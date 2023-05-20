https://ria.ru/20230520/krym-1873072640.html

В Крыму заявили, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена

В Крыму заявили, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена - РИА Новости, 20.05.2023

В Крыму заявили, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена

Процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен, заявил РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T07:51

2023-05-20T07:51

2023-05-20T09:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен, заявил РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов.По словам Константинова, подготовка обоснования для отмены решения о передаче Крыма УССР займет не так много времени, как может показаться на первый взгляд. "Мы имеем дело с очень серьезным объемом грубых нарушений. Это не какие-то сложные казуистические юридические нормы, которые нужно доказывать. Допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что до сих пор мы задаемся вопросом, как такое могло произойти. Но это произошло", — подчеркнул глава парламента. Он отметил, что органы, принявшие решение о передаче Крыма из состава одной республики в другую, не обладали такими полномочиями. "Это как если бы государственный совет Крыма принял решение о передаче Техаса Мексике. Это первое. Во-вторых, верховные советы республик вообще не принимали решения о передаче. И, в-третьих, не были обсуждены и обозначены границы союзных республик после изменения "места прописки" Крыма, а это ключевой момент при оформлении такого решения. Это не говоря уже о том, что не были проведены референдумы, которые подразумевались Конституцией СССР", — объяснил Константинов. Кроме того, глава парламента напомнил, что при передаче Крыма в состав УССР не было никакого документа, в котором прописывались бы гарантии защиты культурных, языковых и всех региональных традиций. На этой неделе Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954-го, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав УССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе соседней республики.

https://ria.ru/20230519/krym-1872809851.html

https://ria.ru/20230508/ugrozy-1870516016.html

https://ria.ru/20230517/krym-1872355091.html

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украина, россия, ссср, владимир константинов, никита хрущев, политика