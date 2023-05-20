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Зеленский не ожидает скорой поставки истребителей Киеву - РИА Новости, 20.05.2023
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16:59 20.05.2023 (обновлено: 17:03 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1873133824.html
Зеленский не ожидает скорой поставки истребителей Киеву
Зеленский не ожидает скорой поставки истребителей Киеву - РИА Новости, 20.05.2023
Зеленский не ожидает скорой поставки истребителей Киеву
Владимир Зеленский не ожидает, что поставка истребителей Киеву произойдет в ближайшем время. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:59
2023-05-20T17:03
украина
россия
киев
владимир зеленский
сергей лавров
михаил подоляк
нато
f-16
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не ожидает, что поставка истребителей Киеву произойдет в ближайшем время. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заверил, что на Западе практически приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, вопрос только в логистике. "Я очень счастлив", - прокомментировал Зеленский немецкому телеканалу ZDF решение по истребителям. При этом он отметил, что не ожидает поставок в ближайшем время. "Я не думаю, что все эти оборонные средства будут у нас завтра. Мы должны подготовиться, но в любом случае, это отличный результат. Спасибо всем странам, нашим партнерам", - сказал Зеленский в интервью телеканалу. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230520/f-16-1873066753.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, михаил подоляк, нато, f-16
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Михаил Подоляк, НАТО, F-16
Зеленский не ожидает скорой поставки истребителей Киеву

Зеленский не ожидает, что поставка истребителей Киеву произойдет в ближайшем время

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не ожидает, что поставка истребителей Киеву произойдет в ближайшем время.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заверил, что на Западе практически приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, вопрос только в логистике.
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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"Я очень счастлив", - прокомментировал Зеленский немецкому телеканалу ZDF решение по истребителям.
При этом он отметил, что не ожидает поставок в ближайшем время. "Я не думаю, что все эти оборонные средства будут у нас завтра. Мы должны подготовиться, но в любом случае, это отличный результат. Спасибо всем странам, нашим партнерам", - сказал Зеленский в интервью телеканалу.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМихаил ПодолякНАТОF-16
 
 
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