https://ria.ru/20230520/kitay-1873131962.html

Китай призвал G7 перестать вмешиваться в его дела

Китай призвал G7 перестать вмешиваться в его дела - РИА Новости, 20.05.2023

Китай призвал G7 перестать вмешиваться в его дела

Странам G7 следует прекратить давать указания Китаю по правам человека и вмешиваться во внутренние дела страны, говорится в заявлении, опубликованном на... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:50

2023-05-20T16:50

2023-05-20T16:50

в мире

китай

гонконг

тибет

g7

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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Странам G7 следует прекратить давать указания Китаю по правам человека и вмешиваться во внутренние дела страны, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР в субботу. "Дела Гонконга, Синьцзяна и Тибета являются сугубо внутренними делами Китая, и Китай решительно выступает против любого вмешательства внешних сил под прикрытием "прав человека", - говорится в заявлении. МИД КНР подчеркнул, что страны G7 должны перестать обвинять Китай в вопросах, связанных с Гонконгом, Синьцзяном и Тибетом, и "глубоко задуматься о своей собственной истории и нарушениях прав человека". Страны G7 продолжат выражать озабоченность ситуацией с правами человека в Китае, говорится в опубликованном ранее коммюнике по итогам саммита. Отмечается, что страны "семерки" призывают Китай выполнять свои обязательства в рамках китайско-британской декларации, следовать Основному закону Гонконга, "в которых закреплены права, свободы и высокая степень автономии Гонконга". В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

https://ria.ru/20230520/protest-1873127535.html

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гонконг

тибет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, гонконг, тибет, g7