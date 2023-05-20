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Стало известно, какое послание Байден оставил в музее Хиросимы - РИА Новости, 20.05.2023
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07:14 20.05.2023 (обновлено: 09:41 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/khirosima-1873070544.html
Стало известно, какое послание Байден оставил в музее Хиросимы
Стало известно, какое послание Байден оставил в музее Хиросимы - РИА Новости, 20.05.2023
Стало известно, какое послание Байден оставил в музее Хиросимы
Президент США Джо Байден пообещал содействовать избавлению мира от ядерного оружия, такое послание он оставил в памятной книге музея в Хиросиме, об этом, как... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T07:14
2023-05-20T09:41
в мире
сша
япония
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
джо байден
джейк салливан
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал содействовать избавлению мира от ядерного оружия, такое послание он оставил в памятной книге музея в Хиросиме, об этом, как передает Kyodo, сообщило правительство Японии."Давайте вместе продолжать двигаться к тому дню, когда мы сможем навсегда избавить мир от ядерного оружия", — заявил президент США после посещения Мемориального парка мира и музея в Хиросиме в пятницу.Байден выразил надежду, что история музея будет напоминать всем о совместных обязательствах по построению мирного будущего.Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не собирается извиняться за бомбардировку японского города Хиросима.Шестого августа 1945 года американская авиация подвергла атомной бомбардировке город Хиросима, а еще через три дня — Нагасаки. В результате погибли или пропали без вести более 210 тысяч человек, около двухсот тысяч подверглись радиоактивному облучению. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.
https://ria.ru/20230520/bayden-1873066609.html
https://ria.ru/20230519/ssha-1872993725.html
сша
япония
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
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в мире, сша, япония, хиросима (префектура), нагасаки (город), джо байден, джейк салливан
В мире, США, Япония, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Джо Байден, Джейк Салливан
Стало известно, какое послание Байден оставил в музее Хиросимы

Kyodo: Байден в послании для музея Хиросимы пообещал стремиться к миру без ядерного оружия

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония
Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал содействовать избавлению мира от ядерного оружия, такое послание он оставил в памятной книге музея в Хиросиме, об этом, как передает Kyodo, сообщило правительство Японии.
"Давайте вместе продолжать двигаться к тому дню, когда мы сможем навсегда избавить мир от ядерного оружия", — заявил президент США после посещения Мемориального парка мира и музея в Хиросиме в пятницу.
Прилет президента США Джо Байдена в Японию на саммит G7
СМИ: видео "борьбы" Байдена с зонтом стало вирусным в Сети
04:33
Байден выразил надежду, что история музея будет напоминать всем о совместных обязательствах по построению мирного будущего.
Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не собирается извиняться за бомбардировку японского города Хиросима.
Шестого августа 1945 года американская авиация подвергла атомной бомбардировке город Хиросима, а еще через три дня — Нагасаки. В результате погибли или пропали без вести более 210 тысяч человек, около двухсот тысяч подверглись радиоактивному облучению. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
"Балансирует на грани". В США забили тревогу из-за главной проблемы Байдена
Вчера, 17:43
 
В миреСШАЯпонияХиросима (префектура)Нагасаки (город)Джо БайденДжейк Салливан
 
 
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