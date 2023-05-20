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"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 20.05.2023 (обновлено: 08:57 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной
"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной - РИА Новости, 20.05.2023
"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной
Министерство обороны США сообщило, что не возражает против поставок истребителей F-16 Украине другими странами. Правда, как уточняет источник издания Politico в РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T08:00
2023-05-20T08:57
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
вашингтон (штат)
украина
александр михайлов (генерал-майор)
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Министерство обороны США сообщило, что не возражает против поставок истребителей F-16 Украине другими странами. Правда, как уточняет источник издания Politico в Пентагоне, окончательное решение пока не принято. О планах союзников Киева — в материале РИА Новости.Четыре эскадрильиОтправка самолетов вполне укладывается в стратегию НАТО: постепенно повышать ставки в конфликте. Для Вашингтона и Брюсселя это логичный шаг после передачи британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.В последнее время на Западе заметно участились разговоры на эту тему. Если судить по публикациям в СМИ, решение уже принято.На днях Великобритания и Нидерланды договорились о создании международной коалиции, цель которой — обеспечить ВСУ американскими истребителями F-16. Киеву пообещали любую помощь. Польша вызвалась обучать летчиков. Но самолеты отдать не захотела.Так же поступили и некоторые другие европейские страны, в частности Бельгия. Тем временем аппетиты украинских властей продолжают расти."В общей сложности нужно от 40 до 50 истребителей F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба, — заявил советник министра обороны страны Юрий Сак. — Сейчас нам нечем остановить российские самолеты. Президент Зеленский хочет, чтобы тема F-16 стала одной из главных на встрече лидеров НАТО в июле в Вильнюсе".В Киеве сожалеют, что европейские союзники молчат. Причем не только об американских истребителях, но и о своих. Например, Швеция, чьими JAS-39 Gripen ВСУ публично интересовались еще до обострения конфликта. Впрочем, наверняка и этот вопрос решат.Антиреклама для ВПКВСУ неспроста хотят именно F-16. Универсальный и недорогой — это самый массовый истребитель четвертого поколения. С 1978-го построили более 4600 единиц разных модификаций. Они стоят на вооружении 25 стран и могут использовать практически весь спектр средств поражения тактической авиации стран НАТО.Больше всего "шестнадцатых" — 550 машин — у самих Соединенных Штатов. У Турции — 250, Израиля — 230, Египта — 209, Южной Кореи — 150, Тайваня — 140. У европейских союзников машин не так много, они предпочитают собственные модели. Поэтому у Киева все надежды на США."Самолет хороший, вполне еще современный, — отмечает в беседе с радио Sputnik глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. — И его модернизируют до сих пор. Но если эта техника попадет в воздушное пространство Украины, то судьба будет такой же, как у переданных ранее советских образцов — линейки "Сушек" и "МиГов". Попросту уничтожат. Судя по сводкам Минобороны, мы ежедневно минимум один-два самолета сбиваем".На решимость союзников, возможно, повлияет и недавний инцидент в Киеве: российские ВКС поразили ЗРК Patriot. Это признали даже в Вашингтоне.А F-16 еще не встречался с современной системой ПВО. Американцы боятся, что начинка сбитого истребителя попадет "не в те руки".Пропетлять не удалось"В зоне спецоперации работают комплексы семейства С-300В, те же С-300В4 очень хорошо себя показывают на театре военных действий. И системы средней дальности типа "Бук-М2", "Бук-М3", — продолжает Михайлов. — Периодически сбивают военные самолеты и С-400".Например, говорит эксперт, С-300В4 поставила рекорд мировой ПВО, когда догнала истребитель ВСУ на расстоянии более 200 километров. Радары российских комплексов, по его словам, прекрасно видят и F-16."И когда "шестнадцатые" дружно попадают на украинскую землю и об этом заговорят на оружейных рынках, то уже завтра посыплется имидж американского ВПК", — заключает аналитик.Поставки истребителей обсудят на саммите НАТО 11-12 июля. Вполне возможно, что ограничатся лишь обещаниями. Однако встреча американских самолетов с российскими в небе над Украиной все вероятнее.
https://radiosputnik.ria.ru/20230519/f-16-1872825198.html
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Андрей Коц
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безопасность, киев, вашингтон (штат), украина, александр михайлов (генерал-майор), вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии, с-300в4, jas-39 gripen
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Вашингтон (штат), Украина, Александр Михайлов (генерал-майор), Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-космические силы России, С-300В4, JAS-39 Gripen

"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookГруппа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Министерство обороны США сообщило, что не возражает против поставок истребителей F-16 Украине другими странами. Правда, как уточняет источник издания Politico в Пентагоне, окончательное решение пока не принято. О планах союзников Киева — в материале РИА Новости.

Четыре эскадрильи

Отправка самолетов вполне укладывается в стратегию НАТО: постепенно повышать ставки в конфликте. Для Вашингтона и Брюсселя это логичный шаг после передачи британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.
© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow / Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow / Scalp
В последнее время на Западе заметно участились разговоры на эту тему. Если судить по публикациям в СМИ, решение уже принято.
На днях Великобритания и Нидерланды договорились о создании международной коалиции, цель которой — обеспечить ВСУ американскими истребителями F-16. Киеву пообещали любую помощь. Польша вызвалась обучать летчиков. Но самолеты отдать не захотела.
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
CNN: США могут разрешить союзникам экспорт F-16 на Украину
Вчера, 10:15
Так же поступили и некоторые другие европейские страны, в частности Бельгия. Тем временем аппетиты украинских властей продолжают расти.
"В общей сложности нужно от 40 до 50 истребителей F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба, — заявил советник министра обороны страны Юрий Сак. — Сейчас нам нечем остановить российские самолеты. Президент Зеленский хочет, чтобы тема F-16 стала одной из главных на встрече лидеров НАТО в июле в Вильнюсе".
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В США раскрыли, почему Украину не торопятся принять в НАТО
18 мая, 18:45
В Киеве сожалеют, что европейские союзники молчат. Причем не только об американских истребителях, но и о своих. Например, Швеция, чьими JAS-39 Gripen ВСУ публично интересовались еще до обострения конфликта. Впрочем, наверняка и этот вопрос решат.

Антиреклама для ВПК

ВСУ неспроста хотят именно F-16. Универсальный и недорогой — это самый массовый истребитель четвертого поколения. С 1978-го построили более 4600 единиц разных модификаций. Они стоят на вооружении 25 стран и могут использовать практически весь спектр средств поражения тактической авиации стран НАТО.
© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Больше всего "шестнадцатых" — 550 машин — у самих Соединенных Штатов. У Турции — 250, Израиля — 230, Египта — 209, Южной Кореи — 150, Тайваня — 140. У европейских союзников машин не так много, они предпочитают собственные модели. Поэтому у Киева все надежды на США.
"Самолет хороший, вполне еще современный, — отмечает в беседе с радио Sputnik глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. — И его модернизируют до сих пор. Но если эта техника попадет в воздушное пространство Украины, то судьба будет такой же, как у переданных ранее советских образцов — линейки "Сушек" и "МиГов". Попросту уничтожат. Судя по сводкам Минобороны, мы ежедневно минимум один-два самолета сбиваем".
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили
Вчера, 13:39
На решимость союзников, возможно, повлияет и недавний инцидент в Киеве: российские ВКС поразили ЗРК Patriot. Это признали даже в Вашингтоне.
А F-16 еще не встречался с современной системой ПВО. Американцы боятся, что начинка сбитого истребителя попадет "не в те руки".

Пропетлять не удалось

"В зоне спецоперации работают комплексы семейства С-300В, те же С-300В4 очень хорошо себя показывают на театре военных действий. И системы средней дальности типа "Бук-М2", "Бук-М3", — продолжает Михайлов. — Периодически сбивают военные самолеты и С-400".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС России
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 ПВО ЮВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС России
Например, говорит эксперт, С-300В4 поставила рекорд мировой ПВО, когда догнала истребитель ВСУ на расстоянии более 200 километров. Радары российских комплексов, по его словам, прекрасно видят и F-16.
"И когда "шестнадцатые" дружно попадают на украинскую землю и об этом заговорят на оружейных рынках, то уже завтра посыплется имидж американского ВПК", — заключает аналитик.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Пентагон заказал 120-миллиметровые боеприпасы на полмиллиарда долларов
Вчера, 01:58
Поставки истребителей обсудят на саммите НАТО 11-12 июля. Вполне возможно, что ограничатся лишь обещаниями. Однако встреча американских самолетов с российскими в небе над Украиной все вероятнее.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевВашингтон (штат)УкраинаАлександр Михайлов (генерал-майор)Вооруженные силы УкраиныНАТОВоздушно-космические силы РоссииС-300В4JAS-39 Gripen
 
 
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