https://ria.ru/20230520/krym-1873072640.html
В Крыму заявили, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена
В Крыму заявили, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена - РИА Новости, 20.05.2023
В Крыму заявили, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена
Процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен, заявил РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T07:51
2023-05-20T07:51
2023-05-20T09:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен, заявил РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов.По словам Константинова, подготовка обоснования для отмены решения о передаче Крыма УССР займет не так много времени, как может показаться на первый взгляд. "Мы имеем дело с очень серьезным объемом грубых нарушений. Это не какие-то сложные казуистические юридические нормы, которые нужно доказывать. Допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что до сих пор мы задаемся вопросом, как такое могло произойти. Но это произошло", — подчеркнул глава парламента. Он отметил, что органы, принявшие решение о передаче Крыма из состава одной республики в другую, не обладали такими полномочиями. "Это как если бы государственный совет Крыма принял решение о передаче Техаса Мексике. Это первое. Во-вторых, верховные советы республик вообще не принимали решения о передаче. И, в-третьих, не были обсуждены и обозначены границы союзных республик после изменения "места прописки" Крыма, а это ключевой момент при оформлении такого решения. Это не говоря уже о том, что не были проведены референдумы, которые подразумевались Конституцией СССР", — объяснил Константинов. Кроме того, глава парламента напомнил, что при передаче Крыма в состав УССР не было никакого документа, в котором прописывались бы гарантии защиты культурных, языковых и всех региональных традиций. На этой неделе Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954-го, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав УССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе соседней республики.
https://ria.ru/20230519/krym-1872809851.html
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украина, россия, ссср, владимир константинов, никита хрущев, политика
Украина, Россия, СССР, Владимир Константинов, Никита Хрущев, Политика
В Крыму заявили, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена
Глава парламента Крыма Константинов: передачу полуострова УССР не оформили юридически
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен, заявил РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов.
«
"Свои претензии мы сформировали. При пристальном рассмотрении этого вопроса становится очевидно, что мы никогда не покидали состава Российской Федерации, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м. То есть процесс нашего приема- передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен", — сказал он.
По словам Константинова, подготовка обоснования для отмены решения о передаче Крыма УССР займет не так много времени, как может показаться на первый взгляд.
"Мы имеем дело с очень серьезным объемом грубых нарушений. Это не какие-то сложные казуистические юридические нормы, которые нужно доказывать. Допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что до сих пор мы задаемся вопросом, как такое могло произойти. Но это произошло", — подчеркнул глава парламента.
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Он отметил, что органы, принявшие решение о передаче Крыма из состава одной республики в другую, не обладали такими полномочиями.
"Это как если бы государственный совет Крыма принял решение о передаче Техаса Мексике
. Это первое. Во-вторых, верховные советы республик вообще не принимали решения о передаче. И, в-третьих, не были обсуждены и обозначены границы союзных республик после изменения "места прописки" Крыма, а это ключевой момент при оформлении такого решения. Это не говоря уже о том, что не были проведены референдумы, которые подразумевались Конституцией СССР", — объяснил Константинов.
В Крыму угрозы Киева назвали политической неполноценностью
Кроме того, глава парламента напомнил, что при передаче Крыма в состав УССР не было никакого документа, в котором прописывались бы гарантии защиты культурных, языковых и всех региональных традиций.
«
"Все это — только небольшая часть тех нарушений, которые были допущены. И исходя из этого Крым находится в составе России по законодательству, действовавшему до 1954 года, и никогда из ее состава не выпадал", — заключил политик.
На этой неделе Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России
об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине
.
Крымская область находилась в составе РСФСР
до 19 февраля 1954-го, когда президиум Верховного совета СССР
издал указ о передаче области в состав УССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев
, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе соседней республики.
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