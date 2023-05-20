Рейтинг@Mail.ru
Страны "Большой семерки" призвали Иран перестать поддерживать Россию - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 20.05.2023 (обновлено: 12:42 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/iran-1873096669.html
Страны "Большой семерки" призвали Иран перестать поддерживать Россию
Страны "Большой семерки" призвали Иран перестать поддерживать Россию - РИА Новости, 20.05.2023
Страны "Большой семерки" призвали Иран перестать поддерживать Россию
Лидеры стран G7 призвали Иран перестать поддерживать Россию в конфликте с Украиной, говорится в коммюнике по итогам саммита. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:18
2023-05-20T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
иран
россия
украина
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866663311_430:69:2887:1451_1920x0_80_0_0_ecc0ee148d5819a872d230946ed61df7.jpg
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 призвали Иран перестать поддерживать Россию в конфликте с Украиной, говорится в коммюнике по итогам саммита. По их заявлению, "Иран должен прекратить поддерживать" РФ в ситуации с Украиной. "В частности, мы призываем Иран прекратить передачу вооруженных беспилотных летательных аппаратов...", - говорится в заявлении. Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Страны G7 выразили серьезную озабоченность продолжающейся "дестабилизирующей деятельностью Ирана", включая якобы передачу ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связанных с ними технологий государственным и негосударственным субъектам и прокси-группам, в нарушение резолюций СБ ООН. Лидеры также призвали Иран, который якобы вмешивается в законное осуществление судоходных прав, обеспечить безопасность торгово-морских путей. Ранее в Тегеране заявили, что США безосновательно конфискуют партии иранской нефти, и при этом они обвиняют Иран, когда тот задерживает суда за совершенные ими нарушения. В Тегеране добавили, что Иран – страна, действующая наиболее эффективно в сфере обеспечения безопасности судоходства в региональных и международных водах. Лидеры G7 в то же время приветствовали инициативы по улучшению двусторонних отношений и деэскалации напряженности в регионе, включая недавнее соглашение Ирана и Саудовской Аравии о восстановлении связей.
https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html
https://ria.ru/20230520/g7-1873087213.html
иран
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866663311_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_675484a5b576104c8482a9c0ed213f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, украина, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иран, Россия, Украина, G7
Страны "Большой семерки" призвали Иран перестать поддерживать Россию

Страны "Большой семерки" призвали Иран перестать поддерживать Россию в ситуации с Украиной

© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 призвали Иран перестать поддерживать Россию в конфликте с Украиной, говорится в коммюнике по итогам саммита.
По их заявлению, "Иран должен прекратить поддерживать" РФ в ситуации с Украиной. "В частности, мы призываем Иран прекратить передачу вооруженных беспилотных летательных аппаратов...", - говорится в заявлении.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Страны G7 выразили серьезную озабоченность продолжающейся "дестабилизирующей деятельностью Ирана", включая якобы передачу ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связанных с ними технологий государственным и негосударственным субъектам и прокси-группам, в нарушение резолюций СБ ООН. Лидеры также призвали Иран, который якобы вмешивается в законное осуществление судоходных прав, обеспечить безопасность торгово-морских путей.
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Большая семерка" вляпалась в историю
Вчера, 08:00
Ранее в Тегеране заявили, что США безосновательно конфискуют партии иранской нефти, и при этом они обвиняют Иран, когда тот задерживает суда за совершенные ими нарушения. В Тегеране добавили, что Иран – страна, действующая наиболее эффективно в сфере обеспечения безопасности судоходства в региональных и международных водах.
Лидеры G7 в то же время приветствовали инициативы по улучшению двусторонних отношений и деэскалации напряженности в регионе, включая недавнее соглашение Ирана и Саудовской Аравии о восстановлении связей.
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Страны G7 призвали Китай повлиять на действия России в ситуации с Украиной
Вчера, 10:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИранРоссияУкраинаG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала