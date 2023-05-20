Страны "Большой семерки" призвали Иран перестать поддерживать Россию
Страны "Большой семерки" призвали Иран перестать поддерживать Россию в ситуации с Украиной
© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 призвали Иран перестать поддерживать Россию в конфликте с Украиной, говорится в коммюнике по итогам саммита.
По их заявлению, "Иран должен прекратить поддерживать" РФ в ситуации с Украиной. "В частности, мы призываем Иран прекратить передачу вооруженных беспилотных летательных аппаратов...", - говорится в заявлении.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Страны G7 выразили серьезную озабоченность продолжающейся "дестабилизирующей деятельностью Ирана", включая якобы передачу ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связанных с ними технологий государственным и негосударственным субъектам и прокси-группам, в нарушение резолюций СБ ООН. Лидеры также призвали Иран, который якобы вмешивается в законное осуществление судоходных прав, обеспечить безопасность торгово-морских путей.
Ранее в Тегеране заявили, что США безосновательно конфискуют партии иранской нефти, и при этом они обвиняют Иран, когда тот задерживает суда за совершенные ими нарушения. В Тегеране добавили, что Иран – страна, действующая наиболее эффективно в сфере обеспечения безопасности судоходства в региональных и международных водах.
Лидеры G7 в то же время приветствовали инициативы по улучшению двусторонних отношений и деэскалации напряженности в регионе, включая недавнее соглашение Ирана и Саудовской Аравии о восстановлении связей.