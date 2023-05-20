https://ria.ru/20230520/kitay-1873138263.html

Китай обвинил G7 в поддержке сепаратистских сил на Тайване

Китай обвинил G7 в поддержке сепаратистских сил на Тайване - РИА Новости, 20.05.2023

Китай обвинил G7 в поддержке сепаратистских сил на Тайване

Страны G7 не упомянули о несогласии с "независимостью Тайваня", что по сути является потворством и поддержкой сил, выступающих за независимость острова,... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T17:27

2023-05-20T17:27

2023-05-20T17:27

в мире

китай

тайвань

хиросима (префектура)

нэнси пелоси

g7

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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 не упомянули о несогласии с "независимостью Тайваня", что по сути является потворством и поддержкой сил, выступающих за независимость острова, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР в субботу. В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая. "Большая семерка" продолжает делать заявления о сохранении мира в Тайваньском проливе, но не упоминает о своем неприятии "независимости Тайваня", что по сути является попустительством и поддержкой сил, выступающих за "независимость Тайваня", - говорится в заявлении. МИД КНР подчеркивает, что решение тайваньского вопроса является делом китайского народа и должно решаться китайским народом. "Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и обширные возможности китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность", - говорится в тексте. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230520/tayvan-1873069050.html

https://ria.ru/20230519/tayvan-1872799083.html

китай

тайвань

хиросима (префектура)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, тайвань, хиросима (префектура), нэнси пелоси, g7