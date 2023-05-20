https://ria.ru/20230520/katastrofa-1873122825.html

Как у Гитлера: Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе на фронте

Как у Гитлера: Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе на фронте - РИА Новости, 20.05.2023

Как у Гитлера: Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе на фронте

Президента Украины Владимира Зеленского ждет такая же катастрофа на фронте, с какой столкнулся нацистский диктатор Адольф Гитлер после наступления в Арденнах в... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T15:40

2023-05-20T15:40

2023-05-20T15:40

политика

украина

сша

адольф гитлер

франция

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ждет такая же катастрофа на фронте, с какой столкнулся нацистский диктатор Адольф Гитлер после наступления в Арденнах в декабре 1944 — январе 1945 годов, пишет в статье для 19Fortyfive подполковник армии США Дэниел Дэвис.Офицер напомнил, что к концу 1944 года союзники по антигитлеровской коалиции закрепились во Франции и Бельгии и развивали наступление, начатое в Нормандии в июне того же года.Как считает Дэвис, по многим из тех же причин, по которым немецкая инициатива провалилась, ВСУ ждет катастрофа при попытке нанести удар весной или летом.Российские силы потратили месяцы на строительство сложных многоуровневых оборонительных сооружений, которые простираются по всей 1000-километровой линии фронта, напомнил он. С военной точки зрения украинская армия недостаточно велика, недостаточно вооружена и обучена, чтобы проводить операции по захвату территорий, отметил обозреватель.

https://ria.ru/20230519/ukraina-1873044546.html

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политика, украина, сша, адольф гитлер, франция, владимир зеленский, вооруженные силы украины