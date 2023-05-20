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Вооруженные люди в масках захватили храм УПЦ в Буковине - РИА Новости, 20.05.2023
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Религия
 
19:20 20.05.2023 (обновлено: 19:23 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/khram-1873154800.html
Вооруженные люди в масках захватили храм УПЦ в Буковине
Вооруженные люди в масках захватили храм УПЦ в Буковине - РИА Новости, 20.05.2023
Вооруженные люди в масках захватили храм УПЦ в Буковине
Вооруженные сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в балаклавах в субботу захватили Вознесенский храм канонической Украинской православной РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:20
2023-05-20T19:23
религия
украина
черновицкая область
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Вооруженные сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в балаклавах в субботу захватили Вознесенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Рынгач в Буковине (Черновицкая область), избив настоятеля иерея Серафима Думитровича и прихожан, сообщает сайт УПЦ. Ранее сообщалось об избиении настоятеля храма. Уточняется, что в этом участвовали около 40 вооруженных мужчин, представившихся "частной охранной компанией" и приехавших на автобусе во время подготовки к храмовому празднику, когда в церкви находился настоятель отец Серафим, староста и один из прихожан. Они ворвались на территорию и с помощью арматуры, болгарки и применения физической силы захватили храм. Священника повалили на землю и избивали ногами, разбив телефон. Захвату предшествовала незаконная перерегистрация прихода УПЦ в ПЦУ, которую осуществил председатель Черновицкой ОГА Запаранюк, при этом четыре года назад представители ПЦУ уже зарегистрировали свою общину в селе Рынгач, однако за это время не смогли построить храм, сообщили в УПЦ. "Четыре года верующие защищали свою святыню, неоднократно противостояли штурмам и обращались к Президенту Украины", – говорится в сообщении. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230517/upts-1872394139.html
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украина, черновицкая область, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Черновицкая область, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
Вооруженные люди в масках захватили храм УПЦ в Буковине

Вооруженные сторонники раскольнической ПЦУ захватили Вознесенский храм УПЦ в Буковине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПравославный храм
Православный храм - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Православный храм. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Вооруженные сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в балаклавах в субботу захватили Вознесенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Рынгач в Буковине (Черновицкая область), избив настоятеля иерея Серафима Думитровича и прихожан, сообщает сайт УПЦ.
Ранее сообщалось об избиении настоятеля храма.
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"Штурмовая бригада около 9 утра внезапно заехала в деревню, разбила ограждение, разбила окна в храме и захватила православную святыню Рынгача. Штурмовой бригаде противостояли три человека, которые сегодня утром косили траву, убирали территорию, готовились к храмовому празднику. Это священник отец Серафим, прихожанин и женщина – староста храма. Противостояние было недолгим… Как видно на видео с места происшествия, все это произошло при участии клирика ПЦУ", - сообщил сайт УПЦ.
Уточняется, что в этом участвовали около 40 вооруженных мужчин, представившихся "частной охранной компанией" и приехавших на автобусе во время подготовки к храмовому празднику, когда в церкви находился настоятель отец Серафим, староста и один из прихожан. Они ворвались на территорию и с помощью арматуры, болгарки и применения физической силы захватили храм. Священника повалили на землю и избивали ногами, разбив телефон.
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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17 мая, 14:30
Захвату предшествовала незаконная перерегистрация прихода УПЦ в ПЦУ, которую осуществил председатель Черновицкой ОГА Запаранюк, при этом четыре года назад представители ПЦУ уже зарегистрировали свою общину в селе Рынгач, однако за это время не смогли построить храм, сообщили в УПЦ.
"Четыре года верующие защищали свою святыню, неоднократно противостояли штурмам и обращались к Президенту Украины", – говорится в сообщении.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Храм в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Сторонники ПЦУ избили прихожан при захвате храма в Киевской области
16 мая, 18:21
 
РелигияУкраинаЧерновицкая областьРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинская православная церковь
 
 
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