https://ria.ru/20230520/gruziya-1873081655.html
Россияне начали скупать авиабилеты в Грузию
Россияне начали скупать авиабилеты в Грузию - РИА Новости, 20.05.2023
Россияне начали скупать авиабилеты в Грузию
Грузия, с которой с середины мая восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным после Турции зарубежным туристическим направлением для полетов в... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:42
2023-05-20T09:42
2023-05-20T09:42
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Грузия, с которой с середины мая восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным после Турции зарубежным туристическим направлением для полетов в июне из России, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс" на основе внутренних данных. В "Авиасейлс" проанализировали бронирования авиабилетов россиян в июне. "Грузия, с которой восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным зарубежным туристическим направлением из России после Турции. Прямой перелёт Москва-Тбилиси в июне стоит от 21,6 тысячи рублей в одну сторону", - сообщили в сервисе. Там отметили, что в Турцию прямой перелёт стоит от 10,4 тысячи рублей. "В Таиланд, который стал третьим популярным направлением, улететь в июне можно от 24,8 тысячи рублей с пересадкой. А в Израиль - от 16 тысяч рублей. Китай также вошел в пятёрку бронируемых туристических направлений. Улететь туда в следующем месяце напрямую стоит от 21,6 тысячи рублей", - добавили в компании. Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии.
https://ria.ru/20230519/gruziya-1872891588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, грузия, россия
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Россия
Россияне начали скупать авиабилеты в Грузию
"Авиасейлс": Грузия по бронированию билетов на июнь уступает у россиян лишь Турции
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Грузия, с которой с середины мая восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным после Турции зарубежным туристическим направлением для полетов в июне из России, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс" на основе внутренних данных.
В "Авиасейлс" проанализировали бронирования авиабилетов россиян в июне. "Грузия, с которой восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным зарубежным туристическим направлением из России после Турции. Прямой перелёт Москва-Тбилиси в июне стоит от 21,6 тысячи рублей в одну сторону", - сообщили в сервисе.
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Там отметили, что в Турцию прямой перелёт стоит от 10,4 тысячи рублей. "В Таиланд, который стал третьим популярным направлением, улететь в июне можно от 24,8 тысячи рублей с пересадкой. А в Израиль - от 16 тысяч рублей. Китай также вошел в пятёрку бронируемых туристических направлений. Улететь туда в следующем месяце напрямую стоит от 21,6 тысячи рублей", - добавили в компании.
Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии.
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