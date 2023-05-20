https://ria.ru/20230520/kitay-1873138263.html
Китай обвинил G7 в поддержке сепаратистских сил на Тайване
Китай обвинил G7 в поддержке сепаратистских сил на Тайване - РИА Новости, 20.05.2023
Китай обвинил G7 в поддержке сепаратистских сил на Тайване
Страны G7 не упомянули о несогласии с "независимостью Тайваня", что по сути является потворством и поддержкой сил, выступающих за независимость острова,... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T17:27
2023-05-20T17:27
2023-05-20T17:27
в мире
китай
тайвань
хиросима (префектура)
нэнси пелоси
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_ff6d5cadb81934cf85d6fe55cfb46d96.jpg
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 не упомянули о несогласии с "независимостью Тайваня", что по сути является потворством и поддержкой сил, выступающих за независимость острова, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР в субботу. В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая. "Большая семерка" продолжает делать заявления о сохранении мира в Тайваньском проливе, но не упоминает о своем неприятии "независимости Тайваня", что по сути является попустительством и поддержкой сил, выступающих за "независимость Тайваня", - говорится в заявлении. МИД КНР подчеркивает, что решение тайваньского вопроса является делом китайского народа и должно решаться китайским народом. "Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и обширные возможности китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность", - говорится в тексте. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230520/tayvan-1873069050.html
https://ria.ru/20230519/tayvan-1872799083.html
китай
тайвань
хиросима (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_528:0:5136:3456_1920x0_80_0_0_1a8c1f3ad9c370a8818798bc197a073f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, хиросима (префектура), нэнси пелоси, g7
В мире, Китай, Тайвань, Хиросима (префектура), Нэнси Пелоси, G7
Китай обвинил G7 в поддержке сепаратистских сил на Тайване
МИД Китая обвинил страны G7 в потворстве и поддержке сепаратистских сил на Тайване
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 не упомянули о несогласии с "независимостью Тайваня", что по сути является потворством и поддержкой сил, выступающих за независимость острова, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР в субботу.
В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме
. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря
, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая.
"Большая семерка" продолжает делать заявления о сохранении мира в Тайваньском проливе, но не упоминает о своем неприятии "независимости Тайваня
", что по сути является попустительством и поддержкой сил, выступающих за "независимость Тайваня", - говорится в заявлении.
МИД КНР подчеркивает, что решение тайваньского вопроса является делом китайского народа и должно решаться китайским народом.
Тайвань ведет переговоры с США о поставках оружия на 500 миллионов долларов
"Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и обширные возможности китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность", - говорится в тексте.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии
. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Тайваньский политик предупредил о немыслимой цене за помощь со стороны США