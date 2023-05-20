https://ria.ru/20230520/kitay-1873138977.html

В Китае ответили на заявление G7 об экономическом принуждении

В Китае ответили на заявление G7 об экономическом принуждении - РИА Новости, 20.05.2023

В Китае ответили на заявление G7 об экономическом принуждении

МИД КНР, комментируя заявление G7 об "экономическом принуждении", заявил, что настоящим "принудителем" являются США, которые вводят односторонние санкции. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T17:33

2023-05-20T17:33

2023-05-20T17:33

в мире

китай

сша

хиросима (префектура)

g7

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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. МИД КНР, комментируя заявление G7 об "экономическом принуждении", заявил, что настоящим "принудителем" являются США, которые вводят односторонние санкции. В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая. В контексте Китая также отмечалось, что страны G7 будут "повышать устойчивость к экономическому принуждению". "Что касается так называемого "экономического принуждения", то США, которые вводят односторонние санкции, разрывают производственные цепочки и цепочки поставок, как раз являются настоящим "принудителем", политизирующим торгово-экономические отношения и превращающим их в оружие", - говорится в заявлении МИД КНР. Отмечается, что Китай рекомендует "семерке" "не быть соучастниками экономического принуждения". В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

https://ria.ru/20230520/protest-1873127535.html

https://ria.ru/20230520/semerka-1873089566.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, хиросима (префектура), g7