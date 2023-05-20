https://ria.ru/20230520/kitay-1873148224.html
Посольство КНР в Японии призвало G7 прекратить переводить стрелки на Пекин
Посольство КНР в Японии призвало G7 прекратить переводить стрелки на Пекин - РИА Новости, 20.05.2023
Посольство КНР в Японии призвало G7 прекратить переводить стрелки на Пекин
G7 следует прекратить переводить стрелки на Китай в украинском вопросе и начать реальными действиями способствовать деэскалации, заявило в субботу посольство... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T18:36
2023-05-20T18:36
2023-05-20T18:36
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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. G7 следует прекратить переводить стрелки на Китай в украинском вопросе и начать реальными действиями способствовать деэскалации, заявило в субботу посольство Китая в Японии. Лидеры стран G7 в итоговом коммюнике призвали Китай повлиять на Россию в ситуации с Украиной. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
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В мире, Китай, G7, Япония, Россия, Украина
Посольство КНР в Японии призвало G7 прекратить переводить стрелки на Пекин
Посольство КНР в Японии призвало G7 прекратить переводить стрелки по Украине на Пекин