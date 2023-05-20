Как у Гитлера: Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе на фронте
Подполковник ВС США Дэвис предупредил Зеленского о катастрофе на фронте как у Гитлера
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ждет такая же катастрофа на фронте, с какой столкнулся нацистский диктатор Адольф Гитлер после наступления в Арденнах в декабре 1944 — январе 1945 годов, пишет в статье для 19Fortyfive подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«
"Немцы предприняли внезапное крупномасштабное контрнаступление, чтобы отбросить их. После первоначального успеха гитлеровские войска были измотаны огромными силами союзников и неустанной способностью их промышленности вести войну. Украина, возможно, находится на пороге наступления при аналогичных обстоятельствах и почти с той же целью", — полагает подполковник.
Как считает Дэвис, по многим из тех же причин, по которым немецкая инициатива провалилась, ВСУ ждет катастрофа при попытке нанести удар весной или летом.
Российские силы потратили месяцы на строительство сложных многоуровневых оборонительных сооружений, которые простираются по всей 1000-километровой линии фронта, напомнил он. С военной точки зрения украинская армия недостаточно велика, недостаточно вооружена и обучена, чтобы проводить операции по захвату территорий, отметил обозреватель.