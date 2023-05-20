https://ria.ru/20230520/khirosima-1873077503.html

Переживший бомбардировку Хиросимы не согласен с приездом Зеленского

Переживший бомбардировку Хиросимы не согласен с приездом Зеленского - РИА Новости, 20.05.2023

Переживший бомбардировку Хиросимы не согласен с приездом Зеленского

Переживший бомбардировку Хиросимы в августе 1945 года Кунихико Сакума, возглавляющий Хиросимскую ассоциацию организаций людей, пострадавших при атомной... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T09:03

2023-05-20T09:03

2023-05-20T09:03

в мире

хиросима (префектура)

япония

индия

владимир зеленский

международное энергетическое агентство

оон

оэср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575318289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba5e1b2fb752f7b0ebc7062152099a09.jpg

ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Переживший бомбардировку Хиросимы в августе 1945 года Кунихико Сакума, возглавляющий Хиросимскую ассоциацию организаций людей, пострадавших при атомной бомбардировке, заявил на пресс-конференции, что он не может согласиться с приездом Владимира Зеленского в нынешних политических условиях. "В будущем он мог бы приехать, посмотреть Хиросиму, узнать про бомбардировку. В нынешних политических условиях в приезде в Хиросиму очень силен мотив политического торга, и в этих условиях с приездом в Хиросиму, я не знаю, как вы, но я не могу согласиться", - сказал Сакума. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. Правительство Японии официально объявило о том, что Зеленский приедет в Хиросиму в субботу, чтобы в воскресенье лично принять участие в сессии по Украине.

https://ria.ru/20230520/khirosima-1873074131.html

https://ria.ru/20230519/g7-1872801303.html

хиросима (префектура)

япония

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), япония, индия, владимир зеленский, международное энергетическое агентство, оон, оэср