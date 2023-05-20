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Средний размер автокредита в России достиг рекорда - РИА Новости, 20.05.2023
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09:03 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/kredit-1873077677.html
Средний размер автокредита в России достиг рекорда
Средний размер автокредита в России достиг рекорда - РИА Новости, 20.05.2023
Средний размер автокредита в России достиг рекорда
Средний размер автокредита в России вырос в апреле на 7,1% в годовом выражении и достиг рекордных 1,3 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:03
2023-05-20T09:03
экономика
россия
авто
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Средний размер автокредита в России вырос в апреле на 7,1% в годовом выражении и достиг рекордных 1,3 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг бюро". Согласно данным компании, за год количество выданных автокредитов подскочило в 3,7 раза - до 68,9 тысячи ссуд, а их сумма - в четыре раза, до 90,4 миллиарда рублей. В результате портфель кредитов на покупку автомобилей в апреле вырос на 7,1% в годовом выражении - до максимальных за всю историю 1,25 триллиона рублей. При этом количество активных автокредитов у россиян за год почти не изменилось, оставшись на уровне 1,76 миллиона ссуд. В то же время число просроченных свыше 90 дней выросло за год на 5,5% - до 110,1 тысячи ссуд, а их объем - на 16,7%, до рекордных 68,3 миллиарда рублей.
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экономика, россия, авто
Экономика, Россия, Авто
Средний размер автокредита в России достиг рекорда

"Скоринг бюро": средний размер автокредита в России достиг рекордных 1,3 миллиона рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина осматривает автомобиль в дилерском центре
Мужчина осматривает автомобиль в дилерском центре - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Мужчина осматривает автомобиль в дилерском центре. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Средний размер автокредита в России вырос в апреле на 7,1% в годовом выражении и достиг рекордных 1,3 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг бюро".
Согласно данным компании, за год количество выданных автокредитов подскочило в 3,7 раза - до 68,9 тысячи ссуд, а их сумма - в четыре раза, до 90,4 миллиарда рублей.
В результате портфель кредитов на покупку автомобилей в апреле вырос на 7,1% в годовом выражении - до максимальных за всю историю 1,25 триллиона рублей. При этом количество активных автокредитов у россиян за год почти не изменилось, оставшись на уровне 1,76 миллиона ссуд.
В то же время число просроченных свыше 90 дней выросло за год на 5,5% - до 110,1 тысячи ссуд, а их объем - на 16,7%, до рекордных 68,3 миллиарда рублей.
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