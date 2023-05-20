https://ria.ru/20230520/kitay-1873148224.html

Посольство КНР в Японии призвало G7 прекратить переводить стрелки на Пекин

Посольство КНР в Японии призвало G7 прекратить переводить стрелки на Пекин - РИА Новости, 20.05.2023

Посольство КНР в Японии призвало G7 прекратить переводить стрелки на Пекин

G7 следует прекратить переводить стрелки на Китай в украинском вопросе и начать реальными действиями способствовать деэскалации, заявило в субботу посольство... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T18:36

2023-05-20T18:36

2023-05-20T18:36

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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. G7 следует прекратить переводить стрелки на Китай в украинском вопросе и начать реальными действиями способствовать деэскалации, заявило в субботу посольство Китая в Японии. Лидеры стран G7 в итоговом коммюнике призвали Китай повлиять на Россию в ситуации с Украиной. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

https://ria.ru/20230518/kitay-1872532434.html

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в мире, китай, g7, япония, россия, украина