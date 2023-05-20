https://ria.ru/20230520/khirosima-1873070544.html

Стало известно, какое послание Байден оставил в музее Хиросимы

Стало известно, какое послание Байден оставил в музее Хиросимы - РИА Новости, 20.05.2023

Стало известно, какое послание Байден оставил в музее Хиросимы

Президент США Джо Байден пообещал содействовать избавлению мира от ядерного оружия, такое послание он оставил в памятной книге музея в Хиросиме, об этом, как... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T07:14

2023-05-20T07:14

2023-05-20T09:41

в мире

сша

япония

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

джо байден

джейк салливан

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал содействовать избавлению мира от ядерного оружия, такое послание он оставил в памятной книге музея в Хиросиме, об этом, как передает Kyodo, сообщило правительство Японии."Давайте вместе продолжать двигаться к тому дню, когда мы сможем навсегда избавить мир от ядерного оружия", — заявил президент США после посещения Мемориального парка мира и музея в Хиросиме в пятницу.Байден выразил надежду, что история музея будет напоминать всем о совместных обязательствах по построению мирного будущего.Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не собирается извиняться за бомбардировку японского города Хиросима.Шестого августа 1945 года американская авиация подвергла атомной бомбардировке город Хиросима, а еще через три дня — Нагасаки. В результате погибли или пропали без вести более 210 тысяч человек, около двухсот тысяч подверглись радиоактивному облучению. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

https://ria.ru/20230520/bayden-1873066609.html

https://ria.ru/20230519/ssha-1872993725.html

сша

япония

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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в мире, сша, япония, хиросима (префектура), нагасаки (город), джо байден, джейк салливан