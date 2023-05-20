https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной

"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной - РИА Новости, 20.05.2023

"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной

Министерство обороны США сообщило, что не возражает против поставок истребителей F-16 Украине другими странами. Правда, как уточняет источник издания Politico в РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T08:00

2023-05-20T08:00

2023-05-20T08:57

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

вашингтон (штат)

украина

александр михайлов (генерал-майор)

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Министерство обороны США сообщило, что не возражает против поставок истребителей F-16 Украине другими странами. Правда, как уточняет источник издания Politico в Пентагоне, окончательное решение пока не принято. О планах союзников Киева — в материале РИА Новости.Четыре эскадрильиОтправка самолетов вполне укладывается в стратегию НАТО: постепенно повышать ставки в конфликте. Для Вашингтона и Брюсселя это логичный шаг после передачи британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.В последнее время на Западе заметно участились разговоры на эту тему. Если судить по публикациям в СМИ, решение уже принято.На днях Великобритания и Нидерланды договорились о создании международной коалиции, цель которой — обеспечить ВСУ американскими истребителями F-16. Киеву пообещали любую помощь. Польша вызвалась обучать летчиков. Но самолеты отдать не захотела.Так же поступили и некоторые другие европейские страны, в частности Бельгия. Тем временем аппетиты украинских властей продолжают расти."В общей сложности нужно от 40 до 50 истребителей F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба, — заявил советник министра обороны страны Юрий Сак. — Сейчас нам нечем остановить российские самолеты. Президент Зеленский хочет, чтобы тема F-16 стала одной из главных на встрече лидеров НАТО в июле в Вильнюсе".В Киеве сожалеют, что европейские союзники молчат. Причем не только об американских истребителях, но и о своих. Например, Швеция, чьими JAS-39 Gripen ВСУ публично интересовались еще до обострения конфликта. Впрочем, наверняка и этот вопрос решат.Антиреклама для ВПКВСУ неспроста хотят именно F-16. Универсальный и недорогой — это самый массовый истребитель четвертого поколения. С 1978-го построили более 4600 единиц разных модификаций. Они стоят на вооружении 25 стран и могут использовать практически весь спектр средств поражения тактической авиации стран НАТО.Больше всего "шестнадцатых" — 550 машин — у самих Соединенных Штатов. У Турции — 250, Израиля — 230, Египта — 209, Южной Кореи — 150, Тайваня — 140. У европейских союзников машин не так много, они предпочитают собственные модели. Поэтому у Киева все надежды на США."Самолет хороший, вполне еще современный, — отмечает в беседе с радио Sputnik глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. — И его модернизируют до сих пор. Но если эта техника попадет в воздушное пространство Украины, то судьба будет такой же, как у переданных ранее советских образцов — линейки "Сушек" и "МиГов". Попросту уничтожат. Судя по сводкам Минобороны, мы ежедневно минимум один-два самолета сбиваем".На решимость союзников, возможно, повлияет и недавний инцидент в Киеве: российские ВКС поразили ЗРК Patriot. Это признали даже в Вашингтоне.А F-16 еще не встречался с современной системой ПВО. Американцы боятся, что начинка сбитого истребителя попадет "не в те руки".Пропетлять не удалось"В зоне спецоперации работают комплексы семейства С-300В, те же С-300В4 очень хорошо себя показывают на театре военных действий. И системы средней дальности типа "Бук-М2", "Бук-М3", — продолжает Михайлов. — Периодически сбивают военные самолеты и С-400".Например, говорит эксперт, С-300В4 поставила рекорд мировой ПВО, когда догнала истребитель ВСУ на расстоянии более 200 километров. Радары российских комплексов, по его словам, прекрасно видят и F-16."И когда "шестнадцатые" дружно попадают на украинскую землю и об этом заговорят на оружейных рынках, то уже завтра посыплется имидж американского ВПК", — заключает аналитик.Поставки истребителей обсудят на саммите НАТО 11-12 июля. Вполне возможно, что ограничатся лишь обещаниями. Однако встреча американских самолетов с российскими в небе над Украиной все вероятнее.

https://radiosputnik.ria.ru/20230519/f-16-1872825198.html

https://ria.ru/20230518/nato-1872735105.html

https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872911527.html

https://ria.ru/20230519/snaryady-1872789696.html

киев

вашингтон (штат)

украина

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