https://ria.ru/20230520/greenpeace-1873049928.html
На выход: Greenpeace проиграл тайную войну против России
На выход: Greenpeace проиграл тайную войну против России - РИА Новости, 20.05.2023
На выход: Greenpeace проиграл тайную войну против России
Вчера российская природа потеряла своего единственного, искреннего и бескорыстного защитника. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T08:00
2023-05-20T08:00
2023-05-20T08:07
аналитика
россия
сша
австралия
greenpeace
центральное разведывательное управление (цру)
генеральная прокуратура рф
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Вчера российская природа потеряла своего единственного, искреннего и бескорыстного защитника. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России Greenpeace — и теперь, по мнению прогрессивной общественности с видом на жительство Грузии и Израиля, в тучных березовых дубравах вместо соловьев зазвучат топоры, на бескрайних ландышевых полях начнут вздыматься коксохимические заводы, а хрустальные воды озера Байкал покроет слой нефти толщиной в километр.Возможно, не все понимают, отчего это жестокосердная Генпрокуратура взъелась на лучезарных любителей тюленчиков, китят и зеленого горошка. По заявлению правоохранителей, Greenpeace "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", а ее на бумаге природоохранная деятельность "фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ".Если присмотреться к данной публике внимательно, то в долголетних активностях Greеnpeace в нашей стране прослеживается определенная логика, ключевое слово в которой — антироссийская.По факту выясняется, что под прикрытием заботы о былинках и травинках активисты Greenpeace в России препятствовали реализации важнейших и выгодных для страны инфраструктурных и энергетических проектов, формируя и направляя негативное общественное мнение и поощряя протесты, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки: вспомним Шиес, московские парки и Битцевский лес.По утверждению лидеров Greenpeace, его пахнущий озоновой дырой бюджет наполняется копеечками сердобольных старушек. Но если чуть колупнуть пальцем, выясняется, что 70% финансирования российского отделения организации течет из-за рубежа, причем деньги идут через дружественные фонды, которые, в свою очередь, наполняют такие интересные и непростые организации, как Turner Foundation, Rockefeller Brothers Fund, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, V. Kann Rasmussen Foundation и David & Lucile Packard Foundation.Всякое может быть, но вероятность того, что фонд Рокфеллеров управляется сердобольными старушками, очень мала.А если посмотреть на деятельность Greenpeace еще пристальнее, то внезапно выясняется его прочная связка с "глубинным правительством" и спецслужбами США. Например, один из главных спонсоров Greenpeace, фонд МакАртуров, по совершенному совпадению возглавляет бывший начальник бюро разведки и исследований Госдепа США. По свидетельствам людей, связанных с Greenpeace в период становления организации, деятельность активистов в Арктике финансировало ЦРУ, которое ставило им задачу по сбору разведданных о местонахождении советских судов. В 2012 году в Австралии разыгрался нешуточный скандал, когда местное отделение Greenpeace попалось на финансировании через ЦРУ с целью подрыва австралийского угледобывающего сектора в пользу компаний из США.Так что совершенно неудивительно, что после начала СВО Greenpeace вдруг начал пытаться массово блокировать в международных портах суда с российскими нефтью и газом, не обращая внимания на все остальные, и развернул крикливую кампанию, направленную на дальнейшую экономическую изоляцию нашего государства и ужесточение санкций. По хвастливому заявлению руководителей Greenpeace, с начала СВО они "отследили 299 танкеров с российской нефтью".Что должно делать государство с теми, кто ведет против него разведку в интересах враждебных держав и фактически участвует в войне против него?Сценарии рисуются достаточно жесткие, но кровожадное российское государство всего лишь признало открыто антироссийскую организацию "нежелательной", после чего российский офис Greenpeace по собственной воле начал паковать чемоданы.Их можно понять — когда с тебя сняли картонную маску зайчика, под которой горят ненавистью глаза, уже очень трудно продолжать водить хороводы на зеленой полянке.
https://ria.ru/20230519/grinpis-1872988195.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, россия, сша, австралия, greenpeace, центральное разведывательное управление (цру), генеральная прокуратура рф
Аналитика, Россия, США, Австралия, Greenpeace, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Генеральная прокуратура РФ
Вчера российская природа потеряла своего единственного, искреннего и бескорыстного защитника. Генеральная прокуратура
признала нежелательной деятельность в России Greenpeace — и теперь, по мнению прогрессивной общественности с видом на жительство Грузии и Израиля, в тучных березовых дубравах вместо соловьев зазвучат топоры, на бескрайних ландышевых полях начнут вздыматься коксохимические заводы, а хрустальные воды озера Байкал покроет слой нефти толщиной в километр.
Возможно, не все понимают, отчего это жестокосердная Генпрокуратура взъелась на лучезарных любителей тюленчиков, китят и зеленого горошка. По заявлению правоохранителей, Greenpeace "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", а ее на бумаге природоохранная деятельность "фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ".
Экологическая организация "Гринпис"
Если присмотреться к данной публике внимательно, то в долголетних активностях Greеnpeace в нашей стране прослеживается определенная логика, ключевое слово в которой — антироссийская.
По факту выясняется, что под прикрытием заботы о былинках и травинках активисты Greenpeace в России препятствовали реализации важнейших и выгодных для страны инфраструктурных и энергетических проектов, формируя и направляя негативное общественное мнение и поощряя протесты, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки: вспомним Шиес, московские парки и Битцевский лес.
По утверждению лидеров Greenpeace, его пахнущий озоновой дырой бюджет наполняется копеечками сердобольных старушек. Но если чуть колупнуть пальцем, выясняется, что 70% финансирования российского отделения организации течет из-за рубежа, причем деньги идут через дружественные фонды, которые, в свою очередь, наполняют такие интересные и непростые организации, как Turner Foundation, Rockefeller Brothers Fund, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, V. Kann Rasmussen Foundation и David & Lucile Packard Foundation.
Всякое может быть, но вероятность того, что фонд Рокфеллеров управляется сердобольными старушками, очень мала.
А если посмотреть на деятельность Greenpeace еще пристальнее, то внезапно выясняется его прочная связка с "глубинным правительством" и спецслужбами США
. Например, один из главных спонсоров Greenpeace, фонд МакАртуров, по совершенному совпадению возглавляет бывший начальник бюро разведки и исследований Госдепа
США. По свидетельствам людей, связанных с Greenpeace в период становления организации, деятельность активистов в Арктике
финансировало ЦРУ
, которое ставило им задачу по сбору разведданных о местонахождении советских судов. В 2012 году в Австралии
разыгрался нешуточный скандал, когда местное отделение Greenpeace попалось на финансировании через ЦРУ с целью подрыва австралийского угледобывающего сектора в пользу компаний из США.
"Гринпис" пора на выход из России
Так что совершенно неудивительно, что после начала СВО Greenpeace вдруг начал пытаться массово блокировать в международных портах суда с российскими нефтью и газом, не обращая внимания на все остальные, и развернул крикливую кампанию, направленную на дальнейшую экономическую изоляцию нашего государства и ужесточение санкций. По хвастливому заявлению
руководителей Greenpeace, с начала СВО они "отследили 299 танкеров с российской нефтью".
Что должно делать государство с теми, кто ведет против него разведку в интересах враждебных держав и фактически участвует в войне против него?
Сценарии рисуются достаточно жесткие, но кровожадное российское государство всего лишь признало открыто антироссийскую организацию "нежелательной", после чего российский офис Greenpeace по собственной воле начал паковать чемоданы.
Их можно понять — когда с тебя сняли картонную маску зайчика, под которой горят ненавистью глаза, уже очень трудно продолжать водить хороводы на зеленой полянке.
Сергей Иванов обвинил Greenpeace в фальсификациях данных