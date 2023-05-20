Переживший бомбардировку Хиросимы не согласен с приездом Зеленского
Переживший бомбардировку Хиросимы Кунихико Сакума не согласен с приездом Зеленского
© AP Photo / Mari YamaguchiМемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме
© AP Photo / Mari Yamaguchi
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме . Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Переживший бомбардировку Хиросимы в августе 1945 года Кунихико Сакума, возглавляющий Хиросимскую ассоциацию организаций людей, пострадавших при атомной бомбардировке, заявил на пресс-конференции, что он не может согласиться с приездом Владимира Зеленского в нынешних политических условиях.
"В будущем он мог бы приехать, посмотреть Хиросиму, узнать про бомбардировку. В нынешних политических условиях в приезде в Хиросиму очень силен мотив политического торга, и в этих условиях с приездом в Хиросиму, я не знаю, как вы, но я не могу согласиться", - сказал Сакума.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.
Правительство Японии официально объявило о том, что Зеленский приедет в Хиросиму в субботу, чтобы в воскресенье лично принять участие в сессии по Украине.