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Китай обвинил G7 в поддержке сепаратистских сил на Тайване - РИА Новости, 20.05.2023
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17:27 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/kitay-1873138263.html
Китай обвинил G7 в поддержке сепаратистских сил на Тайване
Китай обвинил G7 в поддержке сепаратистских сил на Тайване - РИА Новости, 20.05.2023
Китай обвинил G7 в поддержке сепаратистских сил на Тайване
Страны G7 не упомянули о несогласии с "независимостью Тайваня", что по сути является потворством и поддержкой сил, выступающих за независимость острова,... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T17:27
2023-05-20T17:27
в мире
китай
тайвань
хиросима (префектура)
нэнси пелоси
g7
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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 не упомянули о несогласии с "независимостью Тайваня", что по сути является потворством и поддержкой сил, выступающих за независимость острова, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР в субботу. В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая. "Большая семерка" продолжает делать заявления о сохранении мира в Тайваньском проливе, но не упоминает о своем неприятии "независимости Тайваня", что по сути является попустительством и поддержкой сил, выступающих за "независимость Тайваня", - говорится в заявлении. МИД КНР подчеркивает, что решение тайваньского вопроса является делом китайского народа и должно решаться китайским народом. "Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и обширные возможности китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность", - говорится в тексте. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230520/tayvan-1873069050.html
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китай
тайвань
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в мире, китай, тайвань, хиросима (префектура), нэнси пелоси, g7
В мире, Китай, Тайвань, Хиросима (префектура), Нэнси Пелоси, G7
Китай обвинил G7 в поддержке сепаратистских сил на Тайване

МИД Китая обвинил страны G7 в потворстве и поддержке сепаратистских сил на Тайване

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 не упомянули о несогласии с "независимостью Тайваня", что по сути является потворством и поддержкой сил, выступающих за независимость острова, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР в субботу.
В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая.
"Большая семерка" продолжает делать заявления о сохранении мира в Тайваньском проливе, но не упоминает о своем неприятии "независимости Тайваня", что по сути является попустительством и поддержкой сил, выступающих за "независимость Тайваня", - говорится в заявлении.
МИД КНР подчеркивает, что решение тайваньского вопроса является делом китайского народа и должно решаться китайским народом.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Тайвань ведет переговоры с США о поставках оружия на 500 миллионов долларов
Вчера, 06:24
"Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и обширные возможности китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность", - говорится в тексте.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Тайваньский политик предупредил о немыслимой цене за помощь со стороны США
19 мая, 05:25
 
В миреКитайТайваньХиросима (префектура)Нэнси ПелосиG7
 
 
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