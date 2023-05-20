https://ria.ru/20230520/gnomy-1873070528.html

Депутат посоветовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами

Депутат посоветовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами - РИА Новости, 20.05.2023

Депутат посоветовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") советует не украшать дачные участки гипсовыми гномами, пластиковыми... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T07:14

2023-05-20T07:14

2023-05-20T09:30

никита чаплин

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") советует не украшать дачные участки гипсовыми гномами, пластиковыми прудиками и разноцветной галькой, все это вышло из моды и является антитрендом сезона, рассказал он РИА Новости. Также он отметил, что сейчас во всем существует тренд на естественность, использование натуральной цветовой гаммы и материалов, поэтому разноцветная галька уже не актуальна. "Она имеет место быть только на детской площадке, но не на дорожках вашего садового участка. Еще один элемент, который вышел из моды - пластиковые пруды: они неактуальны и непрактичны. Специалисты рекомендуют использовать камень или плитку для оборудования водоема на своем участке, но не пластик. Также не в тренде огромные беседки для шашлыка. Лобное место с костром - старомодно и пожароопасно. Лучше оборудовать зону барбекю с переносным мангалом и грилем", - рассказал депутат. При этом он напомнил, что расстояние от мангала до любых построек должно быть не менее пяти метров. "Еще один антитренд - деревянные массивные сооружения на участке и огромные каменные валуны. Сейчас в моде минимализм: небольшие баньки, аккуратные кустарники, маленькие беседки", - добавил он.

https://ria.ru/20230516/shakhmaty-1872233311.html

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никита чаплин, общество