https://ria.ru/20230520/koran-1873163525.html

Источник: подозреваемый в сожжении Корана в Волгограде сотрудничал с СБУ

Источник: подозреваемый в сожжении Корана в Волгограде сотрудничал с СБУ - РИА Новости, 20.05.2023

Источник: подозреваемый в сожжении Корана в Волгограде сотрудничал с СБУ

Задержанный по подозрению в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде сознался, что сотрудничал с СБУ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T20:58

2023-05-20T20:58

2023-05-20T20:58

происшествия

волгоград

служба безопасности украины

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ВОЛГОГРАД, 20 мая - РИА Новости. Задержанный по подозрению в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде сознался, что сотрудничал с СБУ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Он дал показания, что действовал по указке своего украинского куратора", - сказал собеседник агентства.Ранее издание издание v1.ru опубликовало ролик, где неизвестный сжигает Коран на фоне мечети в Кировском районе Волгограда. В субботу источник РИА Новости сообщил о задержании злоумышленника. На видео задержания, которое имеется в распоряжении агентства, видно, как правоохранители, в том числе сотрудники полиции, задерживают мужчину на велосипеде с рюкзаком за плечами, а затем ведут его в автомобиль.

https://ria.ru/20230415/kadyrov-1865587301.html

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Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник 2023-05-20T20:58 true PT0M19S

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происшествия, волгоград, служба безопасности украины