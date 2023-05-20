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Депутат посоветовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами - РИА Новости, 20.05.2023
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07:14 20.05.2023 (обновлено: 09:30 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/gnomy-1873070528.html
Депутат посоветовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами
Депутат посоветовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами - РИА Новости, 20.05.2023
Депутат посоветовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами
Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") советует не украшать дачные участки гипсовыми гномами, пластиковыми... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T07:14
2023-05-20T09:30
никита чаплин
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") советует не украшать дачные участки гипсовыми гномами, пластиковыми прудиками и разноцветной галькой, все это вышло из моды и является антитрендом сезона, рассказал он РИА Новости. Также он отметил, что сейчас во всем существует тренд на естественность, использование натуральной цветовой гаммы и материалов, поэтому разноцветная галька уже не актуальна. "Она имеет место быть только на детской площадке, но не на дорожках вашего садового участка. Еще один элемент, который вышел из моды - пластиковые пруды: они неактуальны и непрактичны. Специалисты рекомендуют использовать камень или плитку для оборудования водоема на своем участке, но не пластик. Также не в тренде огромные беседки для шашлыка. Лобное место с костром - старомодно и пожароопасно. Лучше оборудовать зону барбекю с переносным мангалом и грилем", - рассказал депутат. При этом он напомнил, что расстояние от мангала до любых построек должно быть не менее пяти метров. "Еще один антитренд - деревянные массивные сооружения на участке и огромные каменные валуны. Сейчас в моде минимализм: небольшие баньки, аккуратные кустарники, маленькие беседки", - добавил он.
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никита чаплин, общество
Никита Чаплин, Общество
Депутат посоветовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами

Депутат Чаплин посоветовал не украшать дачные участки гномами и пластиковыми прудиками

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСкульптура и растения для дачного участка в магазине "ОБИ" в Москве
Скульптура и растения для дачного участка в магазине ОБИ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Скульптура и растения для дачного участка в магазине "ОБИ" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") советует не украшать дачные участки гипсовыми гномами, пластиковыми прудиками и разноцветной галькой, все это вышло из моды и является антитрендом сезона, рассказал он РИА Новости.
«
"В погоне за улучшением своего участка стоит знать, что есть садовые объекты, которые постепенно выходят из моды. Не тратьте деньги и усилия на задумки, которые уже неактуальны... Садовые фигуры, все-таки, цветные гипсовые гномы уже вышли из моды. Скульптура имеет место быть, если она встраивается в дизайн участка органично", - сообщил Чаплин.
Также он отметил, что сейчас во всем существует тренд на естественность, использование натуральной цветовой гаммы и материалов, поэтому разноцветная галька уже не актуальна.
"Она имеет место быть только на детской площадке, но не на дорожках вашего садового участка. Еще один элемент, который вышел из моды - пластиковые пруды: они неактуальны и непрактичны. Специалисты рекомендуют использовать камень или плитку для оборудования водоема на своем участке, но не пластик. Также не в тренде огромные беседки для шашлыка. Лобное место с костром - старомодно и пожароопасно. Лучше оборудовать зону барбекю с переносным мангалом и грилем", - рассказал депутат.
При этом он напомнил, что расстояние от мангала до любых построек должно быть не менее пяти метров.
"Еще один антитренд - деревянные массивные сооружения на участке и огромные каменные валуны. Сейчас в моде минимализм: небольшие баньки, аккуратные кустарники, маленькие беседки", - добавил он.
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