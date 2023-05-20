https://ria.ru/20230520/gruziya-1873081655.html

Россияне начали скупать авиабилеты в Грузию

Россияне начали скупать авиабилеты в Грузию - РИА Новости, 20.05.2023

Россияне начали скупать авиабилеты в Грузию

Грузия, с которой с середины мая восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным после Турции зарубежным туристическим направлением для полетов в... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T09:42

2023-05-20T09:42

2023-05-20T09:42

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Грузия, с которой с середины мая восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным после Турции зарубежным туристическим направлением для полетов в июне из России, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс" на основе внутренних данных. В "Авиасейлс" проанализировали бронирования авиабилетов россиян в июне. "Грузия, с которой восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным зарубежным туристическим направлением из России после Турции. Прямой перелёт Москва-Тбилиси в июне стоит от 21,6 тысячи рублей в одну сторону", - сообщили в сервисе. Там отметили, что в Турцию прямой перелёт стоит от 10,4 тысячи рублей. "В Таиланд, который стал третьим популярным направлением, улететь в июне можно от 24,8 тысячи рублей с пересадкой. А в Израиль - от 16 тысяч рублей. Китай также вошел в пятёрку бронируемых туристических направлений. Улететь туда в следующем месяце напрямую стоит от 21,6 тысячи рублей", - добавили в компании. Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии.

https://ria.ru/20230519/gruziya-1872891588.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, грузия, россия