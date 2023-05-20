https://ria.ru/20230520/koran-1873163525.html
Источник: подозреваемый в сожжении Корана в Волгограде сотрудничал с СБУ
Источник: подозреваемый в сожжении Корана в Волгограде сотрудничал с СБУ - РИА Новости, 20.05.2023
Источник: подозреваемый в сожжении Корана в Волгограде сотрудничал с СБУ
Задержанный по подозрению в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде сознался, что сотрудничал с СБУ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T20:58
2023-05-20T20:58
2023-05-20T20:58
происшествия
волгоград
служба безопасности украины
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ВОЛГОГРАД, 20 мая - РИА Новости. Задержанный по подозрению в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде сознался, что сотрудничал с СБУ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Он дал показания, что действовал по указке своего украинского куратора", - сказал собеседник агентства.Ранее издание издание v1.ru опубликовало ролик, где неизвестный сжигает Коран на фоне мечети в Кировском районе Волгограда. В субботу источник РИА Новости сообщил о задержании злоумышленника. На видео задержания, которое имеется в распоряжении агентства, видно, как правоохранители, в том числе сотрудники полиции, задерживают мужчину на велосипеде с рюкзаком за плечами, а затем ведут его в автомобиль.
https://ria.ru/20230415/kadyrov-1865587301.html
волгоград
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде
Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник
2023-05-20T20:58
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, волгоград, служба безопасности украины
Происшествия, Волгоград, Служба безопасности Украины
Источник: подозреваемый в сожжении Корана в Волгограде сотрудничал с СБУ
Источник: подозреваемый в сожжении Корана у мечети в Волгограде сотрудничал с СБУ
ВОЛГОГРАД, 20 мая - РИА Новости. Задержанный по подозрению в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде сознался, что сотрудничал с СБУ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Он дал показания, что действовал по указке своего украинского куратора", - сказал собеседник агентства.
Ранее издание издание v1.ru опубликовало ролик, где неизвестный сжигает Коран на фоне мечети в Кировском районе Волгограда. В субботу источник РИА Новости сообщил о задержании злоумышленника. На видео задержания, которое имеется в распоряжении агентства, видно, как правоохранители, в том числе сотрудники полиции, задерживают мужчину на велосипеде с рюкзаком за плечами, а затем ведут его в автомобиль.
Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжегшего Коран в Москве