
2023-05-20T03:21
2023-05-20T03:21
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пользуясь лифтом в жилых домах, все дети должны обязательно соблюдать три простых, но важных правила безопасности: смотрим, заходим, не паникуем, советует МЧС России. "Заходить в лифт с незнакомыми людьми нельзя", - говорится в памятке в телеграм-канале МЧС России.В случае остановки лифта, нельзя паниковать, прыгать и стучать в двери – надо сразу же вызвать диспетчера. Третье важное условие безопасности: ни в коем случае нельзя пользоваться неисправным лифтом, следует воспользоваться лестницей. Спасатели отмечают, что верный алгоритм действий в лифте, который должен знать каждый ребенок, подготовлен специалистами МЧС России вместе с Национальным центром помощи детям. "Безопасность детей – безопасное будущее", - резюмирует ведомство.
https://ria.ru/20230512/deti-1871178289.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС назвало три главных для детей правила поведения в лифте
МЧС советует детям не заходить в лифт с незнакомцами и не паниковать в случае его поломки
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Пользуясь лифтом в жилых домах, все дети должны обязательно соблюдать три простых, но важных правила безопасности: смотрим, заходим, не паникуем, советует
МЧС России.
"Заходить в лифт с незнакомыми людьми нельзя", - говорится в памятке в телеграм-канале МЧС России.
В случае остановки лифта, нельзя паниковать, прыгать и стучать в двери – надо сразу же вызвать диспетчера.
Третье важное условие безопасности: ни в коем случае нельзя пользоваться неисправным лифтом, следует воспользоваться лестницей.
Спасатели отмечают, что верный алгоритм действий в лифте, который должен знать каждый ребенок, подготовлен специалистами МЧС России вместе с Национальным центром помощи детям.
"Безопасность детей – безопасное будущее", - резюмирует ведомство.
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