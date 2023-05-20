https://ria.ru/20230520/iran-1873096669.html

Страны "Большой семерки" призвали Иран перестать поддерживать Россию

Страны "Большой семерки" призвали Иран перестать поддерживать Россию - РИА Новости, 20.05.2023

Страны "Большой семерки" призвали Иран перестать поддерживать Россию

Лидеры стран G7 призвали Иран перестать поддерживать Россию в конфликте с Украиной, говорится в коммюнике по итогам саммита. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:18

2023-05-20T12:18

2023-05-20T12:42

специальная военная операция на украине

в мире

иран

россия

украина

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 призвали Иран перестать поддерживать Россию в конфликте с Украиной, говорится в коммюнике по итогам саммита. По их заявлению, "Иран должен прекратить поддерживать" РФ в ситуации с Украиной. "В частности, мы призываем Иран прекратить передачу вооруженных беспилотных летательных аппаратов...", - говорится в заявлении. Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Страны G7 выразили серьезную озабоченность продолжающейся "дестабилизирующей деятельностью Ирана", включая якобы передачу ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связанных с ними технологий государственным и негосударственным субъектам и прокси-группам, в нарушение резолюций СБ ООН. Лидеры также призвали Иран, который якобы вмешивается в законное осуществление судоходных прав, обеспечить безопасность торгово-морских путей. Ранее в Тегеране заявили, что США безосновательно конфискуют партии иранской нефти, и при этом они обвиняют Иран, когда тот задерживает суда за совершенные ими нарушения. В Тегеране добавили, что Иран – страна, действующая наиболее эффективно в сфере обеспечения безопасности судоходства в региональных и международных водах. Лидеры G7 в то же время приветствовали инициативы по улучшению двусторонних отношений и деэскалации напряженности в регионе, включая недавнее соглашение Ирана и Саудовской Аравии о восстановлении связей.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

https://ria.ru/20230520/g7-1873087213.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран, россия, украина, g7