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Переживший бомбардировку Хиросимы не согласен с приездом Зеленского - РИА Новости, 20.05.2023
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09:03 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/khirosima-1873077503.html
Переживший бомбардировку Хиросимы не согласен с приездом Зеленского
Переживший бомбардировку Хиросимы не согласен с приездом Зеленского - РИА Новости, 20.05.2023
Переживший бомбардировку Хиросимы не согласен с приездом Зеленского
Переживший бомбардировку Хиросимы в августе 1945 года Кунихико Сакума, возглавляющий Хиросимскую ассоциацию организаций людей, пострадавших при атомной... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:03
2023-05-20T09:03
в мире
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Переживший бомбардировку Хиросимы в августе 1945 года Кунихико Сакума, возглавляющий Хиросимскую ассоциацию организаций людей, пострадавших при атомной бомбардировке, заявил на пресс-конференции, что он не может согласиться с приездом Владимира Зеленского в нынешних политических условиях. "В будущем он мог бы приехать, посмотреть Хиросиму, узнать про бомбардировку. В нынешних политических условиях в приезде в Хиросиму очень силен мотив политического торга, и в этих условиях с приездом в Хиросиму, я не знаю, как вы, но я не могу согласиться", - сказал Сакума. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. Правительство Японии официально объявило о том, что Зеленский приедет в Хиросиму в субботу, чтобы в воскресенье лично принять участие в сессии по Украине.
https://ria.ru/20230520/khirosima-1873074131.html
https://ria.ru/20230519/g7-1872801303.html
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в мире, хиросима (префектура), япония, индия, владимир зеленский, международное энергетическое агентство, оон, оэср
В мире, Хиросима (префектура), Япония, Индия, Владимир Зеленский, Международное энергетическое агентство, ООН, ОЭСР
Переживший бомбардировку Хиросимы не согласен с приездом Зеленского

Переживший бомбардировку Хиросимы Кунихико Сакума не согласен с приездом Зеленского

© AP Photo / Mari YamaguchiМемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Mari Yamaguchi
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Переживший бомбардировку Хиросимы в августе 1945 года Кунихико Сакума, возглавляющий Хиросимскую ассоциацию организаций людей, пострадавших при атомной бомбардировке, заявил на пресс-конференции, что он не может согласиться с приездом Владимира Зеленского в нынешних политических условиях.
"В будущем он мог бы приехать, посмотреть Хиросиму, узнать про бомбардировку. В нынешних политических условиях в приезде в Хиросиму очень силен мотив политического торга, и в этих условиях с приездом в Хиросиму, я не знаю, как вы, но я не могу согласиться", - сказал Сакума.
Лидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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08:12
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.
Правительство Японии официально объявило о том, что Зеленский приедет в Хиросиму в субботу, чтобы в воскресенье лично принять участие в сессии по Украине.
Акция протеста в Хиросиме
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Вчера, 06:33
 
В миреХиросима (префектура)ЯпонияИндияВладимир ЗеленскийМеждународное энергетическое агентствоООНОЭСР
 
 
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