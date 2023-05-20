Зеленский не ожидает скорой поставки истребителей Киеву
Зеленский не ожидает, что поставка истребителей Киеву произойдет в ближайшем время
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не ожидает, что поставка истребителей Киеву произойдет в ближайшем время.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заверил, что на Западе практически приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, вопрос только в логистике.
"Я очень счастлив", - прокомментировал Зеленский немецкому телеканалу ZDF решение по истребителям.
При этом он отметил, что не ожидает поставок в ближайшем время. "Я не думаю, что все эти оборонные средства будут у нас завтра. Мы должны подготовиться, но в любом случае, это отличный результат. Спасибо всем странам, нашим партнерам", - сказал Зеленский в интервью телеканалу.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".