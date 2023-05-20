https://ria.ru/20230520/kitay-1873131962.html
Китай призвал G7 перестать вмешиваться в его дела
Китай призвал G7 перестать вмешиваться в его дела - РИА Новости, 20.05.2023
Китай призвал G7 перестать вмешиваться в его дела
Странам G7 следует прекратить давать указания Китаю по правам человека и вмешиваться во внутренние дела страны, говорится в заявлении, опубликованном на... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:50
2023-05-20T16:50
2023-05-20T16:50
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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Странам G7 следует прекратить давать указания Китаю по правам человека и вмешиваться во внутренние дела страны, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР в субботу. "Дела Гонконга, Синьцзяна и Тибета являются сугубо внутренними делами Китая, и Китай решительно выступает против любого вмешательства внешних сил под прикрытием "прав человека", - говорится в заявлении. МИД КНР подчеркнул, что страны G7 должны перестать обвинять Китай в вопросах, связанных с Гонконгом, Синьцзяном и Тибетом, и "глубоко задуматься о своей собственной истории и нарушениях прав человека". Страны G7 продолжат выражать озабоченность ситуацией с правами человека в Китае, говорится в опубликованном ранее коммюнике по итогам саммита. Отмечается, что страны "семерки" призывают Китай выполнять свои обязательства в рамках китайско-британской декларации, следовать Основному закону Гонконга, "в которых закреплены права, свободы и высокая степень автономии Гонконга". В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, гонконг, тибет, g7
В мире, Китай, Гонконг, Тибет, G7
Китай призвал G7 перестать вмешиваться в его дела
Китай призвал G7 перестать вмешиваться в его дела под предлогом прав человека
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Странам G7 следует прекратить давать указания Китаю по правам человека и вмешиваться во внутренние дела страны, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР в субботу.
"Дела Гонконга
, Синьцзяна и Тибета
являются сугубо внутренними делами Китая, и Китай решительно выступает против любого вмешательства внешних сил под прикрытием "прав человека", - говорится в заявлении.
МИД КНР подчеркнул, что страны G7 должны перестать обвинять Китай в вопросах, связанных с Гонконгом, Синьцзяном и Тибетом, и "глубоко задуматься о своей собственной истории и нарушениях прав человека".
Страны G7 продолжат выражать озабоченность ситуацией с правами человека в Китае, говорится в опубликованном ранее коммюнике по итогам саммита. Отмечается, что страны "семерки" призывают Китай выполнять свои обязательства в рамках китайско-британской декларации, следовать Основному закону Гонконга, "в которых закреплены права, свободы и высокая степень автономии Гонконга".
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии
. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме
и продлится до 21 мая включительно.
Пекин выразил решительный протест в связи с заявлениями G7 о Китае