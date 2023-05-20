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В Китае ответили на заявление G7 об экономическом принуждении - РИА Новости, 20.05.2023
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17:33 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/kitay-1873138977.html
В Китае ответили на заявление G7 об экономическом принуждении
В Китае ответили на заявление G7 об экономическом принуждении - РИА Новости, 20.05.2023
В Китае ответили на заявление G7 об экономическом принуждении
МИД КНР, комментируя заявление G7 об "экономическом принуждении", заявил, что настоящим "принудителем" являются США, которые вводят односторонние санкции. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T17:33
2023-05-20T17:33
в мире
китай
сша
хиросима (префектура)
g7
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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. МИД КНР, комментируя заявление G7 об "экономическом принуждении", заявил, что настоящим "принудителем" являются США, которые вводят односторонние санкции. В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая. В контексте Китая также отмечалось, что страны G7 будут "повышать устойчивость к экономическому принуждению". "Что касается так называемого "экономического принуждения", то США, которые вводят односторонние санкции, разрывают производственные цепочки и цепочки поставок, как раз являются настоящим "принудителем", политизирующим торгово-экономические отношения и превращающим их в оружие", - говорится в заявлении МИД КНР. Отмечается, что Китай рекомендует "семерке" "не быть соучастниками экономического принуждения". В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
https://ria.ru/20230520/protest-1873127535.html
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китай
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в мире, китай, сша, хиросима (префектура), g7
В мире, Китай, США, Хиросима (префектура), G7
В Китае ответили на заявление G7 об экономическом принуждении

Пекин в ответ на заявление об экономическом принуждении назвал США настоящим принудителем

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. МИД КНР, комментируя заявление G7 об "экономическом принуждении", заявил, что настоящим "принудителем" являются США, которые вводят односторонние санкции.
В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая. В контексте Китая также отмечалось, что страны G7 будут "повышать устойчивость к экономическому принуждению".
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"Что касается так называемого "экономического принуждения", то США, которые вводят односторонние санкции, разрывают производственные цепочки и цепочки поставок, как раз являются настоящим "принудителем", политизирующим торгово-экономические отношения и превращающим их в оружие", - говорится в заявлении МИД КНР.
Отмечается, что Китай рекомендует "семерке" "не быть соучастниками экономического принуждения".
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
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