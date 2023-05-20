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Посольство КНР в Японии призвало G7 прекратить переводить стрелки на Пекин - РИА Новости, 20.05.2023
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18:36 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/kitay-1873148224.html
Посольство КНР в Японии призвало G7 прекратить переводить стрелки на Пекин
Посольство КНР в Японии призвало G7 прекратить переводить стрелки на Пекин - РИА Новости, 20.05.2023
Посольство КНР в Японии призвало G7 прекратить переводить стрелки на Пекин
G7 следует прекратить переводить стрелки на Китай в украинском вопросе и начать реальными действиями способствовать деэскалации, заявило в субботу посольство... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T18:36
2023-05-20T18:36
в мире
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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. G7 следует прекратить переводить стрелки на Китай в украинском вопросе и начать реальными действиями способствовать деэскалации, заявило в субботу посольство Китая в Японии. Лидеры стран G7 в итоговом коммюнике призвали Китай повлиять на Россию в ситуации с Украиной. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
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в мире, китай, g7, япония, россия, украина
В мире, Китай, G7, Япония, Россия, Украина
Посольство КНР в Японии призвало G7 прекратить переводить стрелки на Пекин

Посольство КНР в Японии призвало G7 прекратить переводить стрелки по Украине на Пекин

© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 во время совместного фотографирования, Хиросима
Лидеры G7 во время совместного фотографирования, Хиросима - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 во время совместного фотографирования, Хиросима. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. G7 следует прекратить переводить стрелки на Китай в украинском вопросе и начать реальными действиями способствовать деэскалации, заявило в субботу посольство Китая в Японии.
Лидеры стран G7 в итоговом коммюнике призвали Китай повлиять на Россию в ситуации с Украиной.
«
"Китай придерживается объективной позиции по украинскому вопросу, прилагает усилия для стимулирования проведения мирных переговоров. G7 должны прекратить подливать масло в огонь и переводить стрелки на Китай, реальными действиями способствовать деэскалации", - говорится в заявлении на сайте посольства.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
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