https://ria.ru/20230520/khram-1873154800.html

Вооруженные люди в масках захватили храм УПЦ в Буковине

Вооруженные люди в масках захватили храм УПЦ в Буковине - РИА Новости, 20.05.2023

Вооруженные люди в масках захватили храм УПЦ в Буковине

Вооруженные сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в балаклавах в субботу захватили Вознесенский храм канонической Украинской православной РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T19:20

2023-05-20T19:20

2023-05-20T19:23

религия

украина

черновицкая область

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православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Вооруженные сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в балаклавах в субботу захватили Вознесенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Рынгач в Буковине (Черновицкая область), избив настоятеля иерея Серафима Думитровича и прихожан, сообщает сайт УПЦ. Ранее сообщалось об избиении настоятеля храма. Уточняется, что в этом участвовали около 40 вооруженных мужчин, представившихся "частной охранной компанией" и приехавших на автобусе во время подготовки к храмовому празднику, когда в церкви находился настоятель отец Серафим, староста и один из прихожан. Они ворвались на территорию и с помощью арматуры, болгарки и применения физической силы захватили храм. Священника повалили на землю и избивали ногами, разбив телефон. Захвату предшествовала незаконная перерегистрация прихода УПЦ в ПЦУ, которую осуществил председатель Черновицкой ОГА Запаранюк, при этом четыре года назад представители ПЦУ уже зарегистрировали свою общину в селе Рынгач, однако за это время не смогли построить храм, сообщили в УПЦ. "Четыре года верующие защищали свою святыню, неоднократно противостояли штурмам и обращались к Президенту Украины", – говорится в сообщении. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230517/upts-1872394139.html

https://ria.ru/20230516/khram-1872228041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, черновицкая область, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь