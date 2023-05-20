https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1873133824.html

Зеленский не ожидает скорой поставки истребителей Киеву

Зеленский не ожидает скорой поставки истребителей Киеву - РИА Новости, 20.05.2023

Зеленский не ожидает скорой поставки истребителей Киеву

Владимир Зеленский не ожидает, что поставка истребителей Киеву произойдет в ближайшем время. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:59

2023-05-20T16:59

2023-05-20T17:03

украина

россия

киев

владимир зеленский

сергей лавров

михаил подоляк

нато

f-16

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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не ожидает, что поставка истребителей Киеву произойдет в ближайшем время. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заверил, что на Западе практически приняли решение о поставках Киеву истребителей F-16, вопрос только в логистике. "Я очень счастлив", - прокомментировал Зеленский немецкому телеканалу ZDF решение по истребителям. При этом он отметил, что не ожидает поставок в ближайшем время. "Я не думаю, что все эти оборонные средства будут у нас завтра. Мы должны подготовиться, но в любом случае, это отличный результат. Спасибо всем странам, нашим партнерам", - сказал Зеленский в интервью телеканалу. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230520/f-16-1873066753.html

https://ria.ru/20230517/uboy-1872283173.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, михаил подоляк, нато, f-16