https://ria.ru/20230520/greenpeace-1873049928.html

На выход: Greenpeace проиграл тайную войну против России

На выход: Greenpeace проиграл тайную войну против России - РИА Новости, 20.05.2023

На выход: Greenpeace проиграл тайную войну против России

Вчера российская природа потеряла своего единственного, искреннего и бескорыстного защитника. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T08:00

2023-05-20T08:00

2023-05-20T08:07

аналитика

россия

сша

австралия

greenpeace

центральное разведывательное управление (цру)

генеральная прокуратура рф

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Вчера российская природа потеряла своего единственного, искреннего и бескорыстного защитника. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России Greenpeace — и теперь, по мнению прогрессивной общественности с видом на жительство Грузии и Израиля, в тучных березовых дубравах вместо соловьев зазвучат топоры, на бескрайних ландышевых полях начнут вздыматься коксохимические заводы, а хрустальные воды озера Байкал покроет слой нефти толщиной в километр.Возможно, не все понимают, отчего это жестокосердная Генпрокуратура взъелась на лучезарных любителей тюленчиков, китят и зеленого горошка. По заявлению правоохранителей, Greenpeace "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", а ее на бумаге природоохранная деятельность "фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ".Если присмотреться к данной публике внимательно, то в долголетних активностях Greеnpeace в нашей стране прослеживается определенная логика, ключевое слово в которой — антироссийская.По факту выясняется, что под прикрытием заботы о былинках и травинках активисты Greenpeace в России препятствовали реализации важнейших и выгодных для страны инфраструктурных и энергетических проектов, формируя и направляя негативное общественное мнение и поощряя протесты, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки: вспомним Шиес, московские парки и Битцевский лес.По утверждению лидеров Greenpeace, его пахнущий озоновой дырой бюджет наполняется копеечками сердобольных старушек. Но если чуть колупнуть пальцем, выясняется, что 70% финансирования российского отделения организации течет из-за рубежа, причем деньги идут через дружественные фонды, которые, в свою очередь, наполняют такие интересные и непростые организации, как Turner Foundation, Rockefeller Brothers Fund, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, V. Kann Rasmussen Foundation и David & Lucile Packard Foundation.Всякое может быть, но вероятность того, что фонд Рокфеллеров управляется сердобольными старушками, очень мала.А если посмотреть на деятельность Greenpeace еще пристальнее, то внезапно выясняется его прочная связка с "глубинным правительством" и спецслужбами США. Например, один из главных спонсоров Greenpeace, фонд МакАртуров, по совершенному совпадению возглавляет бывший начальник бюро разведки и исследований Госдепа США. По свидетельствам людей, связанных с Greenpeace в период становления организации, деятельность активистов в Арктике финансировало ЦРУ, которое ставило им задачу по сбору разведданных о местонахождении советских судов. В 2012 году в Австралии разыгрался нешуточный скандал, когда местное отделение Greenpeace попалось на финансировании через ЦРУ с целью подрыва австралийского угледобывающего сектора в пользу компаний из США.Так что совершенно неудивительно, что после начала СВО Greenpeace вдруг начал пытаться массово блокировать в международных портах суда с российскими нефтью и газом, не обращая внимания на все остальные, и развернул крикливую кампанию, направленную на дальнейшую экономическую изоляцию нашего государства и ужесточение санкций. По хвастливому заявлению руководителей Greenpeace, с начала СВО они "отследили 299 танкеров с российской нефтью".Что должно делать государство с теми, кто ведет против него разведку в интересах враждебных держав и фактически участвует в войне против него?Сценарии рисуются достаточно жесткие, но кровожадное российское государство всего лишь признало открыто антироссийскую организацию "нежелательной", после чего российский офис Greenpeace по собственной воле начал паковать чемоданы.Их можно понять — когда с тебя сняли картонную маску зайчика, под которой горят ненавистью глаза, уже очень трудно продолжать водить хороводы на зеленой полянке.

https://ria.ru/20230519/grinpis-1872988195.html

https://ria.ru/20220926/grinpis-1819393407.html

https://ria.ru/20220902/greenpeace-1813923887.html

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аналитика, россия, сша, австралия, greenpeace, центральное разведывательное управление (цру), генеральная прокуратура рф